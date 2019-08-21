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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2848) Арахамия (20) Супрун Ульяна (564) Маркарова (45)

 Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине

Должность министра финансов в новом правительстве может сохранить за собой Оксана Маркарова, шансы остаться есть еще у некоторых действующих членов Кабмина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 августа в эфире телеканала "Наш" заявил избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если вам скажут о 100% вероятности, это неправда будет. Будет широкое обсуждение, голосование. Вероятность у Маркаровой, наверное, самая высокая. Но есть и многие другие обсуждаемые люди. В том числе (министр внутренних дел Арсен) Аваков и (и.о. министра здравоохранения Уляна) Супрун", – сказал он.

Арахамия добавил, что к Маркаровой "меньше всего вопросов по ее работе".

Нардеп подчеркнул, что новое правительство будет "не политическим, а профессиональным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия может возглавить фракцию "Слуга народа": ее руководство будет определено после формирования, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3144120
 
   
 Топ комментарии
 
хахаха, они с рюкзакяном сделали зелибобиков вместе.
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Максимум неделя обработки стада по г+г и для зебилов авакян будет новым лицом... ТСН не бреше... Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 2179
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Ще рік назад було телевізор страшно включити
Схеми
Гроші Хуйоші
Сенсації
Експерти по борщовому наборі
Свідки комунальних тарифів
Де ж ви всі пропали уїбани?????
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хахаха, они с рюкзакяном сделали зелибобиков вместе.
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Максимум неделя обработки стада по г+г и для зебилов авакян будет новым лицом... ТСН не бреше... Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 2179
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ну не такой он и старый, ели 55 стукнуло
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Авакова і Порошенка посадити в одну камеру і ... най виживе сильніший)
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Также могут остаться Аваков ...

Аваков не может не остаться )))

Аваков совесть заложил в это предприятие
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Я ж кажу: най би їх обох в одну камеру. Згоден, порохоскот?)
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что показательно, так это вопли КАЦАПОВ с 2014 года на тему "украинцы - не люди, а скоты"...
И чухонский троль петренко до сих пор работает по кремлевским методичкам...
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зебил, аваков для тебя УЖЕ стал "новым лицом".. а ты все бредишь картинками из лахти и "тюрьмами" Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 2489.. Это ж надо было тебе так мозги "прополоскать" в Г+Г Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 2489
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"... В интервью программе Bihus.Info скандальный олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского - это его общий успех с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, передает replyua.net. Бизнесмен также признался, что крайне не хотел, чтобы на выборах победил Петр Порошенко.

Кроме этого, отвечая на вопрос, поздравил ли его Аваков с победой Зеленского, Коломойский сказал: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».

Ну кто-же двинет из кабмина верного человека папы Бени? Только на повышение
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Беня в конце 18 года договорился с Юлькой и Аваковым что проведут во второй тур шмарклю и Юлю... Но Беня кинул Юлю, а аваков это знал с самого начала - поэтому сразу стал работать на беню.. Тем более что Беня изначально собирался работать только на себя, но никак не на интересы Юли (которая думала что во втором туре она победит шмарклю).
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Зачем Супрун вступать в это зелёное де_мо? Век потом не отмоешься.
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да похер... - жизнь людей в этом случае дороже...
Пускай несет этот крест....- мы ей спасибо скажем...
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Даже если она останется, никто ей работать не даст.
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дело в том, что зелёные сопли смываются, иногда даже кровавым поносом,
а система здравоохранения должна делаться.

хотя бы для тех, кто потом
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а ну да Аваков лучший министр для зедрочеров
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Человек папы Бени - лицо неприкасаемое.
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интересно Порох был поганый не боролся вместе с Аваковым с преступностью а теперь Пороха нет остался Авакуев и борьба с престпностью законится так как то не преступность а бизнес
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Зедрочери існують тільки у хворій уяві порохоскотів. Всім притомним українцям насрати на прізвиша з Дніпровської кручі. Їхні пріоритети - Україна і родина.
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у зедрочеров все кто против зеленского все порохоскоті )))
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Арахамия, Рашкован, Рябокепка... все как на подбор
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конечно что аваков останется, он же столько помогал с своими нац-лядями.

