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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3731) Донбасс (19200) перемирие (1121) Сайдик (172)

 Последнее перемирие на Донбассе нарушали значительно реже, чем ранее, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, спустя 30 дней после объявления перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было ранее.

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Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы. "Хотя, к сожалению, один человек был ранен", - заметил Сайдик.

"Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Кроме того, по его словам, на сегодняшнем заседании стороны обсудили подготовку к проведению ремонта моста у Станицы Луганской и согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. "Уже завтра стороны через меня обменяются письмами об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. И кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - сказал Сайдик.

Рабочая группа по безопасности, продолжил спецпредставитель, обсудила тему возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144110
 
 
 Топ комментарии
 
даа...наши погибшие и раненные в это как бы перемирие...и не поняли о таком "счастье"
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и выстрел не один и есть погибшие, но эти упорно твердят - перемирие...
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Kakoe mozet bit peremirie s teroristami putina Xy*la? Odin vistrel i bolshe nedeistvuet peremirie...
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а то шо было перед ранним то еще больше стреляли. Последнее перемирие на Донбассе нарушали значительно реже, чем ранее, - Сайдик - Цензор.НЕТ 7675
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Kakoe mozet bit peremirie s teroristami putina Xy*la? Odin vistrel i bolshe nedeistvuet peremirie...
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и выстрел не один и есть погибшие, но эти упорно твердят - перемирие...
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Poetomu i netu peremirie, a idjot voina Ukraina protiv fashistkoi *****-raciji roSSiji putina Xy*la.
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Есть конкретные предложения?
А то таким, как вам везде террористы мерещатся, а воз пятый год и ныне там.
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А через 5 лет перемирие нарушали бы ещё меньше. Бла бла не о чём. Надоел этот сайдик.
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даа...наши погибшие и раненные в это как бы перемирие...и не поняли о таком "счастье"
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Та да...реже чем при этом зебобиковском перемии орки не дохли ни когда...
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ОБСЕ ведёт учёт погибших с обеих сторон.Украинцы гибнут как прежде,а орки живы здоровы - ОБСЕ наблюдает ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ.
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Тобто Сайдик і його ОБСЄ це брехуни. Хоча цей висновок вже давно зроблений.
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При Порохе шла война,в которой орков гибло больше.А теперь гибнут одни украинцы.
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Зевотньіе... зекраинцьі зелемирие не нарушают. Счет 0-14. И как тьі его нарушишь? Из автомата против минометов? Будьте суки проклятьі.
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А можливо Зеленському присудить Нобелівську Премію Миру.Уявляєте таке щастя для України .
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Плод з двома головами, тому как і роздуло Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік - Цензор.НЕТ 4562
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"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плодыИсточник: https://censor.net.ua/n3144110 более 10 погибших НО он их в упор не видит((((((
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Су-а ты расскажи об этом убитым и раненным, их родителям, женам, невестам, детям ( родившимся и не родившимся), друзьям, близким, украинцам. Сук- лицемерная, пад-а, пусть твоих близких постигнет такая же "уменьшенная" участь.
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