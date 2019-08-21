 Вместо Безсмертного представителем Киева в переговорной группе по Донбассу будет Гребенюк, - "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.
Валерий Гребенюк, 1967 г. рождения, в 2008-2014 годах был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 г назначен дипломатическим советником СБУ по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы. Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).
Пора вже припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
а есть захочешь, твой совет будет - иди картоху сади, свиней корми?
А хто хоче воювати - автомат в руки і на Крим. Там точно є російські війська і Росія приєднала цю територію.
Не чув ні разу таких вимог.
😁
видать хреново там с рождаемостью, раз идут на такое....
Родился в Луганской обл., украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Южной Африке (ЮАР, Намибия, Замбия, Зимбабве). Дипломатический советник Службы безопасности Украины.
прочитав про Зимбабве...все!! оно! угадали с переговорщиком))))
МОЖНО ОБАЛДЕТЬ!
Вышли,вылезли,выползли неимоверное количество «аналитиков»,«социологов»,
«политологов»,которые сильно обеспокоены «монополизацией» власти Зеленского. Мол де,теперь по-мимо руководителя СБУ, Министра иностранных дел он может назначать Генпрокурора, Премьер-министра и т.п. благодаря большинству в ВР!
Зеленский может стать диктатором.
Коротка же память у этих аналитиков!
Порошенко назначал кого хотел, когда хотел,куда хотел ,принимал любой, необходимый ему закон, не имея не только монобольшинства, а и большинства вообще и коалиции в частности!
Можно привести лишь один пример,когда ради назначения своего кума Луценко, не имеющего юридического образования, Генпрокурором,Порошенко заставил ВР изменить закон! О чем можно говорить?!
Прекратите брюзжать и умничать! Дайте Зеленскому и Парламенту возможность спокойно работать!
После Порошенко,уже никто не сможет нанести стране вреда больше,чем нанёс этот мародёр!
Зеленский не способен совершить и тысячной доли тех антидемократичных,антигосударственных,антинародных действий,которые совершило это чудовище!
ПРЕКРАТИТЕ НАГНЕТАТЬ ИСТЕРИЮ! ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ОБЩЕСТВУ И РАБОТАТЬ НОВОЙ ВЛАСТИ!
🤑
Может вы имели ввиду: и пи*дить новой власти.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.