 Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала глава парламентсокго комитета по иностранным делам Анна Гопко.

"Трамп эту идею озвучивал еще в прошлом году. Мы должны четко выстроить нашу дипломатическую работу – заявить о наших "красных линиях", которые мы никогда не перейдем. Комитет по вопросам иностранных дел Верховной Рады еще текущего созыва вместе с Комитетом по евроинтеграции и правозащитниками готовит обращение к Макрону накануне саммита "Большой восьмерки". В нем будет четко заявлено: до того момента, пока не будут освобождены военнопленные моряки – в соответствии с решением Международного суда, пока Балух, Сенцов страдают, то "европейская Россия", про которую сказал Макрон, - где женщин бьют в живот, где мы видим абсолютный произвол в отношении коренных народов, то очевидно, что о возвращении Росси не может быть и речи. Тем более, после такой ошибки и дискредитации ПАСЕ, когда РФ вернули, но она не выполнила ни одного обязательства. Идти дальше – означает наступать самому себе на горло. Политика умиротворения из уроков 20 века содействовала увеличению агрессии перед Второй мировой войной", - отметила она.

По словам Гопко, украинской дипломатии нужно подключать иностранные диппредставительства и диаспору для общения с другими странами из G7.

"Сегодня я встречалась с главой Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и другими представителями. То есть, мы работаем до последнего дня, чтобы никто на Западе не воспользовался якобы паузой между работой двух парламентов. Это нужно для того, чтобы мы могли сегодня говорить из "Восьмерки", к примеру, с Канадой, Великобританией. Это государства, которые всегда имели свою позицию и стояли на защите демократии, международного права и верховенства права. Пока мы их реакции на эту инициативу не услышали. Значит, либо она не серьезная, либо происходит непубличная дипломатия. Плюс, это может быть игра за внимание Путина, исходя из других угроз – таких, как Китай".

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"Макрон решает свои внутренние вопросы, особенно после протестов "желтых жилетов", - считает политик. - У него сейчас экватор президентства. Макрон начинал как большой борец с российскими пропагандистскими медиа, не пуская их на общую с Путиным пресс-конференцию и говоря, что это пропагандисты. Макрон требовал санкций. Макрон Путину назвал Анну Ярославну Киевской, а не московской принцессой… А потом мы увидели давление больших французских компаний – таких, как Total, которые увеличили инвестиции в газодобычу в РФ. Мы видим, насколько изменилась позиция Германии из-за "Северного потока" и давления на Меркель. Есть определенная конкуренция Макрона с Меркель за лидерство в диалоге с Путиным. Но пока это выглядит цинично, а результатов никаких. Именно благодаря усилиям Франции и Германии российскую делегацию вернули в ПАСЕ. Но что они получили взамен? Да ничего – не освобождены украинские узники. Перед Путиным они выглядят странно – он ведет свою игру, а на уступки не идет. Поэтому Украина должна четко заявить свою позицию. Потому что завтра Путин перед "нормандской четверкой" начнет требовать принятия вещей, которые ударят и по доверию к Зеленскому, и будут подрывать политическую ситуацию изнутри".

Также Гопко сообщила, что послы ряда стран-союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина может принять неприемлемые для нее условия.

"Я встречаюсь в завершение срока с разными послами. Они говорят: мы очень переживаем, чтобы Украина не пошла на те компромиссы, которые будет очень сложно объяснить в наших странах. Мы все эти годы налагали санкции, поддерживали Украину. Поэтому надеемся, что вы будете эту жесткую позицию держать. Месседж простой: нас не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим. Мы должны четко это озвучить, и это должен говорить президент. Почему не состоялся разговор Зеленского с Макроном после того, как Макрон поговорил с Путиным?

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На вопрос, что может означать данное заявление накануне визита Зеленского в США, Гопко напомнила, что данное заявление звучало от Трампа и ранее.

"Украине нужно напоминать Трампу, что сделать Америку great again (избирательный лозунг Трампа. – Ред.) – это лидерство. А лидерство – это как раз защита демократии. Если Россия преступила черту, значит, нужно вынуждать агрессора восстановить нашу территориальную целостность. В этом сила государств, претендующих на мировое господство", - подытожила она.