 Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Герус отметил: "Сегодня правительство приняло Постановление о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке э/э, которое сделает возможным снижение тарифов на электроэнергию для всех небытовых потребителей. Энергоатом и Укргидроэнерго будут участвовать в спец обязанностях на 90% и 35% производимой ими электроэнергии.
Вследствие таких изменений регулятор сможет снизить тарифы на передачу э/э (тариф Укрэнерго) с 32 коп за кВт-ч до 11 коп за кВт-час. Даже с таким снижением в ГП "Гарантированный покупатель" будет достаточно средств для выплаты "зеленой" генерации.
Таким образом решается 2 пробемы:
1. Выплаты "зеленым" и риски судебных решений, которые блокируют такие выплаты. "Гарантированный покупатель" будет иметь достаточно средств для таких выплат. Кроме того, исчезает смысл судебных исков по тарифу Укрэнерго после того, как он будет понижен в 3 раза.
2. Состоится понижение тарифов для всех бытовых потребителей на 21 коп / кВт-час, это снижение тарифа на 10% -11%. Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В общем такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год.
Идет работа, чтобы соответствующие решения вступили в силу уже с 1 сентября. Это, возможно, не идеальное решение, но фактически единственное, которое могло быть принято и эффективно реализовано в короткие сроки. Таким образом мы получаем немного времени, чтобы разработать и внедрить более эффективные механизмы, которые могут быть запущены в конце этого года.
В этом ПСО участвуют в основном государственные компании. Поэтому с точки зрения справедливости критически важно, чтобы регулятор в сентябре принял обоснованное решение о понижении тарифов и некоторых частных энергетических компаний. Ведь частные компании, которые так хотели новый рынок, также должны принимать участие в решении проблем, вызванных этим новым рынком.
Напомню, проблемы нового рынка э/э обсуждались в понедельник на совещании с участием президента и премьер-министра. Спасибо правительству за важное решение и конструктивное сотрудничество".
Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские Источник: https://censor.net.ua/n3144115
а вот от "водоканалы, кафе, парикмахерские" вправе ждать снижения цен
Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы.
Рахунок на лярди, нє??
🤑
_________
Барьба с алигархами едрить иё...
олигархам?
А счасс-Я не виноВатнная, он сам пришел?©
ХитроПОПик, нє?
🤑
А то свынопотам 5 лет твердил эту мантру.
самые крупные потребители это заводы которые принадлежат кому?
правильно, тем с кем зе обещал бороться!
Да, зебилы?!))))
🤑
Пацталом!
То паднимет - то опустит...
Импотенто и стрррашна им!
🤣🤣
Зебобики вы уж определитесь...а тот как выгодно...то герус впереди на белом коне..типа это зеленые молодцв сделали....как не выгодно...то герус с ящыком в жопе сидит...и грося отдувается...
В країні через жорстку економію бюджетних коштів кількість субсидіантів урізали майже наполовину. Не у всіх домогосподарств є гроші заплатити за базове - житлово-комунальні послуги. Лише за місяць борги виросли на 12,5% до 62,4 млрд. грн. В країні три місяці поспіль спостерігається зниження рівня промислового виробництва.
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На фоні цього Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції по найвищому у світі «зеленому» тарифу, а тарифи його вугільних електростанції б'ють нові рекорди.
Сподіваюсь, всі розуміють, що ДТЕК Ахметова не виграв конкурентну боротьбу, не винайшов новий продукт, не вийшов на нові ринки. А стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші у країні стають трохи біднішими. Банальний перерозподіл ресурсів, щоб бідні стали ще біднішими, а найбагатший ще найбагатшим.
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Як ми можемо стати багатою країною, а українці перестати бути бідними із такою політикою, із такими економічними стимулами? За кого треба проголосувати, щоб це нарешті закінчилося?
https://uainfo.org/blognews/1552472512-dtek-ahmetova-stae-bagatshim-prosto-za-rahunok-togo-shcho-vsi.html
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"Пропозиція буде діяти до 25 вересня. Купити за цією ціною можна до 25 тис. кубометрів на одну сім'ю", - зазначив він. В Нафтогазі запропонували населенню купити газ для зими за «літньою» ціною | АРГУМЕНТ
Отже, друзі, за січень за допомогою схеми "експорт електроенергії" ви просубсидували ДТЕК Ахметова на 100 млн. грн.
********* все дуже просто:
1. Спочатку вугільні електростанції Ахметова виробили для експорту у європейські країни 432 млн. кВт-год електроенергії (сайт Укренерго).
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2. Потім цю електроенергію викупило Держпідприємство "Енергоринок" по ціні 1,875 грн. за кВт-год (такий тариф ТЕС у січні - сайт ДП "Енергоринок").
3. Потім той же ДТЕК для експорту викуповуває назад цю електроенергію за середньою оптовою ціною 1,618 грн. (постанова НКРЕКП).
Таким чином, ДТЕК продав дорого, відкупив дешево - отримав прибуток. ДП "Енергоринок" купив дорого, продав дешево - збиток перекладається на споживачів вищим тарифом на е/е. Такі правила гри встановлені в Україні.
Отже, (1,875 - 1,618) * 432 313 000 = 111 млн. грн.
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Як бачимо, рішучі реформи більше зводилися до підвищення тарифів для споживачів, але не зачепили преференцій для ДТЕК. Уряд минулого року позбавив субсидій 3 млн. сімей українців, але не штучних пільг Ахметова. Фактично Ахметов на сьогодні - це найдорожчий субсидіант, якого утримує країна.
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Андрій ГЕРУС
https://uainfo.org/blognews/1550498212-ekspert-sogodni-ahmetov-tse-naydorozhchiy-subsidiant-.html