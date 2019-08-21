 Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев Аброськина, Зинченко, Маринченко и Янишевского, - Закревская

Как сообщила в фейсбуке адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, речь идет о Сергее Зинченко, Александре Маринченко, Павле Аброськине и Олеге Янишевском, передает Цензор.НЕТ.

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Сторона обвинения отметила, что существует риск побега, если смягчить обвиняемым меру пресечения, пишет Громадське. Закревская, которая представляет сторону потерпевших, согласилась с этим.

В итоге суд отклонил апелляционные жалобы всех четырех экс-беркутовцев и оставил их под стражей.

Напомним, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко обвиняются в совершении террористического акта, преднамеренном убийстве 48 человек, законченном покушении на убийство 80 человек, превышении власти, а также незаконном обращении с оружием. Прокуроры требуют для обвиняемых высшей меры наказания, возможной в Украине, - пожизненное заключение.

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