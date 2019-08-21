 Бекирова перевели из СИЗО в больницу, - Денисова

Об этом написала в фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокат Эдема Бекирова сообщил, что сегодня его подзащитный, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи", - сообщила Денисова.

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Также омбудсмен отметила, что во вторник, 27 августа, ожидается госпитализация Бекирова в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней.

"По результатам указанных обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях СИЗО. Надеюсь, что по результатам обследований Эдему Бекирову будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - отметила Денисова.

Также она указала, что поскольку проведение этих обследований инициирует правительство Российской Федерации, то можно говорить о выполнении второго решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Эдему Бекирову.

"Я снова призываю международное сообщество держать дело господина Бекирова под наблюдением и не допускать нарушения его прав и свобод", - отметила омбудсмен.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

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