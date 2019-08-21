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 Здесь не нужна погоня за сенсациями, - Лавров об обмене удерживаемыми лицами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а "работать на результат".

Об этом он сказал 21 августа на пресс-конференции в Москве после встречи со своим коллегой из Германии Хайко Маасом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

Он напомнил, что тему обмена дважды обсуждали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно, как можно догадаться, договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. И, конечно, нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", – подчеркнул глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными может состояться через 2 месяца, - Безсмертный

Источник: https://censor.net.ua/n3144119
 
 
 Топ комментарии
 
А де всі оті тітушки що таскалися за Саакашвілі, зі штанів вистрибували проти Пороха? Чому вони сидять по погребах і не питають в Зеленського - що це за фуйня навколо рашки й G8?
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Когда саак продался вместе с богуцкой зеленому я просто охренел от этого, я думал что в него еще осталось хоть немного чести и достоинства, ошибся.
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А де всі оті тітушки що таскалися за Саакашвілі, зі штанів вистрибували проти Пороха? Чому вони сидять по погребах і не питають в Зеленського - що це за фуйня навколо рашки й G8?
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потомушто Зе! свой пацан и с него спросить западло чиста па-пацанске Здесь не нужна погоня за сенсациями, - Лавров об обмене удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 4198
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Когда саак продался вместе с богуцкой зеленому я просто охренел от этого, я думал что в него еще осталось хоть немного чести и достоинства, ошибся.
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А ты хотел, чтобы он "продался" свыночолому))?
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Та мне пох уже, он продался малоросам зебильным.
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Я не голосовал за зеленского. Ты ошибся малорос хахловский.
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та мені все одно що ти там бекаєш. Цікаво тільки, як тобі вдається рогами набивати текст.
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я б хотел,шоб он завязывал с заробитчанством и возвращался в грузию.и там продавался или покупался,неважно,если есть спрос
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Почекайте, вони скоро з'являться, та почнут бити усіх новдоволенних новою владою☹️
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Чого тобі, кацапе? Ті хто розумніший, з ваших, вже повтікали. Біжи і ти, а то народ тут розлючений 🤔
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обмен пленными это ваша обязаность мордовские черти, а вот 400кг отборного кокса в мид рф это уже сенсации.....
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Нє..
Лоша́к (ло[шадь]+[и]шак) - помесь жеребца и ослицы. Противопоставлен мулу, у которого пол родителей распределён наоборот. За исключением головы с короткими ушами внешне лошак мало чем отличается от осла, разве что голос его звучит несколько иначе. Лошаков разводят в странах Средиземноморья и в Азии. Однако, так как они уступают мулам по работоспособности и выносливости, встречаются гораздо реже, чем мулы.
😁
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Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской раSSеи.
🤑
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В том то и дело, что он далеко не дебил...
Но постоянно, почему-то, несёт дебильные речи...
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Тягловой Конь гэбешно-бандисткрй мафиозной дипломатии о судьбах людей заговорил...
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раскупят,чтобы и посадка в автозаки была помягче,,,
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Забыл отключить обход, был на Хартии97, она у нас на блоке, зашёл через Германию, а Цензор у нас идёт напрямую, отключил обходной путь))
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Калантаров (лавров) сказав багато загальних слів і жодної конкретики. Але ми знаємо, що їхні вимоги для нас неприйнятні.
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Для кого це Вас неприйнятні? Для Зеленої Шмарклі здається усе гаразд. ☹️
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Для мене неприйнятні, але на диво ці вимоги і для шмарклі неприйнятні.
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Прыйнятни. Или пусть сидят 20 лет в российских застенках? Или может вы проведёте операцию по их освобождению? Предложите себя в обмен на моряка. Как вариант. Очень патриотично. Моряк едет домой, а вы в российскую тюрьму.
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Ты можешь предложить патриотично поменяться местами с жителем ордле.
Ты собираешься и едешь жить в независимую рыгспублику.
???
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У тебя шизофрения. Оккупированные территории Донбасса это Украина или независимые республики? Кем они признаны? Ты пишешь такой бред! Твоим маме и папе должно быть стыдно за тебя неграмотного. Не позорь их. Правильно, уж если ты хочешь пикировать меня, было бы написать, как пишут у вас в методичках - чемодан, вокзал, Россия. В игнор! Противно общаться с тупым недодумком!
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От того что ты что то не признаешь проблема не исчезает.
Я тебе просто предлагаю поменяться с жителем ордле местами.
Ты же настолько тупой недоумок что предложил кому то поменяться местами с моряками.
Что то там на что то собрался ты менять.
Меняй свое а не распоряжайся чужими жизнями.
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Більше пропозицій не маєте? Це тому, що ви хвора людина, хоча чудово розумієте суть росії. Уам треба порада?
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Да, осознаю. Это имперское захватническое государство, попирающее демократические принципы, свободы и права человека. К тому же наш сосед. Вот был бы у вас сосед какой нибудь бандит или вор в законе или мафиози, там, Вито Корлеоне какой нибудь... Ну и тут вы такой в вышиванке, весь правильный и возмущённый подпалили ему хату и он знает об этом. И шо он с вами сделает? Ну, с соседом - то ваше дело. А вот всю страну в такое втягивать - звыняйте.
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Сегодня, 21 августа 2019 года, в Мещанском районном суде города Москвы состоялись судебные заседания в отношении крымских татар, которые проводили акцию 11 июля 2019 года возле здания Верховного суда РФ. Суд вынес решение об административном правонарушении и взыскании административных штрафов еще с шести крымских татар Источник: https://censor.net.ua/n3144123

