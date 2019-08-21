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Все про:Зеленский (2515) обыск (1340) Любченко (1)

 У активиста молодежной организации "Европейской солидарности" Любченко провели обыск из-за видео, где Зеленского сбивает автомобиль

У активиста "Солидарной молодежи", волонтера движения "Відсіч" Дениса Любченко в среду провели обыск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке сторонник экс-президента Петра Порошенко, блогер Дмитрий Вовнянко.

Обыск был проведен из-за видео, на котором Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

"Сегодня утром полиция заявилась с обыском к Денису Любченко. Обыск проводился как следственное действие в расследовании о ролике, где Зеленского сбивает грузовик. Абсурдность основания для обыска очевидна - никто не слышал об обысках у шоумена Зеленского и руководства студии "Квартал 95" из-за кадров в фильме "Слуга народа", где герой Зеленского расстреливает Верховную Раду и где он говорит речь над могилой президента-предшественника", - написал Вовнянко в фейсбуке.

Напомним, 10 апреля, накануне второго тура президентских выборов, в сети обнародовали видеоролик, в котором Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

Полиция возбудила дело по статье ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

В конце июля в фейсбуке "Команда Зеленского" появилось сообщение, что полиция установила автора ролика. Ему пообещали "несладкую судьбу" и пригрозили тюремным сроком.

Источник: https://censor.net.ua/n3144109
 
 
 Топ комментарии
 
Дурні якісь..
А не хочуть провести обшук в Зелі за те, що він в своєму сріалі парламент розстріляв ?
В Вовки комплекс як і в фуйла.
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Давно пора эту порохоботскую ср@нь почистить. Цензоровская порохоботня, приготовиться! В активіста молодіжної організації "Європейської солідарності" Любченка провели обшук через відео, де Зеленського збиває автомобіль - Цензор.НЕТ 8001
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Полиция возбудила дело по статье ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

На тот момент Зе бил не тем и не тем.
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Этот ролик снят в паРаше студией 95 квартал...для самопиара...
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Оригинальный ролик тоже снят в паРаше...той же студией...
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А что там искать, подбросить 5 грамм наркоты - и в каталажку! А там еще навесить статью за гониво про наркомана и марионетку Коломойского! И, главное, не забыть про главного подельника и организатора всего этого Петра!
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Кстати вот интересный экземпляр избирателя ЗЕкловуна -- типичное кацапское быдло, раб малохольный. У этого раба иванушки лаптеного царя обидели, щас оно усрёца за царя.. ути пути болезненный раб кацапский.. В активіста молодіжної організації "Європейської солідарності" Любченка провели обшук через відео, де Зеленського збиває автомобіль - Цензор.НЕТ 6136
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Ты ходишь по красной линии! Смотри, не ошибись, Кутузов!
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иди спать чучело, у тебя роги из под кокошника торчат.
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Короче, правоохранители признали, что Зеля, как дебил выскакивает на проезжую часть!
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Не знаю який "юрист" угледів тут ст. 346 КК. По-перше, шмаркля на той час ще не був державним діячем, громадським діячем теж складно його назвати, хіба діячем розважального жанру, який проте, не є об'єктом даного складу злочину. По-друге, на відео я жодних погроз не побачив.
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Єнта на пажизненна тянет!
Нэ, 🐷ботики??
🤣🤣🤣
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" У активиста "Солидарной молодежи", волонтера движения "Відсіч" Дениса Любченко в среду провели обыск "

О , порохоботов щемить почали . Нарештi В активіста молодіжної організації "Європейської солідарності" Любченка провели обшук через відео, де Зеленського збиває автомобіль - Цензор.НЕТ 8618
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У суді доказом реальності заснятого будуть обісрані штанці Клоуна.
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по факту вонючие трусы стирают порохоботы вместе с петрусем!
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пусть этот петух из "Солидарной молодежи" назовет имя и фамилию хоть одного депутата "расстрелянного" в художественном(!) фильме????!!!!
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Сколько порохолюбов повылазило
надеюсь все за бабло
включая цензорят
статейка в стиле русская Скабеева наваял.
Не сцыте
Зе Пороха не посадит
так
потрясут и выпустят
бандиты все так делают, так делал и Порох с Нариком
Если Зе присадит Пороха, то сам сядет через 5 лет или после второго срока.
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Краще покажіть відео, де чортів БАК ганяє. Дуже цікаво.
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Зеленский так за 5 лет нареформировал полицию, что она теперь нападает на безобидных нивчемнивинауватых порохоботов пид@poв
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у нас почти нет активистов, людей, которые действительно переживают за страну, а в основном олигархические марионетки...так что правильное название,..."очередную марионетку настигла карма, что сеял, то и пожал"
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