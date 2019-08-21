EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  174  7
Все про:алименты (78) Гройсман (4849)

 С должников по выплате алиментов взыскали 8,4 млрд грн, - Гройсман

Объем алиментов, которые взыскали с должников, достиг 8,4 млрд грн.

 Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 21 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Гордон".

"Благодаря инициативе "Чужих детей не бывает" детям, которые не получали алименты, вернули 8,4 млрд грн. Мы создали суровую систему защиты прав детей, в том числе – на финансовую поддержку со стороны родителей, которые развелись. Важно это продолжать", – сказал премьер.

7 декабря 2017 года Верховная Рада внесла изменения в порядок принудительного взыскания задолженности по алиментам для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством, а также право на выезд за границу.

4 января 2018 года документ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

5 февраля 2018 года Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся десятки тысяч электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3,2 млрд грн долгов по алиментам взыскали в Украине с начала года, - Минюст

Источник: https://censor.net.ua/n3144086
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А с тех кто откосил 4 раза от призыва что-нибудь взыщут?
 показать весь комментарий
 
Він "блудний син". Повернувся з чужини(катований болючою грою на роялі) і отримав всенародне довіря, бо розкаявся. Прості слова: " Я нікому нічєго нє должен", "Всьо будєт пучком", "Зуб даю" і мовчання, мочання... (по системі Чумака), колективний транс і 73% ЗЄзомбіків.
 показать весь комментарий
 
сегодня об єтом сльішал на базаре
 показать весь комментарий
 
СЕСТРА ОТНЕСЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНИЙ ЛИСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ, ПРОШЛО УЖЕ ГОДА 3 С ТОГО МОМЕНТА, ВСЕ ЧТО МОГУТ СКАЗАТЬ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ЧТО ОНИ ПРИЕЗЖАЛИ ДОМОЙ К ДОЛЖНИКУ НО НИКТО НЕ ОТКРИЛ ДВЕРИ! А ГРОСЯ ПРОДОЛЖАЕТ ВТИРАТЬ ДИЧ!
 показать весь комментарий
 
напиши в косяк... так легче читать буде
 показать весь комментарий
 
Их наоборот поощрять надо, а то українці скоро черными будут
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх