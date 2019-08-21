 Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия (Зорю)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Зоря написал в фейсбуке.
"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о "защите чести и достоинства"", - сообщил он.
Архиепископ Евстратий отметил, что ранее по этому же поводу с ним судились мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и ООО "Союз православных журналистов".
"Кстати, монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил архиерей.
Это профессия.
Своё враньё они оправдывают необходимостью обуздания низменных стремлений населения, шо само по себе является социально-значимым делом
😇
😁
та и шо там - он действительно много сделал.
что происходит сейчас? - один бог знает...
святые отцы скоро на дуели друг друга вызывать начнут, если мирской суд не разрешит спор.
можно на вишневых косточках, хто кому не в бровь, а в глаз.
Не подводило ни разу..
На Боха надейся а Сам не плошай..
типа ентого..
😁
😇
МНЕ ВАС ЖАЛЬ