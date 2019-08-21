Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 августа в эфире телеканала "Наш" заявил избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Если вам скажут о 100% вероятности, это неправда будет. Будет широкое обсуждение, голосование. Вероятность у Маркаровой, наверное, самая высокая. Но есть и многие другие обсуждаемые люди. В том числе (министр внутренних дел Арсен) Аваков и (и.о. министра здравоохранения Уляна) Супрун", – сказал он.
Арахамия добавил, что к Маркаровой "меньше всего вопросов по ее работе".
Нардеп подчеркнул, что новое правительство будет "не политическим, а профессиональным".
Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине
Должность министра финансов в новом правительстве может сохранить за собой Оксана Маркарова, шансы остаться есть еще у некоторых действующих членов Кабмина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 августа в эфире телеканала "Наш" заявил избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Аваков не может не остаться )))
Аваков совесть заложил в это предприятие
И чухонский троль петренко до сих пор работает по кремлевским методичкам...
Кроме этого, отвечая на вопрос, поздравил ли его Аваков с победой Зеленского, Коломойский сказал: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
Ну кто-же двинет из кабмина верного человека папы Бени? Только на повышение
Пускай несет этот крест....- мы ей спасибо скажем...
а система здравоохранения должна делаться.
хотя бы для тех, кто потом
Нежданчик зебилы, да?
а как он полицию реформировал, просто прелесть, только детей во двор выпуская, убедитесь, нет ли там полицейских.
А то это будет уже свперказус...
Але аваков то нонсенс .Хоча треба чимось платити за вибори.
Схеми
Гроші ******
Сенсації
Експерти по борщовому наборі
Свідки комунальних тарифів
Де ж ви всі пропали уїбани?????
Хотела сказать об антисемитизме и .... тихонько закрыла рот.
(С)
@13Hellis_13
🤔
А 🐷ботикам в радість?!
🤗
🤑
Ну полный п.ц! И на хрена я поставил "птичку" за новое лицо?( а ведь я тебе говорила, не голосуй за него)
Дорогой Порохатой свиньи.
еще ж никого не назначили... так вброс-проверка ))))
21.08.2019 23:03
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