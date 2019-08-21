 Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине, - Меркель

"Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей), то, конечно, у нас будет другая ситуация", - отметила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в среду, - передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины (исключения России) в 2014 году были отменены", - сказала она.
І от якісь розумово відсталі придумали "фрау Ріббентроп", зневаживши цю таку скромну і таку велику жінку, надуспішного керівника надпотужної і надрозвинутої держави... Панове Ріббентропи, все повертається. І те зло, яке ви і ваші кумири натворили, і те добро, за яке ви і не думали братися.
Німеччина досі відчуває страшний моральний тягар за те, що натворили їх діди, і несе покуту за них, хоч молодші покоління відношення до цього не мають. І тому у них все добре, і тому вища сила рухає їх вперед, в майбутнє.
А вас сила просто рухає, бо не каєтесь і сичите на весь світ, який вас "чомусь" не любить. Це вельми схоже на те, як харчить на світ ***** і його раби... Харчить і не кається за злочини.
странные маневры.
давайте посадим васю за изнасилование, а как только он вернет долг за сексуальные услуги выпустим. как то так получается?
Германия, Великобритания, Канада, по идее будут против возвращения, Япония - ??...
Джонсон відмовився підтримати повернення Росії до G7
Серостанова Анжелика @agny262
Инициатором возвращения рашки в G7 был макрон, он еще много в чем подыграл кацапам. Пожар Нотр-Дам, желтожелеточники и т.д. Вот только он не учел, что платить за уступки придется ему и очень дорого.Кстати. к кому зебил с визитом поперся еще до выборов???