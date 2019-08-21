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 Политика Украины, За рубежом
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 На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль

После встречи во Франции с президентом Эмманюэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению политзаключенных.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности освобождения политзаключенных накануне визита главы МИД Германии Хайко Мааса в Москву.

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При этом замглавы МИД отметила, что на встрече президента РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - пояснила Зеркаль.

Напомним, Емманюэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3144105
 
 
 Топ комментарии
 
Ну і відкіль цій дурі знати про те що там обговорювалось?!
Остогидли вже ці барижні пустишки!
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а при Януковиче тем более. Шо сказать-то хотел ?
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ты еще кучу с ющенком вспомни. Если не понятен мой комментарий, то увы, должен вас розачаровать, лекарств от этого нету - вы зебил
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Ну і відкіль цій дурі знати про те що там обговорювалось?!
Остогидли вже ці барижні пустишки!
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кацапы тоже это пишут, хотя не за всех, а сугубо за наших моряков . Так что а может действительно что то порешали .
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Не хочу я цитувати що пишуть кацапи. А то недавно процитував так паскуда із гоміком відразу ж поскаржились на СФ. А там не розбираючись - деактивували.
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я к тому, что наши говорят и мордор вроде тоже , может действительно правда. Хотя веры ***** нет в принципе , но надежда это всё что осталось .
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Росія збирається передати Україні деяких засуджених для подальшого відбування покарання.
Розумієш що це означає?
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само собой, что мы признаём их решение суда . Но если кацапы ничего не признают, ни наши решения ни Европейские, причём любые, то что нам стоит на это обращать внимание ? Это мордор и лепить против них сильно правильного не стоит, ради спасения моряков . Это моё мнение .
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Моряків у цій партії скоріш за все не передадуть.
Вони (Росія) збираються передати засуджених для відбування покарання на території України.
А моряки ще знаходяться під слідством. Якби клімкін не за випєндрювалося б то їх- відпустили б під обіцянку "з'явитись на суд". А тепер уяви яким би було покарання якби вони самостійно з'явилися б на той суд.....
Думаю що обійшлось би умовним терміном. А так......
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кацапам зачем то нужен Вышинский , а его без наших моряков не отдадут . Ну опять же мы предполагаем, а ***** к сожалению располагает .
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Не бачу ніякого зв'язку.
Моряків Росія фактично готова була віддати вже більше місяця тому. Аби не дурник клімкін - це вже відбулося б.
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но ты согласен что это политическая игра , а не уголовщина ?
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Тут немає чіткого кордону.
Але якщо Росія готова передати цих засуджених Україні то скоріш за все так і є.
От лише питання - як вчинити Україні.
Якщо просто їх звільнити, то можуть бути подальші наслідки. Особливо якщо хтось з цих звільнених потім вчинить якийсь злочин.
Вже маємо проблеми з грузинами, які отримали громадянство України.
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а может действительно что то порешали .

высший пилотаж внешней политики президента Украины !
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высший пилотаж у пороха, который сказал что моряков отпустят до дня выборов. Сбитый лётчик ванговал .
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от его предсказаний ничего не менялось,

а от действий зелёной сопли поменялось всё
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что конкретно у тебя поменялось …..??? я сегодня троим задавал такой вопрос и ответ был у всех одинаков..... мол слава богу у меня ничего , но вот где то там бла бла бла …. Так вот, повторюсь, что у тебя поменялось ?
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у меня поменялось отношение мировых политиков к моей стране.

Или что ты имеешь ввиду ? Количество съеденных мной каллорий ?
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только сейчас поменялось отношение мировых политиков ? после выборов начали строить северный поток 2 ?
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а щас перестали строить северній поток ?

Ты мне скажи, что улучшилось при Зеленском во внешней политике,
а я тебе скажу, что ухудшилось
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На страну смотрят не через призму президенства, а через её потенциал в силе, экономике и качестве жизни людей. И будь у нас хоть Папа Римский , если нас решат схавать мы сможем только все выйти и умереть за Украину . Но после этого Украины точно не станет , не будет кому её защищать .
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То есть ты хочешь сказать, что при Порошенко, при котором ни одно решение по Украине не обходилось без обсуждения с Украиной, наша страна была потенциальна и сильна,

а при Зелемойском Украина стала импотентна и слаба и именно этим объясняется тот факт, что решения по Украине принимаются без обсуждения с Украиной ?
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это не я , это ты сказал . Я лишь могу спросить насколько в действительности на это всё влиял порох ?
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кстати, три месяца у руля не Порошенко, а у твоих знакомых ничего не поменялось.

