 Владелец "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, призвал Зеленского и Баканова вмешаться в ситуацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Незаконные действия сотрудников СБУ нарушают права иностранного владельца топлива, которое перевозило судно "Мрия", и создают прецедент нарушения государством Украина международно-правовых норм", - говорится в сообщении.

"Тефин" оспаривает действия сотрудников СБУ в судах. Отдельно готовятся заявления в международные торговые, морские организации.

"Судно "Мрия" приобретено, ввезено в Украину и зарегистрировано в соответствии со всеми процедурами и оплатой всех надлежащих платежей. Мы гордились тем, что пока другие прячут корабли и бизнес в оффшорах, мы официально и легально пополняли танкерный флот Украины и работали принципиально под украинским флагом. До этого времени судно неоднократно заходило в порты Украины, поскольку работало по своему назначению и не получало никаких оговорок от правоохранительных органов", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Происходит выполнение решения суда об аресте судна "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

С тех пор судовладелец танкера неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

19 августа Херсонский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по поводу ареста судна "Мрия", на судно наложен арест.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Капитан "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ. ФОТО