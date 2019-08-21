 Передачи для политзаключенных Сущенко, Сизоновича и Панова приняли в "Лефортово", - Ивлева

Об этом сообщила корреспондент "Новой газеты" Виктория Ивлева, информирует Цензор.НЕТ.

"На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и ещё одного украинского политзека сегодня были сделаны передачи в СИЗО Лефортово. Это колбаса сырокопченая сыр, молоко, творог, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (Панов only), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе. Не взяли только сладкие булочки - с наполнителем нельзя, вдруг наполнишь - а оно - не то! До сидельцев Лефортово передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа", - написала Ивлева.

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Вместе с тем она подчеркнула, что не заявляет о том, что украинских политзаключенных держат в "Лефортово", но предполагает, что принятие сотрудниками СИЗО передачи для указанных заключенных свидетельствует об этом.

"Утверждаю я лишь то, что и на имя Романа, и на имя Алексея Ивановича, и на имя еще одного человека были сделаны передачи весом по шесть с половиной килограммов. И эти передачи приняты", - подчеркнула журналистка.

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Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.