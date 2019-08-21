 Политзаключенного Карпюка перевели в Москву, - адвокат

О переводе Карпюка написал в Facebook его адвокат Алексей Барановский, информирует Цензор.НЕТ.
"Официальное подтверждение: Николая Карпюка нет в Т-2 (Владимирский централ). Сегодня я был записан на 13:00 по электронной очереди на посещение украинского узника в Т-2, однако уже на входе в тюремное учреждение мне было объявлено, что Карпюка здесь нет и его увезли несколько дней назад в Москву", - сообщил он.
Накануне российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что в "Лефортово" приняли передачи для пятерых украинских политзаключенных – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Она добавила, что не может точно знать, находятся ли политзаключенные в Лефортово, ведь не имеет допуска на территорию СИЗО. Но "не видит смысла брать передачи для людей, которых нет в наличии".
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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.
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@A_Traxel
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Россия и Украина возможно (!!) уже договорились об обмене гражданами, удерживаемыми на территориях обеих стран, сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, РФ может быть выдан, в частности, бывший главный редактор « РИВ-Новости - Украина» Кирилл Вышинский.
Собеседник газеты заверил, что Украине вероятно (!!) будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу».
Источник не исключил возможности передачи Киеву и других лиц, в том числе и тех, кто уже находится в местах лишения свободы. Собеседник издания сообщил, что обмен состоится вероятно еще до конца августа.
В то же время источник издания из окружения украинского лидера В. Зеленского заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля в ходе телефонного разговора президента Украины с его российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами являлся одной из ключевых тем их беседы.
В свою очередь знакомый с ходом переговоров об обмене источник в РБК подтвердил, что решение о передаче моряков было принято еще «давно» и что с наибольшей долей вероятности это произойдет в августе-сентябре. По его словам, так же возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Другой знакомый с этим процессом источник уточнил, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, в том числе и моряков, была достигнута 19 августа в ходе встречи Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном во Франции.
Тогда же, по словам собеседника, стороны договорились разблокировать вопрос об обмене других удерживаемых лиц. Франция активно лоббирует эту тему, подчеркнул он.
При этом на вопрос о том, кто может быть передан России в ходе этого обмена, источник не ответил, объяснив это желанием «не навредить».
В МИД РФ отказались комментировать сведения о возможной выдаче украинских заключенных. Воздержалась от обсуждения этого вопроса также и украинская сторона