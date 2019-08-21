 Россия не сможет вернуться в G7 без улучшения ситуации в Украине, - Меркель

"Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей), то, конечно, у нас будет другая ситуация", - отметила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в среду, - передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины (исключения России) в 2014 году были отменены", - сказала она.

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