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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1788) Олифер (223) Сайдик (172)

 Киев готов начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа, - украинская сторона на переговорах в Минске

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской с 22 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке по итогам заседания группы пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона проинформировала Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года", – написала она.

Олифер подчеркнула, что до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков.

"В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ", – добавила она.

Олифер сообщила, что ТКГ обсудила важность соблюдения режима прекращения огня накануне нового учебного года, возможное освобождение удерживаемых лиц, и вопрос водоснабжения Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ Чевиком несоблюдение режима тишины на Донбассе, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3144106
 
 
 Топ комментарии
 
И это после того как орки впритык к тому мосту блокпост с наблюдательной вышкой поставили... Верной дорогой идёте зебилы!
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не одновременно с ...

а в честь этого
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Может лучше одновременно с приездом Путина на саммит G8?
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ты написал "путина" с большой буквы? тьфу на тебя...
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ну фамилии обычно пишутся с большой буквы, даже если это *****
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путин, пуйло, х#уйло...
росия, росія, росіся...

Просто у вас виглядит как по Фрейду. Кацапы тоже чтят свое якобы правописание: не в Украине, а на Украине. И по этому такие вещи как расеся и пуйло, нужно коверкать как только можно. И никто вас не осудит за орфографию и пунктуацию Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 9272
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не одновременно с ...

а в честь этого
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И это после того как орки впритык к тому мосту блокпост с наблюдательной вышкой поставили... Верной дорогой идёте зебилы!
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кучма - антиукраинская сторона. Исправьте заголовок.
И те, кто его назначил (и зеленский, и парашенка) такие же антиукраинцы.
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Нужно поторопиться .
Времени на раскачку , как мы знаем , нет ...
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Спроси у этих переговорщиков - распухшей от жира Даярки, кучмы и мертведчука, которых в свое время назначил шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК.
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А при порохе мы свои территории то не сдавали, армию не у6ижали!
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Я бы сказал так - "до" Пороха мы своих территорий не сдавали ...
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А твой ,калоЗЕублюдок взял и переназначил с ещё большими полномочиями Кучмо с зятьком хитросделанных
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А почему вы спрашиваете именно в Зе'бобиков?
Почему не спрашиваете в порохоботов?
Или они такие тупые, что не даже знают ответы на самые простые вопросы Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 5136
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Может потому что при порося про мост не звездели?
ПоросЯ не знал, что ты устал от войны, а Зе тебя услышал.
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Выражайся понятливее!
Порохоботы, вы реально такие тупые? Или приказ куратора?
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Зебил, сейчас твой кумир рулит. Вот он уже и пенсии евреям платить согласился, и мосты сепарам ремонтирует. Осталось только воду в крм включить и в таможенный союз записаться.
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Это после всех убийств, за время перемирия ,которого вообще не было! Это зелёный каломойный шиздец💩🤡🤮🐒
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*** ВИ ТІЛЬКИ ПОДИВІТЬСЯ ДО КОГО І ДЛЯ КОГО МИ ЗА СВІЙ РАХУНОК БУДЕМО БУДУВАТИ І ВІДНОВЛЮВАТИ І РЕІНТЕГРУВАТИ ДОНБАСЯО ДО СЕБЕ! і таких як кажуть там же такі УКРАЇНЦІ ЯК І ВСЮДУ... ТАК ТАК... СВОЇХ ТАКИХ ПО КРАЇНІ СЕПАРІВ І НАРКОШ ДОСТАТНЬО. так нас очікую навала тарганів сепарів по всій УКРАЇНІ! живого міста в країні не залишиться від ціх реентегрантів..((їх я бачу уже в свойому місті...вони відрізняються від своїх .видно що понаїхавші. а їх буде сотні тисяч... будь ласка відео:https://patrioty.org.ua/society/susidy-kynulysia-zakhyshchaty-veteran-ato-u-pokrovsku-zatrymav-khloptsia-v-maitsi-z-herbom-dnr-video-292063.html
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За счет украинских налогоплательщиков. Вот такая она "война гражданская". Оккупант встречается с гарантами Будапештского Меморандума.
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киев не осилит и кличко не согласен...есть свои недостроенные мосты
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Зебилы кличка снесут. Мудрый нарид, ****)))
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Вам делать нечего? Денег девать больше некуда?
Разминирование и мосты они для сепаров строить собрались! Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 5761
До мира еще далеко и этот мост, скорее всего, взывать еще придется!
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Олифер подчеркнула, что до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков. Источник: https://censor.net.ua/n3144106
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А админ цензора тер фото с блокпостом оккупантов на мосту, а оказывается он таки есть .
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тьфу ты, я думал они переход закрыть собрались! а они мосты для удобства сепаров строить собираються! что зелики у нас страна страшно богатая? зеля а может ты сепарам еще и единовременные пособия выплатишь? скажем каждому как прстрадавшему от Украины тысяч по 5 баксов? а чо ? могем, это же не из твоего же зелик кармана, а из держбюджета,а украинские лохи- налогоплательщики заплатят никуда не денуться!!!! може подорвать эти остатки когдато бывшего моста с деревянными нынешними дробынамы закрыть на йух пункт пропуска и успокоится? я уверен что всем сразу станет хорошо, и сепарам думаю тоже..... меньше о автономии и о том как бандер объ. бать думать будут!!!!!
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псдц, х"йло разбомбило мост, мы ремонтируем. зебил не кловун, зебил-долбо"б.
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Хай підалік будує. Із хрувсталя. Що б і пішки стрьомно було ходити. Після тих свинорилих шастающих бабок, чиїх батьків завезли "бидло піднімати" там треба викопати море.
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