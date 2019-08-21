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 Суд Москвы оштрафовал еще шестерых крымских татар, арестованных за акцию на Красной площади

Мещанский суд Москвы 21 августа оштрафовал еще шестерых крымских татар, которые 11 июля вышли на акцию у здания Верховного суда России в поддержку фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом пишет правозащитная организация "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 августа 2019 года, в Мещанском районном суде города Москвы состоялись судебные заседания в отношении крымских татар, которые проводили акцию 11 июля 2019 года возле здания Верховного суда РФ. Суд вынес решение об административном правонарушении и взыскании административных штрафов еще с шести крымских татар в размере 10000 рублей (около 4 тыс. грн. - Ред.), - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95% крымских татар в оккупированном Крыму не признает юрисдикции России, даже если молчат об этом, - Умеров

Оштрафованы Крестов Ш.А., Алиев Э.Э., Кишпидинов М.А., Хайбулаев С.А., Асанов З.Р., Абдурашитов Н.С.

Суд Москвы оштрафовал еще шестерых крымских татар, арестованных за акцию на Красной площади 01

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Москве были задержаны 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и обвинениями крымских татар в терроризме. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ.

Также читайте: В оккупированном Крыму начался сбор денег для оплаты штрафов крымскотатарским активистам, осужденным в Москве

29 июля в Таганском районном суде Москвы в течение дня было проведено 18 судебных заседаний, в ходе которых "рассмотрели" административные дела 18 активистов. Каждый был оштрафован на 20 тысяч рублей (около 8 тыс. грн).

Источник: https://censor.net.ua/n3144123
 
 
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Соромлюсь спитати, а що вони взагалі робили на червоній площі? Там же зразу в авто-зак кидають за протести, невже самогубці?
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Насправді вони там протестували. Їх вбивали і депортували при СРСР. Кримські татари вже не бояться погроз.
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Мені здається в росії таким займатися - це безглузде заняття. Як головою об стіну. пуйлу байдуже шо там від нього вимагають, бо прийде мужній омон і всім надає дубінами по шиї та розкидає по автозакам. Зробиш гірше лише собі та рідним...
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Вода камінь точить. Просто ви не жили при СРСР, коли дійсно все під контролем. Не дивлячись на це зломали їхню систему, зломаємо і сьогоднішню росію. У свій час було безглуздям євреям боротися з Римом, але Рим впав. Впаде і росія.
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Якшо хоча б всі ті люди в москві, які виходять на мітинг по вихідних прийшли б з вогнепалом, то шальки терезів були би на їх боці, але б тоді кацапстан потонув в крові... але ж ми прекрасно знаємо, шо сосіянє будуть терпіти до останнього, і де те дно яке ще їм потрібно пробити - невідомо...
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а какой смысл протестовать?
Кто то в мире на это обращает внимание...?
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Поки Туреччина це бачить. Потім побачать усі Ісламські країні і пригноблення мусульман Криму буде мати наслідки - санкції Ісламського Світу. Разом із західними санкціями це буде чудово.
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ага....
Вон Сирию раша ровняет с землей несколько лет....., и какая реакция исламского мира?
Кроме слов ничего....
А между тем вот празднование "Ураза-Байрам" в москве...
Суд Москви оштрафував ще шістьох кримських татар, заарештованих за акцію на Красній площі - Цензор.НЕТ 956
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Им остаётся платить штрафы и "кормить" тем самым ненавистное им государство
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Слушайте, ну это не новости судебной системы. Неужели не понятно что эта страна единое целое - гниль.
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