EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1060  50
Все про:Безсмертный (325) переговоры (3673) Минск (1274) Сайдик (172) Трехсторонняя контактная группа (133) Гребенюк (1)

 Вместо Безсмертного представителем Киева в переговорной группе по Донбассу будет Гребенюк, - "Радио Свобода"

В политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе представителя Украины Романа Безсмертного заменил Валерий Гребенюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.

Валерий Гребенюк, 1967 г. рождения, в 2008-2014 годах был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 г назначен дипломатическим советником СБУ по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы. Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Источник: https://censor.net.ua/n3144112
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Аби на користь!

Пора вже припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он из Женского батальона Диванных войск Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6387
 показать весь комментарий
 
кацапы, кто из вас сейчас сверху? Вы хоть предохраняетесь? Ах, да забыл, вы токо вылупляетесь через жопу Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 4826
 показать весь комментарий
 
 
Скрепы не лопнули от американского прокси, кокошникоголовый?
 показать весь комментарий
 
ага, хороший совет.
а есть захочешь, твой совет будет - иди картоху сади, свиней корми?
 показать весь комментарий
 
 
КОзлятник винторогий а флажок где дел??
 показать весь комментарий
 
 
у нас для этого есть военные, причем очень хорошие, ваших рашистов грузом 200 отправляют постоянно))
 показать весь комментарий
 
а чей крым? украинский, ну что, почувствовал, что крым твой?и что? это как обед не на столе- а на картине
 показать весь комментарий
 
Бійню треба припиняти, але якою ціною?
 показать весь комментарий
 
 
Ціною збережених життів!

А хто хоче воювати - автомат в руки і на Крим. Там точно є російські війська і Росія приєднала цю територію.
 показать весь комментарий
 
Ні, дорогенький. Мова йде про те, що мир залежить лише від росії. А за це вимагають ліквідацію України.
 показать весь комментарий
 
 
Не сміши і не видумуй дурниць.
Не чув ні разу таких вимог.
 показать весь комментарий
 
 
Так, якщо ви Андрюша, то ви нічого не чуєте.
 показать весь комментарий
 
 
КОзлорогий иди, тебя там на улице в Макцквабаде чеченцы зовут - разговор есть..
 показать весь комментарий
 
 
верховну раду с парубием и всех бывших министров
 показать весь комментарий
 
Цього теж мало. Вимагається завести сепарів у ВР і зробити Медведчука спікером, а потім президентом. Погодитеся?
 показать весь комментарий
 
на каком месяце этот чёрт?
видать хреново там с рождаемостью, раз идут на такое....
 показать весь комментарий
 
У Харанта нужно спросить. Он спец по черям Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 5410
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему никому не нужная бойня. Путину нужна. Просоветской вате нужна.
 показать весь комментарий
 
 
О! Даже лошади со штатов подтянулись. Ржут тут.
 показать весь комментарий
 
 
Попередня робота Валерія Гребенюка викликає повагу. Побачимо його наступну роботу на новій посаді.
 показать весь комментарий
 
 
порохоботи та ватники однакові у всьому винні геї та евреї і ви всьо врети
 показать весь комментарий
 
 
Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 644

Родился в Луганской обл., украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Южной Африке (ЮАР, Намибия, Замбия, Зимбабве). Дипломатический советник Службы безопасности Украины.

прочитав про Зимбабве...все!! оно! угадали с переговорщиком))))
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо когда есть Бессмертные на фронте. Можно одного отправить на целый батальен, он же Бессмертный Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 1286
 показать весь комментарий
 
 
Ще один день під гньотом хунти зебілів. Як же важко тепер живеться...якби не портрет Порошенка на подушці і зачитаний до дірок перший том обіцянок Петра Олексійовича я б не витримав...Плачу в подушку і шепчу , П-о-р-о-ш-е-н-ко, П-о-р-о-ш-е-н-кооооо. Кричати тепер таке не можна, зебільна хунта відразу заарештує і поріже на органи. Як же важко тепер жить...
 показать весь комментарий
 
 
Слезу выдавил. Приезжай. Я тебе подарю бюст Великого Порошенко. Последний.
 показать весь комментарий
 
"днепропетровец",в Україні вже не має такого міста як Днєпропєтровск.В Україні є славне місто Дніпро.Але на лахті про це ще мабуть не знають.
 показать весь комментарий
 
тримайся друже! Через рік - так через рік! Порошенко прийде - порядок наведе і буде ще більше гарних реформ!
 показать весь комментарий
 
Вышли,вылезли,выползли х@@ва гора «аналитиков»,«социологов», «политологов», обеспокоенных «монополизацией» власти Зеленского

МОЖНО ОБАЛДЕТЬ!
Вышли,вылезли,выползли неимоверное количество «аналитиков»,«социологов»,
«политологов»,которые сильно обеспокоены «монополизацией» власти Зеленского. Мол де,теперь по-мимо руководителя СБУ, Министра иностранных дел он может назначать Генпрокурора, Премьер-министра и т.п. благодаря большинству в ВР!
Зеленский может стать диктатором.
Коротка же память у этих аналитиков!
Порошенко назначал кого хотел, когда хотел,куда хотел ,принимал любой, необходимый ему закон, не имея не только монобольшинства, а и большинства вообще и коалиции в частности!
Можно привести лишь один пример,когда ради назначения своего кума Луценко, не имеющего юридического образования, Генпрокурором,Порошенко заставил ВР изменить закон! О чем можно говорить?!
Прекратите брюзжать и умничать! Дайте Зеленскому и Парламенту возможность спокойно работать!
После Порошенко,уже никто не сможет нанести стране вреда больше,чем нанёс этот мародёр!
Зеленский не способен совершить и тысячной доли тех антидемократичных,антигосударственных,антинародных действий,которые совершило это чудовище!
ПРЕКРАТИТЕ НАГНЕТАТЬ ИСТЕРИЮ! ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ОБЩЕСТВУ И РАБОТАТЬ НОВОЙ ВЛАСТИ!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
знову цей зебіл сере методичками... тільки я не зрозумів поки що, чиїми. Чи то пригожинськими, чи то дубінськими, чи то шарієвськими...
 показать весь комментарий
 
ПРЕКРАТИТЕ НАГНЕТАТЬ ИСТЕРИЮ! ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ОБЩЕСТВУ И РАБОТАТЬ НОВОЙ ВЛАСТИ!

Может вы имели ввиду: и пи*дить новой власти.
 показать весь комментарий
 
Якщо він буде переговарюватися з зібізянами з ордло, а не з сурковим-гризловим - то це буде здача клованом і зебілами інтересів України. Роман Безсмертний до його честі, на таке не погодився (сказав це він сьогодні у в'ю Ганапольському).
 показать весь комментарий
 
Итак
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?

1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.

Искренне восхищаюсь темпом реформ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх