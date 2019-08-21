 Продажа Китаю даст шанс "Мотор Сич" выйти на китайский рынок, сохранить коллектив и портфель заказов, - ЦТС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крылья", об этом пишет ЦТС.
По словам представителя правительства, это предусмотрено договором о сотрудничестве между Украиной в лице "Укроборонпрома" и Skyrizon и Xinwei от 27 апреля прошлого года и новым акционерным соглашением от 19 июня 2019 года.
Собеседник агентства добавил, что в числе этих обязательств инвестиции в разработку новых двигателей и их модернизацию, индексация зарплаты на уровень инфляции.
Он напомнил, что структура собственности "Мотор Сичи" до решения о возможной сделке была крайне запутана и непрозрачна, связана с оффшорными компаниями и приближенными к почетному президенту компании Вячеславу Богуслаеву.
"В результате сделки компания должна стать частью глобальной публичной компании, прозрачной для управления и контроля, принимаемых решений и деятельности на рынках с точки зрения норм международного права", - отметил источник.
По его мнению, сделка даст шанс "Мотор Сич" выйти на китайский рынок сбыта, сохранив производство в Украине. Собеседник агентства напомнил, что основным рынком сбыта для предприятия исторически была Россия, в результате чего после российской агрессии в 2014 году объем доходов упал более чем вшестеро, и в настоящее время на заводе принято решение о сокращенной рабочей неделе. Единственным адекватным рынком сбыта для загрузки предприятия является рынок КНР, считает собеседник агентства.
"Подписанными договорами прямо запрещены поставки оборудования и технологий из предприятия "Мотор-Сич", его дочерних предприятий, через посредников или через предприятие в г.Чунцин в такие страны как Россия, КНДР, Ирак. Поэтому спекуляции на тему возможных поставок в страну-агрессор неуместны", - подчеркнул он.
Источник также указал, что "Мотор Сич", в отличие от ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко, более 25 лет является частным предприятием, не относящимся к числу стратегических с точки зрения украинского законодательства, а его акции до недавнего времени котировались на биржах (в апреле 2018 года суд по ходатайству следователя СБУ приостановил их обращение).
а где они сейчас ?
Китайцы везут завод!!!
Нет государства!
Это "Мотор сич" в офшорах
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Granum Corporation» (м. Панама, Республіка Панама)
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Likatron Enterprises Limited» (м. Ларнака, Кіпр)
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Reckoner Investment Holdings Limited» (м. Нікосія, Кіпр)
Ну, как бы да, страны совсем не относятся к оффшорам.
С Китаем работать нужно очень осторожно...... Желательно опершись задом в жб блок!
Вон Китай рашку имеет во все дыры! Несмотря на яд оружие последней!
"... после российской агрессии в 2014 году объем доходов упал более чем вшестеро, и в настоящее время на заводе принято решение о сокращенной рабочей неделе."
У нас много чего прямо прописано в законах и где-либо еще, но многих это не останавливает.
для китайских управленцев мы рабы по сравнению с богоизбранным 1,5 миллиардным китайским народом (по оплате)
Зараз власник вирішив його продати китайцям
предприятие стратегическое - власник государство
Уже уничтожили судностроение, ЗАлК, ЛАЗ и многое другое. Давайте теперь и МоторСич уничтожим.
Уже уничтожили судностроение, автомобилестроение, ЗАлК, ЛАЗ и многое другое. Давайте теперь и МоторСич уничтожим.
Не все то золото, что Китай: Пять инфраструктурных проектов Поднебесной, "зависших" в Украине
https://cfts.org.ua/articles/ne_vse_to_zoloto_chto_kitay_pyat_infrastrukturnykh_proektov_podnebesnoy_zavisshikh_v_ukraine_1477
Оказывается, продав Volvo Cars китайцам, шведы нашли способ пролезть на китайский рыкок (а не наоборот - китайцы на европейский). Видимо ту же цель преследовали и американцы, продавая китайцам производство персональных комп'ютеров "IBM", и брекситанцы, продав китайцам MG. Rover они, правда, так и оставили немцам - видимо, чтоб как-то проникнуть на немецкиц рынок. А чтоб хоть как-то пролезть на рынок индийский им пришлось продать индусам "Ягуар" и "Лендровер"...
Интересно, мысль о том, чтоб таким образом обеспечить выход на россиянский рынок "Нафтогазу" еще ни у кого не возникла?
Все технологии будут работать в Китае
Вам мало безядерной державы , самолётов АН
И могого другого останемся соеаой республикой
Помтпвщиком рабов в ЕС
Соответствующее соглашение было подписано в понедельник, 25 марта, в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и лидера КНР Си Цзиньпіна в рамках их встречи в Париже, сообщает DW.
Как уточняет пресс-служба Елисейского дворца, китайцам по условиям контракта будут проданы 290 самолетов Airbus А320 и 10 самолетов А350. Макрон назвал заключение этого соглашения "прекрасным сигналом" для оживления торговых отношений между двумя странами.
процветания своего. Об этом был фильм документальный , лет 15 тому смотрел , назывался как-то , точно не помню - стратегия захвата территории экономическим методом. И раша тому пример.