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Все про:G7 (274) G8 (58) Меркель (1682) Россия (73652)

 Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине, - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации в Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.

"Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей), то, конечно, у нас будет другая ситуация", - отметила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в среду, - передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины (исключения России) в 2014 году были отменены", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8

Источник: https://censor.net.ua/n3144117
 
 
 Топ комментарии
 
та ну... клован скаже "всьо карашо", "дагаворились где-то посредине" - тим і закінчиться повернення в G8.
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не гидуєте кацапам лайки ставити ?
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Звочайно, що не гидує. Він сам кацап.
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До тих, хто гавкало "фрау Ріббентроп"... Скажіть, а чого вартий ваш гавкіт? Чи вже прийшло хоч міліграм розуміння, що світ складніший, ніж ви собі уявляєте, і якщо Меркель не співає "Путін - *****,лалалала", то вона не ворог демократичній Україні? І навіть якщо вона забезпечує Німеччину газом - якого нізвідки більше взяти, а його треба багато, бо Німеччина закриває всі АЕС - то вона абсолютно не друг *****, а просто виконує свої вкрай складні і одночасно такі прості обов'язки "слуги народа", "слуги", який не краде, не підтримує насилля, не вирішує жодних "особистих" питань, а думає і про свою державу і людей, і про тих, хто потребує захисту від війни і агресії?
І от якісь розумово відсталі придумали "фрау Ріббентроп", зневаживши цю таку скромну і таку велику жінку, надуспішного керівника надпотужної і надрозвинутої держави... Панове Ріббентропи, все повертається. І те зло, яке ви і ваші кумири натворили, і те добро, за яке ви і не думали братися.
Німеччина досі відчуває страшний моральний тягар за те, що натворили їх діди, і несе покуту за них, хоч молодші покоління відношення до цього не мають. І тому у них все добре, і тому вища сила рухає їх вперед, в майбутнє.
А вас сила просто рухає, бо не каєтесь і сичите на весь світ, який вас "чомусь" не любить. Це вельми схоже на те, як харчить на світ ***** і його раби... Харчить і не кається за злочини.
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Я так розумію, що залишилось зрозуміти, що можна вважати покращенням. ))) Крим туди ще входить? Чи вже якось-то так нууу... ееее... Ні, шановні. За Крим ви Росію вигнали зі свого Г8, от за його повернення і приймайте назад. Чи вам вже і "покращення" достатньо. Завтра путлєр відпустить когось із політв'язнів і уррааа - ось воно - пакращення!!!
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"покращення" - це мінімальна зарплата і пенсія 4000 євро.
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да точно есть мудрые и умные женщины нужно клоунам учиться.
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так вроде из 8-ки рашу выкинули после крыма а не из-за донбаса...
странные маневры.
давайте посадим васю за изнасилование, а как только он вернет долг за сексуальные услуги выпустим. как то так получается?
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Ну раз бабушка Меркель сказала что России в "восьмерке" не быть значит ей там не быть!- Раз бабушка Меркель сказала что Северному потоку-2 быть значит ему быть! Женщина всегда права
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Так вот зачем Путин хотел вернуть Японии Курильские целых 2 острова...
Германия, Великобритания, Канада, по идее будут против возвращения, Япония - ??...
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свічка‏ @svecha62 2 часа назад

Джонсон відмовився підтримати повернення Росії до G7

Серостанова Анжелика‏ @agny262

Инициатором возвращения рашки в G7 был макрон, он еще много в чем подыграл кацапам. Пожар Нотр-Дам, желтожелеточники и т.д. Вот только он не учел, что платить за уступки придется ему и очень дорого.Кстати. к кому зебил с визитом поперся еще до выборов???
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Ну вот как раз для улучшения ситуации, сгодятся подаренные Путину от Порошенко моряки. Их освободят, и под это улучшения ситуации в Украине и вернут в g8
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Фрау Макрель і принциповість ? Не звучить. Готовий стати порохоботом)) якщо вона не погодиться прийняти ***** назад в G8
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Меркель показала Макарону, хто в ЄС господар)))
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Політична гра, тепер Меркель зі своїм СП-2 добра а Трамп поганий.
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На скоко именно улучшить надо: 10 трупов в неделю,5?,3?? Гаварите точно мисье.
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о возвращении рашиста в ПАСЕ завербованная подельница рашиста, раньше подобное тоже пела,но спустя некоторое времья ,приложила максимум усилий в Европе ,дабы рашист вернулся обратно...
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А Трамп хитрец, вот что значит опытный бизнессмен. Это называется- достижение результата от обратного! Все знают что между Германией и США имеются ,ну мягко сказать , определенные трения и противостояния! То есть, Германия на 99 процентов возражает против того что предлагает США! И этот принцип сработал- Трамп говорит Макрону- а давай ка вереем Россию в восьмерку- Макрон клюнул и продолжил , а давай в следуюшем году! А давай! И тут Меркель и Германия- подождите! Господа! Так нельзя- ну а Трамп себе на уме- ну нельзя, так нельзя! Видите, я же предлагал, но Германия против! Красава! Развел таки толерастов старая лиса!
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