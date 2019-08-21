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 Политика Украины
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Все про:G7 (274) Путин (24991) Гопко (107) Трамп (2327) Макрон (294)

 Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8

Украине необходимо четко заявить свою позицию по поводу идеи, высказанной президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном о возможном возвращении России в G8, а также поключить дипломатов и диаспору для влияния на другие страны "Большой восьмерки".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала глава парламентсокго комитета по иностранным делам Анна Гопко.

"Трамп эту идею озвучивал еще в прошлом году. Мы должны четко выстроить нашу дипломатическую работу – заявить о наших "красных линиях", которые мы никогда не перейдем. Комитет по вопросам иностранных дел Верховной Рады еще текущего созыва вместе с Комитетом по евроинтеграции и правозащитниками готовит обращение к Макрону накануне саммита "Большой восьмерки". В нем будет четко заявлено: до того момента, пока не будут освобождены военнопленные моряки – в соответствии с решением Международного суда,  пока Балух, Сенцов страдают, то "европейская Россия", про которую сказал Макрон, - где женщин бьют в живот, где мы видим абсолютный произвол в отношении коренных народов, то очевидно, что о возвращении Росси не может быть и речи. Тем более, после такой ошибки и дискредитации ПАСЕ, когда РФ вернули, но она не выполнила ни одного обязательства. Идти дальше – означает наступать самому себе на горло. Политика умиротворения из уроков 20 века содействовала увеличению агрессии перед Второй мировой войной", - отметила она.

По словам Гопко, украинской дипломатии нужно подключать иностранные диппредставительства и диаспору для общения с другими странами из G7.

"Сегодня я встречалась с главой Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и другими представителями. То есть, мы работаем до последнего дня, чтобы никто на Западе не воспользовался якобы паузой между работой двух парламентов. Это нужно для того, чтобы мы могли сегодня говорить из "Восьмерки", к примеру, с Канадой, Великобританией. Это государства, которые всегда имели свою позицию и стояли на защите демократии, международного права и верховенства права. Пока мы их реакции на эту инициативу не услышали. Значит, либо она не серьезная, либо происходит непубличная дипломатия. Плюс, это может быть игра за внимание Путина, исходя из других угроз – таких, как Китай".

Смотрите: "Похоронная процессия по санкциям", - Безсмертный прокомментировал встречу Путина и Макрона. ВИДЕО

"Макрон решает свои внутренние вопросы, особенно после протестов "желтых жилетов", - считает политик. - У него сейчас экватор президентства. Макрон начинал как большой борец с российскими пропагандистскими медиа, не пуская их на общую с Путиным пресс-конференцию и говоря, что это пропагандисты. Макрон требовал санкций. Макрон Путину назвал Анну Ярославну Киевской, а не московской принцессой… А потом мы увидели давление больших французских компаний – таких, как Total, которые увеличили инвестиции в газодобычу в РФ. Мы видим, насколько изменилась позиция Германии из-за "Северного потока" и давления на Меркель. Есть определенная конкуренция Макрона с Меркель за лидерство в диалоге с Путиным. Но пока это выглядит цинично, а результатов никаких. Именно благодаря усилиям Франции и Германии российскую делегацию вернули в ПАСЕ. Но что они получили взамен? Да ничего – не освобождены украинские узники. Перед Путиным они выглядят странно – он ведет свою игру, а на уступки не идет. Поэтому Украина должна четко заявить свою позицию. Потому что завтра Путин перед "нормандской четверкой" начнет требовать принятия вещей, которые ударят и по доверию к Зеленскому, и будут подрывать политическую ситуацию изнутри".

Также Гопко сообщила, что послы ряда стран-союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина может принять неприемлемые для нее условия.

"Я встречаюсь в завершение срока с разными послами. Они говорят: мы очень переживаем, чтобы Украина не пошла на те компромиссы, которые будет очень сложно объяснить в наших странах. Мы все эти годы налагали санкции, поддерживали Украину. Поэтому надеемся, что вы будете эту жесткую позицию держать. Месседж простой: нас не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим. Мы должны четко это озвучить, и это должен говорить президент. Почему не состоялся разговор Зеленского с Макроном после того, как Макрон поговорил с Путиным?

