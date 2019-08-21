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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Москва (2662) Кольченко (230) Клых (212) Карпюк (159) Сущенко (469) Балух Владимир (283)

 В "Лефортово" подтвердили перевод Клыха, Карпюка, Кольченко, Балуха и Сущенко

В московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных - Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Романа Сущенко.

Об этом "Медиазоне" сообщил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, передает Цензор.НЕТ.

По словам правозащитника, о переводе ему сказал начальник отдела режима и охраны СИЗО Александр Ханов. В то же время каких-либо документов он не продемонстрировал.

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Также Ханов заявил, что политзаключенного Павла Гриба в "Лефортово" не переводили.

"Про Гриба они почему-то сказали, что его нет. Они прямо по базе не проверяли, это просто сотрудник (Ханов. - Ред.), который нас сопровождал, сказал, что этого не помнит и что его, скорее всего, нет", - рассказал Еникеев.

Также в СИЗО сказали правозащитникам, что украинские политзаключенные отказываются с кем-либо общаться.

Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. 

Также в "Лефортово" приняли передачи для политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144107
 
   
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Значит скоро выпустят раз их всех до кучи собрали. Ну дай бог
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Не все так просто.
Не випустять а передадуть Україні для подальшого відбування тюремного терміну.
А от що вже зробить Україна, це - питання...
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значит скоро выпустят...и также значит, что обмылок кремлёвский вновь будет собирать "обменный фонд" из нерадивых путешественников в аннексированный Крым, заробитчан на расии...во общем везде, где можно будет урвать кого-нибудь
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*****-щоб ти поскоріше здох. Разом з монголоїдами своїми!
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Ну якщо не втрутиться який-небудь клімкін, то ці хлопці, схоже - незабаром будуть вже на Україні.
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когда в ответ на снятие санций и возврат в же7 х#йло отпустит заложников, не по решению суда, а как террорист, за выполнение его требований, зе будет записывать ролик как освободил пацанов, а х#йло будет записывать кого из этих патриотов возьмет в заложники следующими
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Передачки пленным пошли, как закусон вертухаям.
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скажите еще что их на Крым обменяли, а вам забыли сказать
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