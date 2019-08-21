 Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Герус отметил: "Сегодня правительство приняло Постановление о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке э/э, которое сделает возможным снижение тарифов на электроэнергию для всех небытовых потребителей. Энергоатом и Укргидроэнерго будут участвовать в спец обязанностях на 90% и 35% производимой ими электроэнергии.

Вследствие таких изменений регулятор сможет снизить тарифы на передачу э/э (тариф Укрэнерго) с 32 коп за кВт-ч до 11 коп за кВт-час. Даже с таким снижением в ГП "Гарантированный покупатель" будет достаточно средств для выплаты "зеленой" генерации.

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Таким образом решается 2 пробемы:

1. Выплаты "зеленым" и риски судебных решений, которые блокируют такие выплаты. "Гарантированный покупатель" будет иметь достаточно средств для таких выплат. Кроме того, исчезает смысл судебных исков по тарифу Укрэнерго после того, как он будет понижен в 3 раза.

2. Состоится понижение тарифов для всех бытовых потребителей на 21 коп / кВт-час, это снижение тарифа на 10% -11%. Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В общем такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год.

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Идет работа, чтобы соответствующие решения вступили в силу уже с 1 сентября. Это, возможно, не идеальное решение, но фактически единственное, которое могло быть принято и эффективно реализовано в короткие сроки. Таким образом мы получаем немного времени, чтобы разработать и внедрить более эффективные механизмы, которые могут быть запущены в конце этого года.

В этом ПСО участвуют в основном государственные компании. Поэтому с точки зрения справедливости критически важно, чтобы регулятор в сентябре принял обоснованное решение о понижении тарифов и некоторых частных энергетических компаний. Ведь частные компании, которые так хотели новый рынок, также должны принимать участие в решении проблем, вызванных этим новым рынком.

Напомню, проблемы нового рынка э/э обсуждались в понедельник на совещании с участием президента и премьер-министра. Спасибо правительству за важное решение и конструктивное сотрудничество".

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