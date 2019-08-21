EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  36  1
Материалы по теме:
Все про:Москва (2662) политзаключенные (1270) Панов_Евгений (89) Сущенко (469) Сизонович (2) Ивлева Виктория (12)

 Передачи для политзаключенных Сущенко, Сизоновича и Панова приняли в "Лефортово", - Ивлева

Активисты принесли передачи для украинских политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича в московское СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщила корреспондент "Новой газеты" Виктория Ивлева, информирует Цензор.НЕТ.

"На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и ещё одного украинского политзека сегодня были сделаны передачи в СИЗО Лефортово. Это колбаса сырокопченая сыр, молоко, творог, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (Панов only), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе. Не взяли только сладкие булочки - с наполнителем нельзя, вдруг наполнишь - а оно - не то! До сидельцев Лефортово передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа", - написала Ивлева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский суд отклонил апелляции всех украинских военнопленных моряков и оставил их под стражей, - Полозов

Вместе с тем она подчеркнула, что не заявляет о том, что украинских политзаключенных держат в "Лефортово", но предполагает, что принятие сотрудниками СИЗО передачи для указанных заключенных свидетельствует об этом.

"Утверждаю я лишь то, что и на имя Романа, и на имя Алексея Ивановича, и на имя еще одного человека были сделаны передачи весом по шесть с половиной килограммов. И эти передачи приняты", - подчеркнула журналистка.

Передачи для политзаключенных Сущенко, Сизоновича и Панова приняли в Лефортово, - Ивлева 01

Также читайте: Политзаключенного Карпюка перевели в Москву, - адвокат

Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Источник: https://censor.net.ua/n3144097
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чекаю- "Передачу 🐷 отримав в Гуантанамо"..
🤗
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх