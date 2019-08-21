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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2515) контрабанда (1801) корабль (1210) Херсон (595)

 Владелец "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, призвал Зеленского и Баканова вмешаться в ситуацию

ООО "Тефин", являющееся собственником арестованного танкера "Мрия" (Mriya), призвало президента Украины Владимира Зеленского и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова вмешаться в ситуацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Незаконные действия сотрудников СБУ нарушают права иностранного владельца топлива, которое перевозило судно "Мрия", и создают прецедент нарушения государством Украина международно-правовых норм", - говорится в сообщении.

"Тефин" оспаривает действия сотрудников СБУ в судах. Отдельно готовятся заявления в международные торговые, морские организации.

"Судно "Мрия" приобретено, ввезено в Украину и зарегистрировано в соответствии со всеми процедурами и оплатой всех надлежащих платежей. Мы гордились тем, что пока другие прячут корабли и бизнес в оффшорах, мы официально и легально пополняли танкерный флот Украины и работали принципиально под украинским флагом. До этого времени судно неоднократно заходило в порты Украины, поскольку работало по своему назначению и не получало никаких оговорок от правоохранительных органов", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Происходит выполнение решения суда об аресте судна "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

С тех пор судовладелец танкера неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

19 августа Херсонский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по поводу ареста судна "Мрия", на судно наложен арест.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Капитан "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3144063
 
 
 Топ комментарии
 
Продажная вата просит такую же вату о помощи...
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Владелец "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, призвал черта Зеленского, позвонить бесу Баканову, и вмешаться в ситуацию..

то есть, Зеленский на побегушках у какого-то опудала из Крыма?!.. я ничего не пропустил?!
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Не по теме, но интересно:

Запорожцы, есть дело

Летом 2014 года в Шахтерском районе боевики так называемой «ДНР» сбили штурмовик Су-25 ВСУ. На поиски пилота, который успел катапультироваться, отправили группу из 19 спецназовцев 3-го полка им. князя Святослава Храброго.

Украинские военные попали на территорию фермерского хозяйства Николая Бутрименко. Фермер предложил ребятам переночевать в ангаре пока он съездит в Снежное, чтобы проведать больную супругу. Позже он вернулся в ангар в сопровождении боевиков на БТР и БМП. Они обстреляли ангар. 10 спецназовцев погибли на месте, еще 5 - были взяты в плен, четверым - удалось спастись и добраться до расположения украинских подразделений.

В мае этого года Куйбышевский районный суд частично оправдал фермера. По закону Савченко фермер может оказаться на свободе уже через год.

В Запорожском апелляционном суде 23 августа рассмотрят дело фермера Николая Бутрименко, который приговорен к 8 годам лишения свободы по статье «финансирование терроризма». Активисты, военные собираются на митинг у здания суда. Начало заседания в 11:00.
Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію - Цензор.НЕТ 6197
Прокуратура Донецкой области подала апелляцию на решение Куйбышевского районного суда, который не признал фермера виновным в организации террористического акта, а также «сдаче» боевикам «ДНР» позиций украинских военных, которые были расстреляны.

Запорожцы не исключают, что фермера оправдают и поэтому собирают устроить митинг под зданием суда.

Андрей Шор
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Продажная вата просит такую же вату о помощи...
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не все так однозначно, кацапе
interfax.com.ua/news/economic/518143.html
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В данном контексте это ты кацап малоросский. Так что увянь .
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Чому? Тобі вистачить інтелекту обгрунтувати свою тезу, порохоскоте?)
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Тобто бізнеси на росії під час війни купляла сива свиня парашенко, а "кацап і маларос" раптом я? Шось тут не сходиться, порохоскот)
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Кацап і малорос - саме ти. А ще зелебобік, зелефіл і т.д. , якщо вважаєш, що доставка палива судном, зареєстрованим в Украіні флоту країни-загарбника - то є норма.
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очень сложная задача! если простить вмешаться только соплю, то следующий шаг звонок баканову, а если просить сразу двух, то звонок другу или помощь зала.
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Владелец "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, призвал черта Зеленского, позвонить бесу Баканову, и вмешаться в ситуацию..

то есть, Зеленский на побегушках у какого-то опудала из Крыма?!.. я ничего не пропустил?!
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У порохоскотів такі самі непереборні трабли із побудовою причинно-наслідкових звязків (критичним/аналітичним мисленням), як і у ваших ментальних та ідейних братів кацапів)
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Увасья! готов оправдать любого сепара и отсо№№ть у Путена!..
Увасья, настоящий патриот из Ольгино!.. у Васьи зарплата в рублях..
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Та какой там! Ходил спокойно себе бутылки по мусорникам собирал, а тут предложили за зелепопа топить, от и пошел.
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На те, як тече вода і палає порохоскот, можна дивитися вічно)
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Порохоскот відрізняється від кацапів і сєпарів тільки царською сракоб, яку стараннотдо блиску вилизує.
У сєпарів і свинособак є Х@йло, у порохоскотів - сиве брехливе Мурло, зрадник і мародер.
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А почему не привлекают старых владельцев судна? Они ни в чём не виноваты? Корабль это только инструмент...
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Літінант не закінчував трускавецькі університети, тому і не знав про це.
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Це ж синулька вашого улюбленого сивого мародера. Не впізнав свого молодшого барина, порохоскот?)
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Тобто він упевнений, що Зєлєнскій і його друг Баканов захистять порушника від українського правосуддя?
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Этот "Теффин" возил топливо московитам в ЧФ? Если да,то пусть молчит.
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А разбойничий захват территории чужого государства вопреки всем нормам международного права это как называется? Любая помощь этим разбойникам это уже преступление.
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Под флагом Украины возил топливо для козломордых? "Ничего личного, только бизнес".
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Не по теме, но интересно:

Запорожцы, есть дело

Летом 2014 года в Шахтерском районе боевики так называемой «ДНР» сбили штурмовик Су-25 ВСУ. На поиски пилота, который успел катапультироваться, отправили группу из 19 спецназовцев 3-го полка им. князя Святослава Храброго.

Украинские военные попали на территорию фермерского хозяйства Николая Бутрименко. Фермер предложил ребятам переночевать в ангаре пока он съездит в Снежное, чтобы проведать больную супругу. Позже он вернулся в ангар в сопровождении боевиков на БТР и БМП. Они обстреляли ангар. 10 спецназовцев погибли на месте, еще 5 - были взяты в плен, четверым - удалось спастись и добраться до расположения украинских подразделений.

В мае этого года Куйбышевский районный суд частично оправдал фермера. По закону Савченко фермер может оказаться на свободе уже через год.

В Запорожском апелляционном суде 23 августа рассмотрят дело фермера Николая Бутрименко, который приговорен к 8 годам лишения свободы по статье «финансирование терроризма». Активисты, военные собираются на митинг у здания суда. Начало заседания в 11:00.
Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію - Цензор.НЕТ 6197
Прокуратура Донецкой области подала апелляцию на решение Куйбышевского районного суда, который не признал фермера виновным в организации террористического акта, а также «сдаче» боевикам «ДНР» позиций украинских военных, которые были расстреляны.

Запорожцы не исключают, что фермера оправдают и поэтому собирают устроить митинг под зданием суда.

Андрей Шор
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Неодмінно треба вмішатись і конфіскувать це корито, щоб іншим була наука на майбутнє. Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію - Цензор.НЕТ 9174
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