Они Зелемойского выбрали, чтобы у них ничего не менялось ?
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у всех что было то и осталось . Если вы твердите что при порохе было лучше , то так и осталось при Зеленском . Это я имею ввиду в личной жизни .
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а зачем вібрали Зеленского, если всё так и осталось ?
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Это пока всё так и осталось , а надежда на лучшее всегда умирает последней . По большому счёту выборы сделал журналист , вернее их результаты. Сам, с кем то , от кого то сейчас уже не важно. Но я бы плюнул на его расследования скажи порох сам что то внятное про своего свынарчука . Нет , ничего не сказал. Ведь можно было устроить хоть показушную но всё же "порку" , но нет . Порох сам поменял президенство , на то что знает о нем его кентяра свынарчук.
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Если кто-то за большие деньги наймёт 100 человек, которые будут постоянно в компании твоих знакомых рассказывать, что ты - педофил, то как думаешь, через сколько времени тебя все твои знакомые (ну пусть большинство) начнут на уровне подсознания воспринимать, как педофила ?

И будут ли твои оправдания восприняты твоими знакомыми ?
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хорошо бы...
да зная х.ло... не кажи "гоп" поки не перескочиш !
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Руки жали.. Макрон теперь законтаченный.. На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9688
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Все правильно,заключенных отпустить,рф в г8 вернуть!!!Путлерок еще возмет заложников-призать крым за рф.Потом подарить донбасс и выполнять все просьбы уйла.Надеюсь путлерок поросит что бы кловун сыграл хером на рояле?
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На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль
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....а тим часом-
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Московский суд отклонил апелляции всех украинских военнопленных моряков и оставил их под стражей, - Полозов
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А ты не зае...устал ещё это писать, дурик?
ПаРаша это редчайшее дерьмо, но разваливаться ОНО не собирается!
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Ivan Buben

@bubenfire18 ч

А ведь отравление Литвининенко, нападение на Грузию, Украину, Солсбери, Сирию, взрывы Лошарика и вундервафли под Северодвинском это все сработало. Шантаж сработал и запад как обосравшийся кот включает заднюю передачу перед монстром которому уже нечего терять. Им просто страшно
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Таких "Вундервафлей " в Украине - столько , столько энергоблоков на АЭС:

Криворукие в очередной раз просто облажались
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Херня это всё .
Что-то обсуждать с ****** может только неадекват .
Микрона заставили провести эту встречу . Зачем ?
А хрен его знает ! Мы ведь ничего не знаем .
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Крым-нах!
Ограбленную и вывезенную в РФ Лугандонию - нах!
Ну разве без них нельзя нормально жить?
Хоть они походу Биндер кормили 20 лет??????))))
Пусть себя хоть прокормят Г..доны!!!
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Вполне возможно , что Микрона попросили передать гопнику , что ему пора уходить .
Сходка так решила .
А Микрон потому , что Франция ушла Каддафи .
Кто знает ?
Ведь все вокруг врут .
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**********, мля...
"Хліб" для соєвих...
Хто ще не "вангував"?? В чергу, соєві!!
🤑
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Рашка обосралась с своей нефтью на миллионы тонн, испортив ее хлором и заодно кинув тех дураков, кто эту нефть купил https://www.eg-online.ru/news/404873/
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Судя по фото , вова перед лягуштником явно лебезит , довольный , как слон - дали за ручку подержаться .
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По деревне мы идем, думаем по городу.
За х. р дедушку ведем, думаем - за бороду. Кажется Сектор Газа, да?
За Хер дали подержаться, и то не надолго!
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ЭпиДемиург‏ @epidemiurg

В свете успехов г-на Макрона в продвижении Европы до Владивостока запущу небольшой тред по поводу Франции во Второй мировой войне. История крайне интересная, особенно по количеству аналогий с текущим моментом.

Итак, к концу тридцатых годов французская армия считалась самой мощной в Европе. Когда Гитлер договорился со Сталиным и вторгся в Польшу, Франция, вслед за Англией, объявила Германии войну.

По идее, это событие само по себе должно было заставить Гитлера присесть и включить заднюю. Но что-то пошло не так. 10 мая 1940 года немцы начали наступление в Арденнах, а 14 июня немецкая армия вошла в Париж. Спустя неделю Франция капитулировала.

Особо издевательский зигзаг истории состоит в том, что уже накануне поражения французское правительство призвало во власть героев-победителей Первой мировой - маршала Филиппа Петена и генерала Максима Вейгана.

Спустя неделю после назначения герой-победитель Вейган предложил прекратить "бессмысленное кровопролитие" и заключить с немцами перемирие. Еще через 2 недели, накануне вступления немцев в Париж, про перемирие заговорил и маршал Петен.

Уже после падения Парижа, когда французское правительство сбежало в Бордо, не желавшего сдаваться премьер-министра Поля Рейно отправили в отставку, а его место занял Петен, который немедленно призвал французов "просто перестать стрелять".

За этот месяц французы так устали от войны, ну так устали, что предложение Петена было воспринято на ура. "Долгожданный мир", "наши мальчики больше не гибнут", вот это всё. И только Шарль де Голль из Лондона баламутил воду и призывал французов продолжать сопротивляться.

Эта речь де Голля 18 июня считается началом французского Сопротивления. В ответ миротворцы из правительства Петена заочно предали де Голля военному трибуналу и приговорили к смерти, а заодно и к конфискации имущества, чтобы два раза не вставать.

Итак, Франция оккупирована, но не полностью. Правительство Петена принесло нации долгожданный мир (т.е., капитуляцию) и "договорилось где-то посередине". Рейх забрал себе 60% территории Франции, остальные 40%, так и быть, остались за французским правительством.

Само правительство перебралось в городок Виши, а оставшийся клаптик суверенной Франции гордо назвали "Свободной зоной". Эпоха республики закончилась, началась эпоха коллаборационизма. Слово "коллаборационизм", кстати, придумал спаситель нации маршал Петен.

Характерно, что действия правительства Виши представляли собой реванш махровой, ватной Франции над республикой. Первое, что сделали "новые лица", это изменили Конституцию.

Вся власть переходила к "главе государства" Петену, а лозунг французской революции "Свобода, равенство, братство" был заменен на "Труд, семья, отечество". Затем "новые лица" начали борьбу с инакомыслящими. Первыми под раздачу попали коммунисты и масоны.

Затем дошла очередь до евреев. Начали с переписи евреев, продолжили запретом занимать госдолжности, и уже до конца года перешли к арестам всех евреев-иностранцев. В декабре 1940-го в лагерях "Свободной зоны" сидело более 50 000 евреев.

Дальше - больше. В 1941 правительство Виши занялось еврейской "деолигархизацией". По новому закону их предприятия "арианизировались" и конфисковывались в пользу "новых лиц". Братский Рейх тоже не остался в накладе, т.к. "новые лица" обильно снабжали ее рабочими руками.

Строить в Германии "новый мировой порядок" отправлялись пачками как евреи, так и французы. Причем аппетиты Рейха росли год от года. В рамках коллаборации правительство миротворцев поучаствовало и в гитлеровском "окончательном решении еврейского вопроса".

"Новые лица" отправили в немецкие концлагеря 76 000 евреев. С отщепенцами из Сопротивления, которых де Голль из Лондона всячески подбивал расшатывать мир и новый порядок, тоже особенно не церемонились.

В 1943 "новые лица" создали "Французскую Милицию". Новая Милиция призвана бороться с "терроризмом" (Сопротивлением) и "язвой еврейства". А что поделать, такой вот был "запрос общества".

Удивительно, но перемирие с "братской Германией", договорняки где-то посередине и даже борьба с евреями не спасли коллаборационистов от полной оккупации. Когда в 1942-ом союзники высадились в северной Африке, французские колонии перешли на сторону сражающейся Франции.

Гитлер понял, что достаточно наигрался в миротворца, и в 43-ем оккупировал Францию полностью. К пиру присоединилась Италия, откусив себе Корсику и юго-восток "Свободной зоны". С этого момента власть правительства Виши стала просто картонной.

6 июня 1944, день "Д". Союзники высадились в Нормандии и начали ковырять Рейх с запада. 19 августа бабахнуло восстание Сопротивления в Париже. Через неделю он был освобожден. Де Голль с триумфом прошел по Елисейским Полям.

Тем временем у "новых лиц" продолжалось веселое шоу. Они успели арестоваться немцами, затем эвакуироваться в Германию и даже - будете смеяться - поучаствовать во "французском правительстве в изгнании".

В мае 1945-го шоу резко поменяло продюсеров. "Новые лица" были доставлены в Париж, где предстали перед судом. Петен, Лаваль и еще ряд товарищей были признаны государственными изменниками. Финальным действием шоу был расстрел. С конфискацией, разумеется.

Мораль всей истории проста и доступна: боритесь - и поборете. Де Голль, тащивший нацию сражаться за свою независимость, добился своего.
Петен, призывавший перестать стрелять ради какого угодно мира, в конце концов получил свой контрольный выстрел.
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На этой встрече от Маркона четко прозвучало:
Россия - европейская страна, Украина - это РАЗДРАЖИТЕЛЬ, Зе-бобики, радуйтесь!
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Мы просто отгребаем результаты пятилетнего правления патриота и Спасителя Украины. На Западе тоже не идиоты! Они 5 лет держат санкции, а наш бизнес и власть 5 лет с Рашей в десны целуются!
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