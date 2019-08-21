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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17827) подростки (160) ранение (2178)

 Злоумышленникам, выстрелившим в гражданина, который заступился за подростков, объявлено о подозрении, - прокуратура

Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении 2 мужчинам, задержанным по факту огнестрельного ранения жителя столицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Установлено, что вечером 19 августа по ул. Ивана Мазепы произошла словесная перепалка между подозреваемыми и группой подростков. Заметив это, потерпевший вступился за юношей, за что в ответ один из подозреваемых выстрелил ему в руку.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле "Suzuki".

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В ходе проведения плана "Перехват" правоохранителям удалось задержать указанный автомобиль и трех мужчин, которые в нем находились. Ими оказались жители столицы 1978, 1996, и 1998 рождения.

При осмотре места совершения преступления правоохранители обнаружили пистолет с патронами и две биты.

В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За совершение злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются".

Источник: https://censor.net.ua/n3144067
 
 
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Ударившим ножом, подозревают в огнестрельном ранении
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Может это был московитский нож-пистолет?
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вот, мужику, которого ударили ножом, сразу стало легче...
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Походу уже пьют не только в ген.прокуратуре, но и в местных закладывают Злоумышленникам, ударившим ножом гражданина, который заступился за подростков, объявлено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1781
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