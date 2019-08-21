 Мирный житель подорвался на мине на Луганщине, - СММ ОБСЕ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"1 августа медработники больницы в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) рассказали СММ, что 3 июля к ним поступил 35-летний мужчина с ранениями, полученными вследствие разрыва мины. 7 августа мужчина сообщил наблюдателям по телефону, что получил ранения 3 июля, после того, как его трактор наехал на мину в лесополосе недалеко от н. п. Ильенко (подконтрольный правительству, 27 км к востоку от Луганска). 19 августа сотрудник полиции сообщил, что мужчина получил ранения после того, как его трактор наехал на мину в лесополосе вблизи Ильенко; по данному инциденту полиция возбудила уголовное дело", - говорится в отчете.

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