а как он полицию реформировал, просто прелесть, только детей во двор выпуская, убедитесь, нет ли там полицейских.
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В отличие от Порошенко ,Аваков у Зе в карманных ходить будет.Это раз.Заместителей ему новый премьер( читай Зе) назначит.
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у Зе?)) шмаркля сам ходит на побегушках у Бени и Авакова... Зебилы, как и ватники - верят в "доброго сцаря" Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 9267
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Авакян безусловно отработал на узеленского будь здоров. Надо уважить Авакяна
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опять же...коломойша еще месяц назад авакяна похвалил...а это уже как путевка в жиздь...)))
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Ну тогда убирайте у Уляны и.о.
А то это будет уже свперказус...
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Опиши если сможешь что тебе плохого сделала супрун. Или проконсультируйся у врачей по этому поводу.
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Ответ прост. Украина находится в состоянии высокой эпидемии кори. Это один и самый яркий пример рухнувшего медицины. Реформы закончились тем, что после них медицины уж как то и нет. Совсем.
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Епідемія кору почалася до Супрун і медицину теж розвалили до неї... А так Супрун точно краща за, приміром, Богатирьову чи Бахтєєву, але я (як старожил цензора) не пригадую, щоб ви їх критикували...
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Я не специалист в медицине. И мне до лампочки кто был министром. Вот только больницу, где сначала спасли жизнь моей сестре, потом там умерла моя мать, потом спасли жизнь уже мне закрыли "благодаря" реформам этой твари. Да, там уже никто не умрёт, но и никого и не спасут. О новая цель реформ этой гадины, сокращения бюджетного финансирования. Она успешно достигнута. Только к медицине это не имеет ни малейшего отношения. Пусть эта падла сдохнет без медицинской помощи, как умер мой племянник, который просто не захотел стоять в 10-12 часовой очереди к врачу....
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З-за порєбріка пишеш, щи шо? Зараз уже НЕМАЄ черг до лікарів, запис уже давно онлайн на конкретний час через сайт Helsi.... Які мля 10-12 годин? Лікарі стільки не приймають!
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Так может ты дай налогов столько, чтобы новую больницу построили специально для тебя ?
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Данилюк: "Законы - это формальность!"
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Блін. Більше двісті п'ятдесят депутатів, а міністрів серед них не вибрати . Казус? Ні. Дебілізація. Це все, що потрібно знати про професійний і інтелектуальний рівень нової влади.
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Я теж до Маркарової питань не маю, так само як і до Супрун - якщо її залишать в уряді, то в мене з'явиться надія що медична реформа дійсно буде продовжена.
Але аваков то нонсенс .Хоча треба чимось платити за вибори.
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зрозуміло за шо плата, не зрозуміло як для суспільства можна перефарбувати цього "спеціаліста". араваков, будучи абсолютним непотрібом на держслужбі вміє лише тримати ніс за вітром і по базарному набивати собі ціну, і кармани звісно.
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Лиза Богуцкая, дизайнер кем станет? Министром строительсва? Или вместо Супрун?
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Будет у Супрун работать, - на себе галапиридол испытывать, из новых поставок.
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А как правильно- манька Облигация, или манька Аблигация?
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Не, Лизка будет бегать по эфирам и мочить Тимошенко. Ее только для этого и взяли. Инка Бэ постарела, а Лизка Бэ новое лиТцо и ненавидит и завидует Тимошенко....
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Ну тоді й свинарчуків у міністри можна просунути: рюкзаков із синочком також робили «бізнес на крові» хоч і в менших масштабах.
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😀 и рюкзаки уже были хорошие и дешовые...да и вообще отец за сына не лтвечает...и полиция у нас уже реформированная и самая-самая...и вертолеты купили доя ментов не доя того что на охоту летать...а что преступников лрвить...да зебобики？теперь все так？
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Ще рік назад було телевізор страшно включити
Схеми
Гроші ******
Сенсації
Експерти по борщовому наборі
Свідки комунальних тарифів
Де ж ви всі пропали уїбани?????
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Правда. Аж как-то тревожно стало... Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 7065 После вчерашнего заседания в ОПУ резко испарились толпы специалистов в схеме Роттердам(+), по которой барыги довели простой нарид ну просто до ручки обмазанной половиной вареника. Странно. Первое сентября же ещё не наступило. Иксперды ау, вы де?
