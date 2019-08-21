 Киев готов начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа, - украинская сторона на переговорах в Минске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке по итогам заседания группы пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Украинская сторона проинформировала Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года", – написала она.
Олифер подчеркнула, что до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков.
"В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ", – добавила она.
Олифер сообщила, что ТКГ обсудила важность соблюдения режима прекращения огня накануне нового учебного года, возможное освобождение удерживаемых лиц, и вопрос водоснабжения Донбасса.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ Чевиком несоблюдение режима тишины на Донбассе, - Олифер
росия, росія, росіся...
Просто у вас виглядит как по Фрейду. Кацапы тоже чтят свое якобы правописание: не в Украине, а на Украине. И по этому такие вещи как расеся и пуйло, нужно коверкать как только можно. И никто вас не осудит за орфографию и пунктуацию
а в честь этого
И те, кто его назначил (и зеленский, и парашенка) такие же антиукраинцы.
Времени на раскачку , как мы знаем , нет ...
Почему не спрашиваете в порохоботов?
Или они такие тупые, что не даже знают ответы на самые простые вопросы
ПоросЯ не знал, что ты устал от войны, а Зе тебя услышал.
Порохоботы, вы реально такие тупые? Или приказ куратора?
Разминирование и мосты они для сепаров строить собрались!
До мира еще далеко и этот мост, скорее всего, взывать еще придется!
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А админ цензора тер фото с блокпостом оккупантов на мосту, а оказывается он таки есть .