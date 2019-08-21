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Все про:Зеленский (2515) Комиссия (111) помилование (179) Днепров (1)

 Зеленский утвердил новый состав комиссии о помиловании

Указом президента Зеленского отменены предыдущие Указы о комиссии о помиловании (1999 г.) и о назначении состава комиссии (2018 г.). Указ отражает также технические изменения - переименование Администрации президента в Офис президента. Также президент Владимир Зеленский утвердил новый состав комиссии при президенте по вопросам помилования во главе с руководителем аппарата Офиса президента Алексеем Днепровым.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №615 опубликован на сайте президента в среду, 21 августа.

Зеленский также назначил заместителями председателя комиссии исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко и заместителя руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководителя управления по вопросам помилования Офиса Президента Ивана Пуховца.

В состав также вошли исполнительный директор общественной организации Экспертный центр по правам человека Юрий Белоусов, начальник Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Александр Крикушенко, заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, председатель правления Международной общественной организации Международное общество прав человека - Украинская секция Андрей Сухоруков.

Секретарем комиссии утвержден главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград офиса президента Александр Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных, - Администрация Президента

Источник: https://censor.net.ua/n3144124
 
 
 Топ комментарии
 
Шо він там може утверждать...? Сказав Богдан підписати, він і підписав. А шо підписав. і сам не знає...)))

Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 4745
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Нююю, счас 🐷ботики замироточат:🐓💨🍫💨🍬💨🍫..
😁
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порохолохи помогли проиграть президентские и парламентские выборы своему придурку,а теперь помогают сесть с конфискацией,так что это полезные идиоты Зеленский утвердил новый состав комиссии о помиловании - Цензор.НЕТ 9919
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Нююю, счас 🐷ботики замироточат:🐓💨🍫💨🍬💨🍫..
😁
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Вот щас зебил помилует все зеков, которые проголосовали за него и за его партию на выборах
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А от і перший кандидат на примусове лікування в психлікарні.
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Я вам как патриот Украины скажу, что лучше при власте барыга и мародер, чем клован и шайка зебилов
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если ты патриот Украины ты можешь только не размножаться
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Видно твоим личинкам сепарским нету где жить? На даунбас иди произвадитель малоросов!
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Копытом бьойт себе в грудю, доказывая , шо ПЕТРиот!
Вот тууупой!
🤣🤣
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🐷ботики нагло прикрывают свою тупость псевдопатриотическим слюнотечением..
ПЕТРиот...
🤣🤣🤣
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скоро и у тебя появится такая возможность проголосовать за на местных выборах .
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Тому що їх не "милувати", а лікувати примусово у психіатра треба. Несуть таке, що людині при здоровому глузді ніколи на розум не прийде.
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порохолохи все подсажены на кокс,что бы их было легче контролировать,это не секрет Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 1867
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А анализы очкует сдать ваш Зегидрант. Ну точно. Сейчас же эта комиссия всех 8000 АТОшников выпустит тех что Порох посадил, да Зебиленышь? 😀
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Ты еще эту комиссию умолять будешь о помиловании на коленях,попутно сдавая Петю и своих корешей по цеху,но комиссия будет непреклонна к тебе наркоману и идиоту Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 724
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порохолохи помогли проиграть президентские и парламентские выборы своему придурку,а теперь помогают сесть с конфискацией,так что это полезные идиоты Зеленский утвердил новый состав комиссии о помиловании - Цензор.НЕТ 9919
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Заява Адміністрації презедента України щодо можливого повернення Росії у G8Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 714
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Мне кажется , что обмен Пэдро на Зелю оказался ничуть не лучше предыдущего обмена Овосча на Пэдро .
Похоже , что тенденция не изменилась - каждый последующий презик хуже предыдущего .
То есть , мы уже и кровати тасовали , и бл..ей меняли , а дела всё хуже .
Может , перепрофилируем предприятие ?
Сделаем из борделя кинотеатр , к примеру ?
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порохоботы объелись шоколада вот и "кроит" их
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Шо він там може утверждать...? Сказав Богдан підписати, він і підписав. А шо підписав. і сам не знає...)))

Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 4745
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