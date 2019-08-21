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 Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев Аброськина, Зинченко, Маринченко и Янишевского, - Закревская

Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших беркутовцев, которых подозревают в расстрелах на Майдане.

Как сообщила в фейсбуке адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, речь идет о Сергее Зинченко, Александре Маринченко, Павле Аброськине и Олеге Янишевском, передает Цензор.НЕТ.

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев Аброськина, Зинченко, Маринченко и Янишевского, - Закревская 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело экс-беркутовцев: суд вызовет на допрос Парубия, Луценко, Пашинского, Портнова и Лукаш

Сторона обвинения отметила, что существует риск побега, если смягчить обвиняемым меру пресечения, пишет Громадське. Закревская, которая представляет сторону потерпевших, согласилась с этим.

В итоге суд отклонил апелляционные жалобы всех четырех экс-беркутовцев и оставил их под стражей.

Напомним, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко обвиняются в совершении террористического акта, преднамеренном убийстве 48 человек, законченном покушении на убийство 80 человек, превышении власти, а также незаконном обращении с оружием. Прокуроры требуют для обвиняемых высшей меры наказания, возможной в Украине, - пожизненное заключение.

Также читайте: ГПУ приостановила расследование против активиста Майдана Бубенчика, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3144121
 
 
 Топ комментарии
 
Как так Зе! нонче всех отпускает на свободу кто против Украины?
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Кирсанов, Мефедов, Долженков. И далее по списку. Ты точно "одаренный". Все вы зебилы, "одаренные"
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Тобі відомо хто відповідає питанням на питання?
***********
Особи щиро-рехворматорської національності? )))
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Как так Зе! нонче всех отпускает на свободу кто против Украины?
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Да нет. Это просто этому умственно одареному ничего умного в голову не пришло., кроме этой бредни. Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев Аброськина, Зинченко, Маринченко и Янишевского, - Закревская - Цензор.НЕТ 3723
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Кирсанов, Мефедов, Долженков. И далее по списку. Ты точно "одаренный". Все вы зебилы, "одаренные"
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Слушай- а оно зебил? Я не пойму никак. Спасибо за ответ
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БггАпеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у розстрілах на Майдані ексберкутівців Аброськіна, Зінченка, Маринченка та Янишевського, - Закревська - Цензор.НЕТ 2416
Тобі, святий АліАпеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у розстрілах на Майдані ексберкутівців Аброськіна, Зінченка, Маринченка та Янишевського, - Закревська - Цензор.НЕТ 1234, німб брехати і когось оббрехувати не мешає?
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" Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших беркутовцев, которых подозревают в расстрелах на Майдане "

Можно еще Парубийко добавить в эту теплую компанию , он тоже замазан по полной .
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Дивно, бо вони могли бути у партії Слуг народу.
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Звичайно. Ще у 1990 році, коли ти на горшок ходив.
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Я ні, а у тебе тоді він був. Скільки тобі років, хлопчику?
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ну если ты упоротое знаешь что у меня и когда было, тогда зачем спрашиваешь сколько мне лет ?
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Знов не відповідаєш на пряме питання. Тобі відомо хто відповідає питанням на питання?
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Тобі відомо хто відповідає питанням на питання?
***********
Особи щиро-рехворматорської національності? )))
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- Скажіть, Рабіновіч, - а правда, шо євреї отвічають вопросом на вопрос?
- І кто такі вам об етом сказал?
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кому не отвечают, таким упоротым как ты ? ты кто такой что бы тебе отвечать ?
ты зрадойоб пишешь что у меня было в 90 году , так ? значит ты себе что то там в кукушке своей нарисовал ? так рисуй дальше , живопЁсец .
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От я на твоє тупе питання відповів, а ти у відповідь задав питання. Тобто ти родич Сари Нетаньяху🐸, тобто зебіл по крові.
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зебил у тебя в зеркале … хотел написать что и в мозгах твоих, но не могу по причине их отсутствия у тебя.
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Ти зараз лише підтвердив мої висновки.
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Так и знала, шо Аброськин -нехороший человек
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