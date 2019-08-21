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Все про:Кабмин (11086) кино (1246) Гройсман (4849)

 К концу года количество фильмов, снятых при поддержке Кабмина, достигнет 148 - Гройсман

Количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ возрождения национального кинематографа, до конца года достигнет 148.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета Министров Украины.

По словам премьера, возрождение кино стало одним из самых успешных направлений культурной политики действующего правительства вместе с инициативами "Малые города - большие впечатления" и проектами возрождения исторических памятников.

"Средства, направленные на реализацию проектов в рамках этих инициатив, это не только правительственная поддержка, но и доходы регионов, обеспеченых в рамках децентрализации", - сказал Гройсман.

Так, в этом году "Малые города - большие впечатления" - это 74 проекта на 41,3 млн грн. Восстановление исторических объектов - это 638 проектов на более чем 1 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144075
 
   
 Топ комментарии
 
При поддержке бюджетом ( с налогов украинцев), а не КМ, поц
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Ну, фільми це добре. А ось як "под занавєс", по бистрячку рєшаюцца в Кабміні мєлкіє многоміліонниє вопроси:
К концу года количество фильмов, снятых при поддержке Кабмина, достигнет 148 - Гройсман - Цензор.НЕТ 935
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Когда уже закончиться этот понос от гроси?
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Твою жеж Грося мать ,ты совсем похоже умишком тронулся ...
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Ну, фільми це добре. А ось як "под занавєс", по бистрячку рєшаюцца в Кабміні мєлкіє многоміліонниє вопроси:
К концу года количество фильмов, снятых при поддержке Кабмина, достигнет 148 - Гройсман - Цензор.НЕТ 935
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так, а що рекомендуєте переглянути, пане Гройсман?
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Будут новые сезоны сватов снимать что ли? Теперь, уже, при потдержке государства)))
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При поддержке бюджетом ( с налогов украинцев), а не КМ, поц
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Нюю, премия "Золотая миска" или "Златой унитаз"..
За верность 🐷..
Пачти с рехформами совпало по какаличеству..
🤑
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Ну и ГДЕ эти фильмы????
Только УКРАИНСКИЕ фильмы,а не гуано для проката в раше с рашенскими же актерами в главных ролях?????
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Это то "украинское" кино????????????
Название "25-й часов"
Год выхода 2016
В ролях Антон Хабаров, Татьяна Арнтгольц, Жанна Эппле, Александр Кобзарь
Страна Россия, Украина
До кінця року кількість фільмів, знятих за підтримки Кабміну, досягне 148 - Гройсман - Цензор.НЕТ 7763
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Какой процент из этих денег освоит квартал95 снимая фильмы на рускам языге???
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То треба їх на ютуб виставляти . Бо рашистського гівна кругом повно , а щось достойне , українське хотілося б подивитися .
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гройсман, засунь собі ці фільми в сріку. баран.
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А нельзя снимать в 10 раз меньше, но что-то чтобы смотреть можно было, чтобы и иностранцам смотреть было интересно, и чтобы оно прибыль какую-то государству приносило?? Разбазаривать не свои а госденьги непонятно на что проще всего
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Интересно, а про качество этих фильмов Большой Мен знает? Понаснимали всякой, пардон, ху.ни.
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Вот заливает, аж 148 фильмов. И где они???
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