Также читайте: Слова Макрона и Трампа о возвращении России в Группу Семи - это начало "нового порядка", - Лубкивский

На вопрос, что может означать данное заявление накануне визита Зеленского в США, Гопко напомнила, что данное заявление звучало от Трампа и ранее.

"Украине нужно напоминать Трампу, что сделать Америку great again (избирательный лозунг Трампа. – Ред.) – это лидерство. А лидерство – это как раз защита демократии. Если Россия преступила черту, значит, нужно вынуждать агрессора восстановить нашу территориальную целостность. В этом сила государств, претендующих на мировое господство", - подытожила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3144081
 
   
 Топ комментарии
 
К сожалению мы уже это позволили так как большинство проголосовали за человека который высмеивал украинскую армию , называл Украину проституткой и говорит что нет никакой российской агрессии , а есть гражданская война которую начали Порошенко с Турчиновым чтобы на ней зарабатывать Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 3625
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Кому ви це говорите ?
За три місяці почули щось розбірливе і чітке від тлі у плані відстоювання інтересів Україні на міжнародній арені ?
Пізно вже - пора усвідомити.
Є час розкидати каміння і час збирати (с)
Відповідайте за свій вибір.
Про діаспору забудьте.
Розбирайтеся зі своїм 73%-м бидлом самі: ви його викохали, вигодували, скачете перед ним далі і потураєте - то дайте спокій нормальним людям.
Чому діаспора повинна переконувати політичне керівництво своїх держав, що то в Україні такий прикол, а ви продовжуйте їй допомагати, незважаючи ні на що ...
Ага.
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а хто не дозволить, зюзя?
не смішіть моїх тапочєк!
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Гопко ещё что-то говорит? И кого-то это что-то ещё интересует ?
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Она делает, а потом говорит, за что ей уважение.
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Значит 73% от 49% населения, выбрав бездарного недонаполеона, этого пожелали.
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А ну тоді 100% зільють. Вірніше вже злили. От подумайте ви за ніщеброда і бомжа пропитого будете слово замовляти. Навряд чи. Може хтось один сердобольний там в пів тону прошепче - а мені його жалко, але переважна більшість переступить та ще й ногою може пнути. так і серед держав в світі такі ж відносини. Бо держави складаються з тих самих людей... Ну і інший варіант. Якщо Гопко сказала, то це все! Запечатано.
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Зеля красавчик Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 5842
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сейчас прогонка генрепетиции к Дню независимости,план сверяет...некогда реагировать творческой личности и без него порешают)))
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Нада брать пример с Израиля!
Спасенийо утопающих-дело рук самих ентих!
🤑
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пока Украина может и не хочет опускать щит - ее поддержат, хотя бы на словах...
а как упадет (не дай Боже) в колени - пройдут мимо и не поохают, спеша у рашки просить прощения, чтоб та не вспучилась ржавым непредсказуемым ядерным арсеналом...
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Цитата:
а ткже поключить дипломатов и диаспору для влияния на другие тсраны "Большой восьмерки".Источник:https://censor.net.ua/n3144081

