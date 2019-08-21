EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Экономика
  798  45
Все про:Герус (59) электроэнергия (308)

 Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус обнародовал информацию о том, что Кабмин принял постановление, позволяющее снижать цену на электрэнергию для небытовых потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Герус отметил: "Сегодня правительство приняло Постановление о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке э/э, которое сделает возможным снижение тарифов на электроэнергию для всех небытовых потребителей. Энергоатом и Укргидроэнерго будут участвовать в спец обязанностях на 90% и 35% производимой ими электроэнергии.

Вследствие таких изменений регулятор сможет снизить тарифы на передачу э/э (тариф Укрэнерго) с 32 коп за кВт-ч до 11 коп за кВт-час. Даже с таким снижением в ГП "Гарантированный покупатель" будет достаточно средств для выплаты "зеленой" генерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Импорт дизтоплива из РФ в августе сократился вдвое. Украина за один месяц стала независимой в этой сфере, - Герус

Таким образом решается 2 пробемы:

1. Выплаты "зеленым" и риски судебных решений, которые блокируют такие выплаты. "Гарантированный покупатель" будет иметь достаточно средств для таких выплат. Кроме того, исчезает смысл судебных исков по тарифу Укрэнерго после того, как он будет понижен в 3 раза.

2. Состоится понижение тарифов для всех бытовых потребителей на 21 коп / кВт-час, это снижение тарифа на 10% -11%. Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В общем такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус

Идет работа, чтобы соответствующие решения вступили в силу уже с 1 сентября. Это, возможно, не идеальное решение, но фактически единственное, которое могло быть принято и эффективно реализовано в короткие сроки. Таким образом мы получаем немного времени, чтобы разработать и внедрить более эффективные механизмы, которые могут быть запущены в конце этого года.

В этом ПСО участвуют в основном государственные компании. Поэтому с точки зрения справедливости критически важно, чтобы регулятор в сентябре принял обоснованное решение о понижении тарифов и некоторых частных энергетических компаний. Ведь частные компании, которые так хотели новый рынок, также должны принимать участие в решении проблем, вызванных этим новым рынком.

Напомню, проблемы нового рынка э/э обсуждались в понедельник на совещании с участием президента и премьер-министра. Спасибо правительству за важное решение и конструктивное сотрудничество".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрабатывается механизм снижения цен на электричество для водоканалов и других коммунальных предприятий, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3144115
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский же обещал, что снизит тарифы для населения? А по факту снижает только для олигархов с которыми собирался боротся. Сразу видно какой умный и мудрый Зе!
 показать весь комментарий
 
При Порошенко такого не было. Зеленский что ты творишь.
 показать весь комментарий
 
Мы на обеспечении госдепа, так что подумай. Как ты жить будешь, может в цирке?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При Порошенко такого не было. Зеленский что ты творишь.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно для вас будет зима сложной, Петя финансирование порохоботам прекратит.
 показать весь комментарий
 
 
Мы на обеспечении госдепа, так что подумай. Как ты жить будешь, может в цирке?
 показать весь комментарий
 
 
Обеспечение 29 августа прекратится, чем дальше будете харчеватся, на Окружную пойдете. Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 6432
 показать весь комментарий
 
 
Та ты шо ЗЕбил, ты Петю в Ростов гонишь ещё с 21 апреля. Так шо ты зебильчик уточняй 29 августа какого именно года...
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы тоже говорил что Украины небудет до конца 2015 года, потом продлевали. Где зимовать будешь зелепуп? В студии квартал 95?
 показать весь комментарий
 
Нам, особоотличившимся, порохботам Петр Алексеевич лично вручает путевки на Мальдивы. А у вас, зебилов, максимум Трускавец, да и то не всем Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 5822
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилятне выдают билетики на Шапито 95 Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 9093
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский же обещал, что снизит тарифы для населения? А по факту снижает только для олигархов с которыми собирался боротся. Сразу видно какой умный и мудрый Зе!
 показать весь комментарий
 
 
середньозважені 1,3грн, які платить "побутовий" споживач - це реальна вартість, апетити олігархів генерації на даний момент були закладені в т.зв "ринку"
 показать весь комментарий
 
 
ты читать умеешь, или пейсатель за рошен ?

Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские Источник: https://censor.net.ua/n3144115

а вот от "водоканалы, кафе, парикмахерские" вправе ждать снижения цен
 показать весь комментарий
 
 
ты зебил?

Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы.
 показать весь комментарий
 
 
идиот, прочитай своё про алигархов и скрести это с школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские
 показать весь комментарий
 
Плинтус, напомни- скока Ахметки долги пррощали??
Рахунок на лярди, нє??
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Чтоб было понятно. Ахметову цену снизят, а пенсионеру- нет.
 показать весь комментарий
 
 
Состоится понижение тарифов для всех бытовых потребителей на 21 коп / кВт-час, это снижение тарифа на 10% -11%. Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы

_________

Барьба с алигархами едрить иё... Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 4159
 показать весь комментарий
 
 
Читай "дающее возможность снизить цены для коломойского". Это победа, да, зелебобики?
 показать весь комментарий
 
 
мільйон непобутових споживачів, курво
 показать весь комментарий
 
 
Так беню бабломойского ещё никто не обзывал... Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 6936
 показать весь комментарий
 
ти йбнуте, соя. йдеться про всіх комерційних та державно-комунальних споживачів
 показать весь комментарий
 
 
Це ти таке. Та ще й зебіловатне. Найбільший "небытовой потребитель" електроенергії в Україні - феросплавні заводи коломойського. Мабуть, гросютаки вмовили щось зробити для бені.
 показать весь комментарий
 
Т.Е - Геойсман отработал аванс олигофре...ойц..
олигархам?
А счасс-Я не виноВатнная, он сам пришел?©
ХитроПОПик, нє?
🤑
 показать весь комментарий
 
 
А если снизят на 21коп, МВФ точно не нападёт?
А то свынопотам 5 лет твердил эту мантру.
 показать весь комментарий
 
 
Зегенератам даже режим дурачка включать не нужно. Он по умолчанию.
 показать весь комментарий
 
расслабься, тебе никто ничего не понизит.
самые крупные потребители это заводы которые принадлежат кому?
правильно, тем с кем зе обещал бороться!
 показать весь комментарий
 
 
Точно ЗЕбил ключевое слово в твоём высере это "если". А ВОт Бабломойскому уже..А тебе ЗЕбилу нужно ещё немножко потерпеть
 показать весь комментарий
 
 
Впечатление, как будто Рошен энергию не потреблял.
Да, зебилы?!))))
 показать весь комментарий
 
Зато на заводы Баблоломойского тарифы уже давно снизили. Надеюсь ЗЕбилов это обрадует))))
 показать весь комментарий
 
 
У ЗЕкловуна там большой список кому нужно снизить..ЗЕбило лохтората там точно нет, я проверял...
 показать весь комментарий
 
Таки ПОПа кабмин??
Пацталом!
То паднимет - то опустит...
Импотенто и стрррашна им!
🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
А кабмин это уже зебобика...или это кабмин Порошенко？
Зебобики вы уж определитесь...а тот как выгодно...то герус впереди на белом коне..типа это зеленые молодцв сделали....как не выгодно...то герус с ящыком в жопе сидит...и грося отдувается...
 показать весь комментарий
 
новое старое ручное управление экономики ради пиара зели, а у энергетиков опять долги вместо средств на развитие и ремонт, зато зеля атіц наріда
 показать весь комментарий
 
