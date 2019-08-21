 С должников по выплате алиментов взыскали 8,4 млрд грн, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 21 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Гордон".

"Благодаря инициативе "Чужих детей не бывает" детям, которые не получали алименты, вернули 8,4 млрд грн. Мы создали суровую систему защиты прав детей, в том числе – на финансовую поддержку со стороны родителей, которые развелись. Важно это продолжать", – сказал премьер.



7 декабря 2017 года Верховная Рада внесла изменения в порядок принудительного взыскания задолженности по алиментам для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством, а также право на выезд за границу.



4 января 2018 года документ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.



5 февраля 2018 года Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся десятки тысяч электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3,2 млрд грн долгов по алиментам взыскали в Украине с начала года, - Минюст