Сильно сказано Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 5947
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К сожалению мы уже это позволили так как большинство проголосовали за человека который высмеивал украинскую армию , называл Украину проституткой и говорит что нет никакой российской агрессии , а есть гражданская война которую начали Порошенко с Турчиновым чтобы на ней зарабатывать Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 3625
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А зебилы уже не знают чей Крым ? По версии зебилов не знаю , по версии всех нормальных людей - Украина
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Уже прогресс, єто хорошо)))
Переходим к следующему, чей Славянск?
Кто в нем засел и кого вьібивали из него?
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По версии зебилов Гиркин это бывший защитник мирного населения Донбасса которое обстреливают фашисты с ВСУ как говорила Мендель, Славянск опять же по версии Мендель захвачен фашистами с ВСУ которое обстреливает мирных жителей Донбасса
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А причем тут сольют- не сольют к вопросу возвращения РФ в восьмерку? Тут речь о РФ а не о Украине..
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єслі ми-ето зєлєнський(каламойський),то позволім і сольют.
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Дзвонив зюзі Трамп. Питав, чи можна запросити хутіна у G8 на приставний стільчик
Зюзя дозволив
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Да, если бы не эта девочка, давно бы слили. ВО КАКАЯ.
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Самое время зеботовне выходить на майдан и не позволять.
А они сидят что то про петю блеют которого уже нет давно.
Слабоумие и отвага прямо.
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Кому ви це говорите ?
За три місяці почули щось розбірливе і чітке від тлі у плані відстоювання інтересів Україні на міжнародній арені ?
Пізно вже - пора усвідомити.
Є час розкидати каміння і час збирати (с)
Відповідайте за свій вибір.
Про діаспору забудьте.
Розбирайтеся зі своїм 73%-м бидлом самі: ви його викохали, вигодували, скачете перед ним далі і потураєте - то дайте спокій нормальним людям.
Чому діаспора повинна переконувати політичне керівництво своїх держав, що то в Україні такий прикол, а ви продовжуйте їй допомагати, незважаючи ні на що ...
Ага.
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Зе самий найкращий Президент України
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Наведи приклади його успіхів у зовнішній політиці?
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это местный кацапский троль .. не нужно ему отвечать .. просто сразу в спам ..
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Ти - примітивний ідіот, який, як і його дебіл-пре-зе-дент, не знає української мови.
Не пиши мені, придурок на жалюгідних зе-копійках.
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Зе красавчик. Он все порешает
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Я думал, что за него уже никто не голосовал, оказывается я ошибался
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Вам з Жмеринці видніше..діаспора..
🤣🤣
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Вона с Канади, а про Жмеринку спитай у Зе, там у нього багато родичів.
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Зараз Я теж буду з "Канади" чи з Африки..
🙃
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Vedana тут давно і прапорців вона не міняла.
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Ти кому розказуєш??!
Я ще більше!
І діло не в прапорцях , а в спонсорах..
😁
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Ааа, " нульовочка" сказала??
Відпочивай, скоро в школу, дівчинко!
🤑
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Vedana - круть....