ДТЕК Ахметова стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші стають біднішими.
В країні через жорстку економію бюджетних коштів кількість субсидіантів урізали майже наполовину. Не у всіх домогосподарств є гроші заплатити за базове - житлово-комунальні послуги. Лише за місяць борги виросли на 12,5% до 62,4 млрд. грн. В країні три місяці поспіль спостерігається зниження рівня промислового виробництва.
Читайте також: Законопроект 8449-д (про "зелених") прописаний під інтереси ДТЕК Ахметова - експерт
На фоні цього Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції по найвищому у світі «зеленому» тарифу, а тарифи його вугільних електростанції б'ють нові рекорди.
Сподіваюсь, всі розуміють, що ДТЕК Ахметова не виграв конкурентну боротьбу, не винайшов новий продукт, не вийшов на нові ринки. А стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші у країні стають трохи біднішими. Банальний перерозподіл ресурсів, щоб бідні стали ще біднішими, а найбагатший ще найбагатшим.
Читайте також: Експерт: Така "зелена" енергетика - це відверте зло для держави
Як ми можемо стати багатою країною, а українці перестати бути бідними із такою політикою, із такими економічними стимулами? За кого треба проголосувати, щоб це нарешті закінчилося?
https://uainfo.org/blognews/1552472512-dtek-ahmetova-stae-bagatshim-prosto-za-rahunok-togo-shcho-vsi.html

🤑
 показать весь комментарий
 
Державна компанія "Нафтогаз України" запускає продаж газу для населення по "літнім" цінам. Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 7934 Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв в Facebook.За його словами, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечувати ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 року, і це зараз відображено в постановах уряду."Щоб дати вам більше контролю над ситуацією, ми запускаємо продукт "Газовий запас", скористатись яким зможе кожен житель України, який купує газ", - зазначив Коболєв.Як повідомив глава "Нафтогазу", українці зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою "літньою" низькою ціною, а використовувати його - взимку.
"Пропозиція буде діяти до 25 вересня. Купити за цією ціною можна до 25 тис. кубометрів на одну сім'ю", - зазначив він. В Нафтогазі запропонували населенню купити газ для зими за «літньою» ціною | АРГУМЕНТ Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 8742
 показать весь комментарий
 
Експерт: Сьогодні Ахметов - це найдорожчий субсидіант, якого утримує країна
Отже, друзі, за січень за допомогою схеми "експорт електроенергії" ви просубсидували ДТЕК Ахметова на 100 млн. грн.
********* все дуже просто:
1. Спочатку вугільні електростанції Ахметова виробили для експорту у європейські країни 432 млн. кВт-год електроенергії (сайт Укренерго).
Читайте також: Что не так с нашим зеленым тарифом
2. Потім цю електроенергію викупило Держпідприємство "Енергоринок" по ціні 1,875 грн. за кВт-год (такий тариф ТЕС у січні - сайт ДП "Енергоринок").
3. Потім той же ДТЕК для експорту викуповуває назад цю електроенергію за середньою оптовою ціною 1,618 грн. (постанова НКРЕКП).
Таким чином, ДТЕК продав дорого, відкупив дешево - отримав прибуток. ДП "Енергоринок" купив дорого, продав дешево - збиток перекладається на споживачів вищим тарифом на е/е. Такі правила гри встановлені в Україні.
Отже, (1,875 - 1,618) * 432 313 000 = 111 млн. грн.
Читайте також: Субсидіювання "зеленої" енергетики відбувається за рахунок зростання тарифів для споживачів - Герус
Як бачимо, рішучі реформи більше зводилися до підвищення тарифів для споживачів, але не зачепили преференцій для ДТЕК. Уряд минулого року позбавив субсидій 3 млн. сімей українців, але не штучних пільг Ахметова. Фактично Ахметов на сьогодні - це найдорожчий субсидіант, якого утримує країна.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram
Андрій ГЕРУС
https://uainfo.org/blognews/1550498212-ekspert-sogodni-ahmetov-tse-naydorozhchiy-subsidiant-.html
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх