 На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности освобождения политзаключенных накануне визита главы МИД Германии Хайко Мааса в Москву.

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При этом замглавы МИД отметила, что на встрече президента РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - пояснила Зеркаль.

Напомним, Емманюэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.