Диаспора свалила с Украины и никому ничего не должна...
Чем вы тогда отличаетесь от Зе-сопли и малороссов которые за него проголосовали...? Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 7664
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Знову до мене чіпляєтеся ?
=нє должна=, але завжди допомагає і підтримує. Чи не правда ?
Тупе населення знову поставило країну у скрутне становище (не забувайте: це не діапора війну прикликала, а українці в Україні), але діаспора повинна за це бидло боротися. Знову.
А як українське населення ставиться до діаспори ? Нагадати ?
Ви нам дайте і гроші, і допомогу, але мовчіть, бо ви такі-пересякі, =ковбасні емігранти-запроданці=. Правильно кажу ?
От і слухайте.
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нічого дивного. Діаспора утворилася один раз продавши Україну за заморську ковбасу, то нічого дивного, якщо продасть іще раз.
Чогось діаспора вважає, що за Порошенка нам би жилося краще, але справа в тому, що за Порошенка ми перспектив не бачили.
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Мне так интересно с порохоботами общаться. Им бомбит не по-детски. А я ржу с них Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 8288
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Зробимо Порохоботов Разом Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 4483
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А чего это вы украинцев оскорбляете..? У вас канадский флаг! Наверняка и канадское гражданство.. кто вам давал право украинцев быдлом называть?
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украинцев по всему миру ой как много независимо от гражданства. У тебя то самого флаг немецкий
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Так я под немецким флагом ********* украинцев и называть их быдлом себе не позволяю.
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а мене цікавить дещо інше: Зєзадрат підписав угоду з Нетаньяху про що???? Про те, що громадани Ізраїлю , тобто, пенсіонери, що позбулися українського громадаянства, будуть жити ще краще, отримуючи пенсію і від України в дродаток до того, що мають там, а наші пернсіонери, зважаючи на тотальний дефіцит пенсійного фонду, та массовий виїзд людей на заробітки, та виплату зарплатні по-чорному, без оподаткування, будуть жити ще гірше? я правильно все зрозумів? Тобто наші батьки нехай виживають, а ізраїльським пенсам буде ще краще??? Президентом якої країни ви обрали цього клоуна????Зєлєбобіки, відповідайте за вчинки свого обранця!!! І де брати кошти на витівки цього Зєлєбєні? Чому всі мовчать? Коли для народу України це зєлєхамло щось підпише??????
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Мне не жалко тех кто голосовал за еврея Зелю
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Я чекаю офіційного повідомлення про закінчення жидівського "історичного" візиту.
Хай зе-чувачки напишуть про результати. Бо ж вереску було аж до неба ... А на виході, буде, як завжди, за що тля і зе-команда не візьмуться...
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Ніколи навіть не міг уявити , що Ти- антисемітка...
🤗
діаспора...
🤗
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скоро и ты будешь антисемитом....
и даже евреи , которые живут в Украине, но не пристроенные на потоки ... Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 9247
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Ніколи!
А шо, в методичці так і написано?
Як ще мордер це читає..Мене за меньше банять..
Незалежне СМІ..
🧐
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Дураки ещё мечтают? Украину с головой оккупировали евреи , и о каком сливе вообще может идти речь ? Даже в день независимости гимн Украины и то будет петь еврейка. Уже украинцам в Украине ничего не доверяют делать !
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В США гімн співають Чингачгуки??
🤣🤣
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Судоми соєвого посіпаки..
Вилізло...
🤑
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Будуй буду, песику!
🤑
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Дорогенька...!Украіну вже зливають ще й до того такими темпами !(((Просто жах...
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Одна Ганна Гопко варта 254 трускавецьких слуг, незрозуміло чиїх
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По друге для того що б що сь робити на лініі МЗС тре мати міністра того мзс(а).Не дочекаюсь кого цей сільский клуб поставить на цю посаду , з 95 кварталу? Дружбана зі школи ? Сусіда?
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судя по выборам, 90% уже давно слились ...
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Это все детский сад.
Нужно ядерное оружие и готовность его применить. В этом мире уважают только силу. И в петербургских подворотнях тоже. Если есть бомба и готовность её сбросить на Питер и вторую бомбу на Москву - будут разговаривать. Нет силы, нет бомбы....
Слабаков никто никогда не уважал. Смотрим, что сделали с мирной оппозицией в Москве. Её нет, она сидит. А если бы вышло 50-60 тысяч с калашами,усрались бы все и мальчики из рос гвардии разбежались бы первыми. Умирать не хочется никому. А умирать за идиота тем более.
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Сто процентов.
Поэтому у Украины и забрали ядерное оружие в 90-е.
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кто ж тебе его сейчас позволит? в своё время мы всё просрали, а теперь после драки кулаками не машут ..
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Гаранты Будапештского Меморандума предали Украину и не выполнили договор. Украине нужно срочно вернуть себе тактическое Ядерное Оружие чтобы не повторились репрессии и Геноцид как в 1918-1933: "В ближайшие месяцы Вашингтон и Париж ждут от Киева капитуляции, которая ознаменует новый передел сфер влияния в Европе". Смысл приглашения Путина обратно в G8, собственно, в том и заключается, что Путину предлагают удовлетвориться Украиной, а в дела Европы и США - не лезть. И можно предположить, что Путин дал согласие и ждет теперь, что США и ЕС выполнят свою часть сделки - принудят Киев к капитуляции.
За Украину уже все решили
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Сегодня Шойгу уже заявил что Украины мало.
Нужна вся восточная европа.
Вы если там будете воевать к нам не суйтесь беженцами.
Мы вас будем не пускать.
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апетит растёт во время еды .. чёрная дыра будет поглощать бесконечно ..
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каким образом вернуть ? разве что все аэски взорвать ...
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