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Ну Бігус один щось ще старається проти Зе...
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Та чё там, оставляйте гройсмана и коболева, верните азирова и порошенко! Гиперлуп тоже клёво!
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тот неловкий момент, когда у твоего друга в крови еврейские корни по материнской линии и он вдруг тебе говорит: "Как вы умудрились этот деффективный жи.....й сперматозоид выбрать в президенты?".....
Хотела сказать об антисемитизме и .... тихонько закрыла рот.
(С)
@13Hellis_13
🤔
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Аваков - спорно, а так норм. Если оставит Супрун и Макарову - будет первое адекватное решение команды ЗЕ
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Танунах!
А 🐷ботикам в радість?!
🤗
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Мудрое решение. Если бы уволили Супрун, Зеленскому бы пришлось отвечать еще и за медреформу.
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Ну вот... Я так понял, шо и бабла олигархов нариду не видать...
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Нарід на це все заслуговує, все відповідно до тсану свого розуму і громадянської позиції. Поляк-націоналіст не хтів олігархів і комуняк, тож дав їм копняка попід сраку. Наше аполітичне і байдуже стадо 28 років б`ється макітрою об стіну, обираючи бандитів-олігархів та їхніх прихвостнів
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Супруніху залишити щоб вона нас долікувала ?
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Ну, если они собрались доктора смерть в новое Правительство, то у них и года не будет на "медовый месяц", и весной нас будет ждать очередная веселуха....
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Больше всего удивляет,что к таким людям как Климкин и Омелян-у этой шоблы куча вопросов а к Авааову-ноль...
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Ніпонял. Чому ж вчили слуг в трускавецьких університетах, якщо вони беруть до себе представників злочинної влади? Свого розуму не вистачає?
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Свого розуму у більшості тих трускавецьких гицелів вистачає тіко для того щоб не наступати на власний хвіст...
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этот тот Аваков которую новую полицию превратил в старую ментовку Да это перемога Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 9952
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Та Аваково-100%залишиться Так заносити задЗєлєбєні ще з часів передвиборів!довів свою відданість Тай рюкзачки ще не забули, хтось може раптово про них згадати беззаперечно тепер тільки мір-дружба-жвачка
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"могут остаться Аваков и Супрун"
Ну полный п.ц! И на хрена я поставил "птичку" за новое лицо?( а ведь я тебе говорила, не голосуй за него)
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Оставить Сцупрун и Авакяна - и сразу -30% рейтинга. Верной дорогой идете, товарищи.
Дорогой Порохатой свиньи.
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Рейтинг теперь будет нужен аж через 5 лет.А за это время стооока воды утечёт.!!
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ЗеКо-***** зметикувала: шоу - то шоу, але ж і працювати хтось повинен...
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зебилы до сих пор верят что шмаркля пришел сделать им хорошо?) Наивные, шмаркля - слуга Бени, и "сделал вас" Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 5853.. А хорошо будет Бене и его друзьям - авакову, путину и т.д.
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пролистал коменты, ни одного зебила, куда они подевались?
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та погодите.!..это может быть просто включили вентилятор...а вы сразу...пригоршнями...
еще ж никого не назначили... так вброс-проверка ))))
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а куда без помощи США , а значит и МВФ а значит и безе реформ Супрун? Рейтинг нужен ЗАЖОПО , чтобы не слил их Ху...ло-ло-ло , А зе теперь в шпагате торчать между западом и коломойским , тем более последний похвалил Порошенко в том, что он спас Украину
21.08.2019 23:03
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больше всего зебилов устраивают тупые ссученые куесосы.
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Ну как же без Авакова? Нарисовать 73% поддержки , что бы никто не заметил, это уметь нужно. Только что на ТВ Експресо голосование закончилось про надежды от правления Зеленского - 91% сказали что будет только хуже , и только 9% верят Зеленскому. Так где же 73%???
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ожидаемо..оба будут большой ошибкой..кстати их и пэпа не смог выставить за дверь..совпадение..?
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