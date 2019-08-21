 Суд Москвы оштрафовал еще шестерых крымских татар, арестованных за акцию на Красной площади

Об этом пишет правозащитная организация "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 августа 2019 года, в Мещанском районном суде города Москвы состоялись судебные заседания в отношении крымских татар, которые проводили акцию 11 июля 2019 года возле здания Верховного суда РФ. Суд вынес решение об административном правонарушении и взыскании административных штрафов еще с шести крымских татар в размере 10000 рублей (около 4 тыс. грн. - Ред.), - говорится в сообщении.

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Оштрафованы Крестов Ш.А., Алиев Э.Э., Кишпидинов М.А., Хайбулаев С.А., Асанов З.Р., Абдурашитов Н.С.

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Москве были задержаны 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и обвинениями крымских татар в терроризме. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ.

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29 июля в Таганском районном суде Москвы в течение дня было проведено 18 судебных заседаний, в ходе которых "рассмотрели" административные дела 18 активистов. Каждый был оштрафован на 20 тысяч рублей (около 8 тыс. грн).