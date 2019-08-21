 Здесь не нужна погоня за сенсациями, - Лавров об обмене удерживаемыми лицами

Об этом он сказал 21 августа на пресс-конференции в Москве после встречи со своим коллегой из Германии Хайко Маасом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
Он напомнил, что тему обмена дважды обсуждали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.
"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно, как можно догадаться, договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. И, конечно, нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", – подчеркнул глава МИД РФ.
Лоша́к (ло[шадь]+[и]шак) - помесь жеребца и ослицы. Противопоставлен мулу, у которого пол родителей распределён наоборот. За исключением головы с короткими ушами внешне лошак мало чем отличается от осла, разве что голос его звучит несколько иначе. Лошаков разводят в странах Средиземноморья и в Азии. Однако, так как они уступают мулам по работоспособности и выносливости, встречаются гораздо реже, чем мулы.
😁
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской раSSеи.
🤑
😁
Но постоянно, почему-то, несёт дебильные речи...
Ты собираешься и едешь жить в независимую рыгспублику.
???
Я тебе просто предлагаю поменяться с жителем ордле местами.
Ты же настолько тупой недоумок что предложил кому то поменяться местами с моряками.
Что то там на что то собрался ты менять.
Меняй свое а не распоряжайся чужими жизнями.
Поэтому ты решил поменять их на моряков?
Я против.
Хочешь что то на что то менять меняй свое.
Они такие же граждане Украины как и ты.
Менять их на кого то я не собираюсь.
🤗
А взагалі-то треба казати правду: ворог утримує військовополонених з України. Ми - злочинців; оскільки сам ворог їх, їхніх злочинців - військовополоненими не визнає.