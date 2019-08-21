 В "Борисполе" рассказали, в каких терминалах примут временно "переехавшие" из-за закрытия "Жулян авиакомпании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует avianews.com.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что дополнительные рейсы уже летающих в "Борисполь" авиакомпаний "Белавиа" и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и "Мотор Сич".

Терминал F, который сейчас является основным для лоу-костов Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), "Джоника" и Vueling.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского закроется на реконструкцию с 2 по 12 сентября. За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.

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