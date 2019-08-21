EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  401  3
Все про:взрыв (4331) Луганщина (4163) ОБСЕ (3731)

 Мирный житель подорвался на мине на Луганщине, - СММ ОБСЕ

Полиция возбудила уголовное дело по факту подрыва на мине трактора в лесополосе вблизи Ильенко.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"1 августа медработники больницы в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) рассказали СММ, что 3 июля к ним поступил 35-летний мужчина с ранениями, полученными вследствие разрыва мины. 7 августа мужчина сообщил наблюдателям по телефону, что получил ранения 3 июля, после того, как его трактор наехал на мину в лесополосе недалеко от н. п. Ильенко (подконтрольный правительству, 27 км к востоку от Луганска). 19 августа сотрудник полиции сообщил, что мужчина получил ранения после того, как его трактор наехал на мину в лесополосе вблизи Ильенко; по данному инциденту полиция возбудила уголовное дело", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последнее перемирие на Донбассе нарушали значительно реже, чем ранее, - Сайдик

Источник: https://censor.net.ua/n3144118
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А голосовал он видимо Зе!, а на парламентских за платформенщиков за смерть, вот что-то мне подсказывает. От сюда и закономерный результат, когда ты голосуешь за малороса, ждешь в гости мертвячука и рабиновича и кричишь путен-введи, то результат -> минно-осколочное ранение, оторванная нога и инвалидность...
 показать весь комментарий
 
 
А галасишь за *******, то кукан рашенавый у рот и у дупу палучаешь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх