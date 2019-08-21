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 Продажа Китаю даст шанс "Мотор Сич" выйти на китайский рынок, сохранить коллектив и портфель заказов, - ЦТС

Китайские Skyrizon и Xinwei Group в поданной на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделке по покупке свыше 50% акций ПАО "Мотор Сич" приняли ряд социальных и производственных обязательств, среди которых сохранение рабочих мест и зарплаты и обеспечение завода заказами на достаточном для его развития уровне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крылья", об этом пишет ЦТС.

По словам представителя правительства, это предусмотрено договором о сотрудничестве между Украиной в лице "Укроборонпрома" и Skyrizon и Xinwei от 27 апреля прошлого года и новым акционерным соглашением от 19 июня 2019 года.

Собеседник агентства добавил, что в числе этих обязательств инвестиции в разработку новых двигателей и их модернизацию, индексация зарплаты на уровень инфляции.

Он напомнил, что структура собственности "Мотор Сичи" до решения о возможной сделке была крайне запутана и непрозрачна, связана с оффшорными компаниями и приближенными к почетному президенту компании Вячеславу Богуслаеву.

"В результате сделки компания должна стать частью глобальной публичной компании, прозрачной для управления и контроля, принимаемых решений и деятельности на рынках с точки зрения норм международного права", - отметил источник.

По его мнению, сделка даст шанс "Мотор Сич" выйти на китайский рынок сбыта, сохранив производство в Украине. Собеседник агентства напомнил, что основным рынком сбыта для предприятия исторически была Россия, в результате чего после российской агрессии в 2014 году объем доходов упал более чем вшестеро, и в настоящее время на заводе принято решение о сокращенной рабочей неделе. Единственным адекватным рынком сбыта для загрузки предприятия является рынок КНР, считает собеседник агентства.

"Подписанными договорами прямо запрещены поставки оборудования и технологий из предприятия "Мотор-Сич", его дочерних предприятий, через посредников или через предприятие в г.Чунцин в такие страны как Россия, КНДР, Ирак. Поэтому спекуляции на тему возможных поставок в страну-агрессор неуместны", - подчеркнул он.

Источник также указал, что "Мотор Сич", в отличие от ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко, более 25 лет является частным предприятием, не относящимся к числу стратегических с точки зрения украинского законодательства, а его акции до недавнего времени котировались на биржах (в апреле 2018 года суд по ходатайству следователя СБУ приостановил их обращение).

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Источник: https://censor.net.ua/n3144062
 
 
 Топ комментарии
 
Отдать дочку в проститутки тоже дает шанс на доступ к деньгам клиентов
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Куда уйдут технологии с Мотор Сич, в случае такой продажи?
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Дно!

Китайцы везут завод!!!

Нет государства!
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Куда уйдут технологии с Мотор Сич, в случае такой продажи?
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туда же, куда и прочие высокие технологии Запада в что-то типа Чунцин.....
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Юр а покажи де вони є?? Мотор січ конкурує з Боїнгом?? Китайці якраз можуть дати нам технології але точно не навпаки!!! Про совкову науку розказуйте ватникам - ми безнадійно відстали
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Дно!

Китайцы везут завод!!!

Нет государства!
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Уж лучше китайцам чем через богуслаева московии.
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Продать китайцам означает продать Мацкве.Тут надо советоваться с Пентагоном..Если мы идём в коридоре США,тог усиливать китайцев-какать в карман США.Смерти подобно.Деньги очень даже смердят.
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Да. Тут думать надо. Сильно. Московии если попадёт порежут на металлом. У китайцев маленький но шанс есть. Самим потянуть? Не знаю.
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Китайцы обещали сохранить рабочие места . только для кого.на всех китайских предприятиях за границей Китая работают только китайцы . вспоминается как янык собирался китайский город под Киевом строить.
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И почему Китайские компании зарегистрированы в оффшорах?
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Китайские компании вполне публичные и открыто зарегистрированы в Китае.
Это "Мотор сич" в офшорах
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«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови)

«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Granum Corporation» (м. Панама, Республіка Панама)

«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Likatron Enterprises Limited» (м. Ларнака, Кіпр)

«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Reckoner Investment Holdings Limited» (м. Нікосія, Кіпр)

Ну, как бы да, страны совсем не относятся к оффшорам.
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Притом конечные владельцы кацапы . То есть Мотор "Січ " через офшоры продадут кацам . Зебилы радуйтесь ! ((
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Ага......
С Китаем работать нужно очень осторожно...... Желательно опершись задом в жб блок!
Вон Китай рашку имеет во все дыры! Несмотря на яд оружие последней!
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Китай не оккупировал у нас территорию. Рашка и у нас и у Китая да. Осторожно работать надо со всеми.
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Портфель заказов для рашки-говняшки?
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Отдать дочку в проститутки тоже дает шанс на доступ к деньгам клиентов
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А прикинь, какие открываются перспективы если ее отдать на органы... Продаж Китаю дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок, зберегти колектив і портфель замовлень, - ЦТС - Цензор.НЕТ 1501
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Похоже другого выхода просто нет (если конечно не рассматривать возвращение на рынок РФ).
"... после российской агрессии в 2014 году объем доходов упал более чем вшестеро, и в настоящее время на заводе принято решение о сокращенной рабочей неделе."
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"Подписанными договорами прямо запрещены поставки оборудования и технологий из предприятия "Мотор-Сич", его дочерних предприятий, через посредников или через предприятие в г.Чунцин в такие страны как Россия, КНДР, Ирак. Поэтому спекуляции на тему возможных поставок в страну-агрессор неуместны", - подчеркнул он

У нас много чего прямо прописано в законах и где-либо еще, но многих это не останавливает.
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да мы уже такое проходили не раз! продажа предприятий с последующим их банкротством, хоть кто нибудь сможет объяснить нахрена Китаю производство в Украине!?
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Вже ЗАлК продавали і тепер йому фсьо. Каци знищили, а спеців переманили до себе.
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И еще. Хапнутые предприятия нужно было развивать, растить специалистов, в не выжимать из производств сколько можно. Вот и результат. За двадцать восемь лет Украина растеряла потенциал, остались наработки, которые тихо пропадают или крадутся.
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патамушта наша быдлоылита, за 28 лет, довела своих граждан до уровня 3сортного говна
для китайских управленцев мы рабы по сравнению с богоизбранным 1,5 миллиардным китайским народом (по оплате)
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Ну хотя бы про высокую китайскую зарплату не надо.Большинство работяг в Поднебесной пашет за 150-200 долларов,причем пашут так,как нашим и в страшном сне не снилось,причем без всякой надежды на пенсию.
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Завод буде просто знищений китайцями. Все цінне вивезеться.
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Богуслаєв пролетів з депутатством і вирішив помститись.
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це закінчиться тим,що Китайці отримають технології,закриють завод в Україні,та вивезуть обладнання.Китайцям неможно нічого продавати.
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У Китая бизнес густо перемешан с откровенным грабежом, кражей чужих разработок,идей и разбоем. Закон силы это для них главный закон.
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Коли завод украли (25 років тому) Зеленський мабуть у школу ходив.
Зараз власник вирішив його продати китайцям
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власник ?
предприятие стратегическое - власник государство
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"Мотор Сич", в отличие от ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко, более 25 лет является частным предприятием, не относящимся к числу стратегических с точки зрения украинского законодательства Источник: https://censor.net.ua/n3144062
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Дуст читай текст а не заголовки!! А то мислиш як ватник
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Тренирует свою "гидность" к маршу ..... Радецкого - как никак военные будут Продаж Китаю дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок, зберегти колектив і портфель замовлень, - ЦТС - Цензор.НЕТ 2715
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Понеслась распродажа..... Тот же идиотизм, которым занимались папередники, только в квадрате. Для процветания Украины нужна не распродажа заводов китайцам, индусам, туркам и т.д. Нужна продажа акций на украинской фондовой бирже небольшими миноритарными пакетами, с использованием безадресных заявок. Только так можно построить инклюзивную экономику. А китайцы просто хакнут все технологии, наиболее умных и незаменимых сотрудников переведут в Китай, потом построят в Китае аналогичное предприятие, а МоторСич закроют за ненадобностью. Вы что, не знаете китайцев? Они действуют исключительно в своих интересах.
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Ты просто фантастичный чувак. Как другие до этого не дошли?
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Другие как раз дошли. Вот Украина никак не дойдет. Всем кажется, что прилетят откуда-то волшебники в голубых вертолетах и миллиардами долларов. Меняются власти, а вот наш украинский идиотизм не меняется. Стабильность.

Уже уничтожили судностроение, ЗАлК, ЛАЗ и многое другое. Давайте теперь и МоторСич уничтожим.
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Справка. ЛАЗ купил россиянин (Чуркин) и разорил что было под нуль. Факт. Не надо сбрасывать со счёта 70 лет оболванивания людей совком и отсталую промышленность ссср. Конкурировать она не могла потому и сдохла.
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Просто очень деньги нужны, срочно! А то не дотянем до зимы.
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А еще это позволит Китаю порезать завод на металлолом и убрать конкурента. С Богом.
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Вертолетные двигатели нужны расии! Документацию и оборудование китайцы перепродадут расии, а завод таки да порежут.
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С одной стороны страшно за успешное предприятие,а с другой...вспомните сколько было стратегических предприятий,на месте которых даже кирпичика не осталось.Я х.з. как поступить в этой ситуации,в реалиях насквозь прогнившей украинской коррупционной системе.
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Откуда у нас коррупция гидрант ее уже победил? Продаж Китаю дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок, зберегти колектив і портфель замовлень, - ЦТС - Цензор.НЕТ 4956
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Под таким же соусом продали за копейки Запорожский алюминиевый завод расийскому дерипаске! Завода уже нет, физически!!!
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Продажа Китаю - те ж саме банкрутство. Заберуть технології і закриють підприємство. Надзвичайно погано, що бездарне керівництво всі ці роки гріло крісла торгуючи з Росією замість вкладатись у розробку технологій та виходу на глобальні ринки із новими продуктами.
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китай не айс, но чем лучше нынешние владельцы
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Идут годы, меняются власти, а вот наш украинский идиотизм не меняется. Стабильность.
Уже уничтожили судностроение, автомобилестроение, ЗАлК, ЛАЗ и многое другое. Давайте теперь и МоторСич уничтожим.
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судно-строение? это те, которые в больнице под сраку ставят? судостроение умерло после того как его продали российским евреям за копейки, а те мечтали перепродать за хорошие бабки, вот и вышло судНостроение. кучма продал все НПЗ вместе за 200 млн, российским евреям и татарину, в надежде что реконструируют и будут поставлять нефть на переработку. они их остановили и стали завозить свой бензин. моторсич без рашкинского рынка не жилец.
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все будет Китай!?

Не все то золото, что Китай: Пять инфраструктурных проектов Поднебесной, "зависших" в Украине
https://cfts.org.ua/articles/ne_vse_to_zoloto_chto_kitay_pyat_infrastrukturnykh_proektov_podnebesnoy_zavisshikh_v_ukraine_1477

