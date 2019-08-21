 К концу года количество фильмов, снятых при поддержке Кабмина, достигнет 148 - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета Министров Украины.
По словам премьера, возрождение кино стало одним из самых успешных направлений культурной политики действующего правительства вместе с инициативами "Малые города - большие впечатления" и проектами возрождения исторических памятников.
"Средства, направленные на реализацию проектов в рамках этих инициатив, это не только правительственная поддержка, но и доходы регионов, обеспеченых в рамках децентрализации", - сказал Гройсман.
Так, в этом году "Малые города - большие впечатления" - это 74 проекта на 41,3 млн грн. Восстановление исторических объектов - это 638 проектов на более чем 1 млрд грн.
😁
За верность 🐷..
Пачти с рехформами совпало по какаличеству..
🤑
Только УКРАИНСКИЕ фильмы,а не гуано для проката в раше с рашенскими же актерами в главных ролях?????
Название "25-й часов"
Год выхода 2016
В ролях Антон Хабаров, Татьяна Арнтгольц, Жанна Эппле, Александр Кобзарь
Страна Россия, Украина