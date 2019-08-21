 Не исключаю, что в новом Кабмине будут представители старого правительства, - Герус

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом он заявил после заседания правительства в среду.

"Надо подождать еще неделю-полторы, и мы будем все знать. Я вообще не исключаю ничего, все может быть", - сказал Герус.

Он также добавил, что необходимо поблагодарить действующему правительству за работу и принятые решения, а также выразил надежду, что следующий состав Кабинета министров будет работать еще эффективнее.

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