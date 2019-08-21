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 Общество
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Все про:Филарет (484) Евстратий (Зоря) (70)

 Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия (Зорю)

Почетный патриарх Филарет обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к члену синода Православной церкви Украины архиепископу Черниговскому и Нежинскому Евстратию (Зоре).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Зоря написал в фейсбуке.

"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о "защите чести и достоинства"", - сообщил он.

Архиепископ Евстратий отметил, что ранее по этому же поводу с ним судились мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и ООО "Союз православных журналистов".

"Кстати, монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил архиерей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет обратился к Зеленскому и ОБСЕ из-за ликвидации УПЦ КП

Источник: https://censor.net.ua/n3144126
 
   
 Топ комментарии
 
в Суд Божий или в Окружной Киевский ?
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святые отцы в разнос - в мирской суд пошли...
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из тех, кто там наверху, в Бога давно никто не верит. Они ж не идиоты.

Это профессия.

Своё враньё они оправдывают необходимостью обуздания низменных стремлений населения, шо само по себе является социально-значимым делом
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Блин, Филарету 90 лет, как он может в суд на кого-то подать, если он уже ели ходит и от хлеба кашляет? Ну, цырк, ей богу)))
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розборка.кадилом треба вверх вниз--а не над головою махати
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в Суд Божий или в Окружной Киевский ?
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А верит ли он вообще в Бога, вот в чем уже вопрос? Если бы верил, в людские суды не жаловался бы!
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из тех, кто там наверху, в Бога давно никто не верит. Они ж не идиоты.

Это профессия.

Своё враньё они оправдывают необходимостью обуздания низменных стремлений населения, шо само по себе является социально-значимым делом
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Ну, религии и были придуманы для того, чтобы дисциплинировать дикие стада двуногих.
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не, я то в курсе насчет исторической и политической роли христианской церкви как инструмента для смирения РАБОВ (ромейской империи), но с отличием закончил физмат и прекрасно понимаю, что этот мир "сам по себе" в такой строгой гармонии и порядке появится, ну никак не мог (сказки "космологии" про "большой и горячий свзрыв" еще более бредовые и фантастические, чем религиозные мифы и предания народов мира), как существовать и развиваться тоже без "плана или программы"!
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я еще и програмист, поэтому прекрасно понимаю сам процесс программирования (и саму суть ИНФОРМАЦИИ как таковой, методы, процедуры и функции ее обратотки и преобразования), поэтому знаю, что без "главного и изначального программиста" ни хрена ничего не получится (само собой и прищ на жопе не вскочет, всему есть свои причини и закономерности), этот мир не "первичный", а из него нельзя даже понять и представить "мир прародитель"!
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Значит ты понимаешь, что тебя не существует ?
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Епістратій схожий на Джеймса Хетфілда Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія (Зорю) - Цензор.НЕТ 3180
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святые отцы в разнос - в мирской суд пошли...
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даже допускаю, шо верют - но не всегда и местами так...
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очень уважал Филарета за его проукраинскую позицию,
та и шо там - он действительно много сделал.
что происходит сейчас? - один бог знает...
святые отцы скоро на дуели друг друга вызывать начнут, если мирской суд не разрешит спор.
можно на вишневых косточках, хто кому не в бровь, а в глаз.
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Верю только Сам в Себя и последний патрон..
Не подводило ни разу..
На Боха надейся а Сам не плошай..
типа ентого..
😁
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есть ещё дебилы верущие в бога?

МНЕ ВАС ЖАЛЬ
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