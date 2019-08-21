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Все про:аэропорт (1232) Жуляны (65) авиасообщение (457)

 В "Борисполе" рассказали, в каких терминалах примут временно "переехавшие" из-за закрытия "Жулян авиакомпании

Аэропорт "Борисполь" примет рейсы 10 авиакомпаний, которые будут перенесены из-за закрытия на ремонт аэродрома "Жулян" , распределив их между терминалами D и F.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует avianews.com.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что дополнительные рейсы уже летающих в "Борисполь" авиакомпаний "Белавиа" и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и "Мотор Сич".

Терминал F, который сейчас является основным для лоу-костов Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), "Джоника" и Vueling.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского закроется на реконструкцию с 2 по 12 сентября. За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пара жуликов "от Зеленского" приходили. Я их быстро послал", - гендиректор аэропорта "Борисполь" Рябикин

Источник: https://censor.net.ua/n3144122
 
 
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А Мертвечук звідки у Москву літатиме ?
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Його пан зеленський буде перевозити президентським літаком, тому що такий малорос, як володимир скоро наладить відносини зі своїм північним тезкою В "Борисполе" рассказали, в каких терминалах примут временно "переехавшие" из-за закрытия "Жулян авиакомпании - Цензор.НЕТ 6276
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Сегодня видел в ютюбе кортеж зелепупського, 36 велосипедов! И менты еще спереду на електровелике его сопровождали.
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