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китайскій менеджмент кращий за "місцеве" (по факту понаєхавше зза поребріка) зЕбидло? Красти не будуть? Так і країну під зовнішне керування віддамо
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На николаевской судоверфи стоял недостроенный авианесущий крейсер "Варяг"..., долго стоял, ржавел.., продали китайцам под плавучую гостинницу..,по цене металлолома, в результате, сейчас бывший варяг- флагман китайского флота. Продаж Китаю дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок, зберегти колектив і портфель замовлень, - ЦТС - Цензор.НЕТ 7353
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Тренировочный корабль не имеющий даже статуса авианосец. Просто авианесущий.
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Надо бороться, идиотов во всех странах до 80%. Многие страны через это прошли.
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У кетайцев появиццо шанс выйти на кетайцкий рынок, йолпт!
Оказывается, продав Volvo Cars китайцам, шведы нашли способ пролезть на китайский рыкок (а не наоборот - китайцы на европейский). Видимо ту же цель преследовали и американцы, продавая китайцам производство персональных комп'ютеров "IBM", и брекситанцы, продав китайцам MG. Rover они, правда, так и оставили немцам - видимо, чтоб как-то проникнуть на немецкиц рынок. А чтоб хоть как-то пролезть на рынок индийский им пришлось продать индусам "Ягуар" и "Лендровер"...
Интересно, мысль о том, чтоб таким образом обеспечить выход на россиянский рынок "Нафтогазу" еще ни у кого не возникла?
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У Богуслаева в Китае уже есть производство и основные его клиенты это кацапы. Я вам скажу что виноват Аваков с поддержки Пороха в чём то , если не во всём. Французские вертолёты помните ? Так вот , Мотор Сич делает в разы лучше и дешевле при большей разнице в дальности полёта. Но взяли у французов . Почему ?
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Потому что Аваков сам себе хозяин, и Пороху убрать его не удалось. Так , потрепал через сына и все.
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не скажи , не скажи … захотел бы убрать , убрал . Но видно хотелка не выросла.
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Ничего удивительного! Рейданули страну, а теперь главное для них успеть продать, пока народ не разобрался в ситуации и убежать в Израиль.
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Сідло глиста ти з дупи бариги а кому належать обленерго і хто їх продав бандитам??
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А куда деваться. Не от хорошей же жизни продают.
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Вам асе пообещают через год завод закроют
Все технологии будут работать в Китае
Вам мало безядерной державы , самолётов АН
И могого другого останемся соеаой республикой
Помтпвщиком рабов в ЕС
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С планами такой сделки можно подъехать в Вашингтон и Брюссел и дать им выбор - либо мы работаем с китайцами, либо у нас есть заказы от Боинг, Локхид Мартин и Эирбас... А так сразу сдаваться китайцам - глупо. Те получат свои технологии, а потом соберут чемоданчики и помашут ручкой.
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Китайские авиакомпании приобретут у ведущего европейского производителя пассажирских самолетов - корпорации Airbus - воздушных судов на общую сумму 30 миллиардов евро.
Соответствующее соглашение было подписано в понедельник, 25 марта, в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и лидера КНР Си Цзиньпіна в рамках их встречи в Париже, сообщает DW.
Как уточняет пресс-служба Елисейского дворца, китайцам по условиям контракта будут проданы 290 самолетов Airbus А320 и 10 самолетов А350. Макрон назвал заключение этого соглашения "прекрасным сигналом" для оживления торговых отношений между двумя странами.
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ЗЕ не потребуется даже пяти лет что-бы спустить вашу страну в унитаз - вы реальные зебиллы.
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Продаем рашке через друга сизипиня. Многоходовочка...
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Если продадут китайцам , всё конец ,, Мотор Сич". Такого допустить просто нельзя, вон параша допустила , гляньте на дальний восток , хотя я лично поздравляю Китай с успехом и очень рад за них , но только на территории рашки и не хотел бы видеть их на на нашей земле . Им можно продать небольшую часть 10 - 15% акций и это максимум , иначе все хреново кончиться. Вы поинтересуйтесь какие наставления получают их бизныки , какие деньги выделяет им государство для раскрутки бизнеса за границей Китая. Они улыбаются в поклоне ,хай,хай ,а в голове главная мысль угробить твоё дело ради
процветания своего. Об этом был фильм документальный , лет 15 тому смотрел , назывался как-то , точно не помню - стратегия захвата территории экономическим методом. И раша тому пример.
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