Поэтому ты решил поменять их на моряков?
Я против.
Хочешь что то на что то менять меняй свое.
Они такие же граждане Украины как и ты.
Менять их на кого то я не собираюсь.
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У школі він був Калантаровим, а так він Калантарян.
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Помнится, как за Савченко летал президентский самолёт, а Ира Геращенко, пиарилась на этом. Помнится, как обменяли пленных, но им битый час не разрешали встретиться с родными, пока Порошенко не прибыл, чтобы попиариться на этом событии. Надеюсь, что в ОП хватит здравомыслия работать над проблемой тихо, без буффонады. Достаточно скромного сообщения и упоминания имён людей, кто реально работал над проблемой.
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у них даже хватит терпения ваще не работать над проблемой...благо зеленая рать молчит...
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Шо, опять таки зрада? Или, не опять, а снова?
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таки да...на этот раз не мнимая,а вполне реальная...зрада 73% от 49% проголосовавших.
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А седня какой клон Гыга на смене?
🤗
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Не волнуйся ты так. Есть пословица - деньги любят тишину. Думаю её аналог применим для данной ситуации. Я думаю, что работа ведётся. Просто не надо казать гоп, пока не перепрыгнешь. А то невдобно выйдет, как с томосом и мовой. Да и армией ( в смысле дел свинарчуков).
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да шо ты лихорадочно листаешь полугодичной давности методичку? Тут не потрібна гонитва за сенсаціями, - Лавров про обмін утримуваними особами - Цензор.НЕТ 4007може мертвечук сидит?може ахметова раскулачили?или военнопленные начали прибывать домой?може стрелять прекратили,и уже не едут гробы ?
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А тебе хочется, чтобы начали с друзей Порошенко? Сначала нужно самого Порошенко, а он уже расскажет о делах и Ахметова, и Медведчука. В смысле на его показаниях будет базироваться подозрение и обвинение. А насчёт войны - переговоры намечаются. Смотри - Трамп и Макрон выступают за возврат РФ в G8. А фрау Меркель говорит, что без разрешения конфликта на Донбассе этого не будет. Перевожу для понимания с дипломатического - ***** говорят - парень, пора что-то делать и это в твоей компетенции. Хочешь снятия санкций и возврата в клуб - давай завязывай с войной. И он это понимает. Нужно садиться за стол переговоров с Украиной и договариваться. И тогда разоружат и перестанут стрелять.
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Вот читаю ордынские сайты,об чём клевещут.Этой новости склонен верить.Река Лена обмелела настолько,что прекратилось судоходство.Якутск и вся Якутия отрезаны от большой земли,северный завоз срывается,рыба в реке исчезла ,пожары не прекращаются.Весь речной флот,кроме надувных матрасов на мелях сидит.Мелочь ,а приятно.Большие проблемы с питьевой водой кругом.Все пересохло.
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Я так понял, торговля идёт в полном разгаре. Другого ожидать как то и не приходится Они нам мины, гибнут наши парни. А мы в ответ делаем вид, что ничего как то не произошло и собираемся строить мост. И кто после этого с нами будет разговаривать на равных???
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Що ти пропонуєш? Конкретно тільки. Чи рівні ми і вони, це також питання.
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Конкретно после гибели наших парней, предложил Кащей Бессмертный. Его попросту выставили из Минска. Я глубокий противник балагана в Минске. Если раньше это была говорильня, в которой Украина опускался в район плинтуса. То, теперь это откровенная площадка для сдачи интересов Украины. Если это раньше был просто позор, то теперь это даже не знаю как назвать, ибо позор уже ласковое слово
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Россия горит: в Самаре вспыхнул склад горючего, город задыхается в дыму
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Август - це також титул римського імператора Октавіана Августа, що з латинської мови(augustus) означає «великий» - необачно русскає атрєбьє назвало свій місяць на честь цього поважного пана, чим нанесли йому моральну шкоду...а він таке не пробачає...
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Курвы, отпустите наших и сразу будет результат!
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"удерживаемыми лицами" -??? нє, ну, я розумію, якщо це цитата з печальної лошаді.
А взагалі-то треба казати правду: ворог утримує військовополонених з України. Ми - злочинців; оскільки сам ворог їх, їхніх злочинців - військовополоненими не визнає.
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