 Создание властями Харькова очередного КП - легализация рейдерского захвата ТЦ "Барабашово", - заявление администрации

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Главком, такое заявление сделала сегодня администрация ТЦ "Барабашово", комментируя решение сессии горсовета о переименовании КП "Харьковтопливо" в КП "Городской торговый рынок" для переведения земли ТЦ в коммунальную собственность.

"Городские власти Харькова уже более года ведут деструктивную деятельность в отношении самого большого рынка в Украине и Восточной Европе ТЦ "Барабашово". Действия чиновников все больше напоминают откровенный рейдерский захват, который пытаются прикрыть якобы защитой интересов каких-то малочисленных групп предпринимателей, инициативных групп, большая часть которых не ведет предпринимательскую деятельность, а также под предлогом создания очередного коммунального рынка в городе", - говорится в заявлении администрации ТЦ.

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В заявлении отмечается, что "сначала городскими властями было создано КП "Сучасне місто", после этого активность так называемых "инициативных групп" резко усилилась. Для поддержки разрушающих действий таких групп при содействии городских властей был привлечен Национальный корпус"

По мнению представителей рынка, теперь городские власти приняли новое решение, в этот раз о переименовании коммунального предприятия "Харьков-Топливо" в коммунальное предприятие "Городской торговый рынок". "Это делается, якобы, чтобы решить земельный конфликт на "Барабашово", - акцентируется в сообщении.

Также администрация ТЦ отмечает, что на "Барабашово" нет земельных конфликтов, и все, кто хочет вести предпринимательскую деятельность, такую возможность имеет, все платежи производятся, налоги оплачиваются.

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Напомним, ТЦ "Барабашово" ведет хозяйственную деятельность уже более 20 лет. Ежедневно здесь осуществляют торговлю более 15 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, средняя посещаемость составляет около 30 тысяч покупателей в день. Рынок – один из самых значимых налогоплательщиков в регионе.