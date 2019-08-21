 Владелец "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, призвал Зеленского и Баканова вмешаться в ситуацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Незаконные действия сотрудников СБУ нарушают права иностранного владельца топлива, которое перевозило судно "Мрия", и создают прецедент нарушения государством Украина международно-правовых норм", - говорится в сообщении.
"Тефин" оспаривает действия сотрудников СБУ в судах. Отдельно готовятся заявления в международные торговые, морские организации.
"Судно "Мрия" приобретено, ввезено в Украину и зарегистрировано в соответствии со всеми процедурами и оплатой всех надлежащих платежей. Мы гордились тем, что пока другие прячут корабли и бизнес в оффшорах, мы официально и легально пополняли танкерный флот Украины и работали принципиально под украинским флагом. До этого времени судно неоднократно заходило в порты Украины, поскольку работало по своему назначению и не получало никаких оговорок от правоохранительных органов", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.
С тех пор судовладелец танкера неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.
19 августа Херсонский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по поводу ареста судна "Мрия", на судно наложен арест.
Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".
interfax.com.ua/news/economic/518143.html
то есть, Зеленский на побегушках у какого-то опудала из Крыма?!.. я ничего не пропустил?!
Увасья, настоящий патриот из Ольгино!.. у Васьи зарплата в рублях..
У сєпарів і свинособак є Х@йло, у порохоскотів - сиве брехливе Мурло, зрадник і мародер.
Запорожцы, есть дело
Летом 2014 года в Шахтерском районе боевики так называемой «ДНР» сбили штурмовик Су-25 ВСУ. На поиски пилота, который успел катапультироваться, отправили группу из 19 спецназовцев 3-го полка им. князя Святослава Храброго.
Украинские военные попали на территорию фермерского хозяйства Николая Бутрименко. Фермер предложил ребятам переночевать в ангаре пока он съездит в Снежное, чтобы проведать больную супругу. Позже он вернулся в ангар в сопровождении боевиков на БТР и БМП. Они обстреляли ангар. 10 спецназовцев погибли на месте, еще 5 - были взяты в плен, четверым - удалось спастись и добраться до расположения украинских подразделений.
В мае этого года Куйбышевский районный суд частично оправдал фермера. По закону Савченко фермер может оказаться на свободе уже через год.
В Запорожском апелляционном суде 23 августа рассмотрят дело фермера Николая Бутрименко, который приговорен к 8 годам лишения свободы по статье «финансирование терроризма». Активисты, военные собираются на митинг у здания суда. Начало заседания в 11:00.
Прокуратура Донецкой области подала апелляцию на решение Куйбышевского районного суда, который не признал фермера виновным в организации террористического акта, а также «сдаче» боевикам «ДНР» позиций украинских военных, которые были расстреляны.
Запорожцы не исключают, что фермера оправдают и поэтому собирают устроить митинг под зданием суда.
Андрей Шор