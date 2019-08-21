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 Политика Украины
  1980  26
Все про:ГПУ (9296) Луценко (7586)

 Я напишу заявление об уходе, как только будет кому его рассматривать, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что несогласен писать заявление об уходе только потому, что его все пишут.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что Президент Зеленский хочет другого генпрокурора. Конечно, команда президента не могла понять, почему все написали заявление, а я не написал. Писать заявление, потому что все пишут, - я не согласен. Я сказал: закон предусматривает моей отставке только в двух случаях: либо по решению парламента, или по собственному желанию", - сказал он.

Также Луценко заявил, что у него не было желания работать в ГПУ во время неопределенности между президентскими и парламентскими выборами. В то же время он подчеркнул, что именно тандем ГПУ-МВД обеспечил такие прозрачные и президентские, и парламентские выборы.

"По результатам выборов я, безусловно, напишу заявление, как только будет кому ее рассматривать. Но написать заявление после президентских выборов, зная, что тот парламент никого не снимет и три месяца держать и.о. Генпрокурора я считаю неправильным. Сейчас все будет как надо, и за кресло я не держусь. Мне есть чем отчитываться. В случае, если новая команда захочет моих советов, она их получит", - подытожил Луценко

Полный текст второй части интервью с Юрием Луценко читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У меня нет никакого личного негатива к Сытнику, исключительно претензии служебного характера, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3144061
 
   
 Топ комментарии
 
Луценко , вся твоя болтовня для лохов . Суши сухари , падло .
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Тогда тебя уже сажать нужно а не увольнять, клоун базарный!
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Югга в тюрьму не лепи отмазки о спокойной жизни . надо отсидеть и вернуть все .
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Луценко , вся твоя болтовня для лохов . Суши сухари , падло .
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Бедняга! Злой какой то. Тебя луцик тоже обидел? Да нет ты тут просто провокатор.
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В случае, если новая команда захочет моих советов, она их получит", - подытожил ЛуценкоИсточник: https://censor.net.ua/n3144061 Я напишу заявление об уходе, как только будет кому его рассматривать, - Луценко - Цензор.НЕТ 2726

Юрий жжет..!!
Больше твоих советов этим зе-малороссам Юрий...
Так они точно и года не протянут, который им дают.......
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Тогда тебя уже сажать нужно а не увольнять, клоун базарный!
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МислЯ

Учора з кумом гахнули по літрі,
під почеревину, з солоним помідором…
І виникла мислЯ в моїй макітрі -
чому б не стати генеральним прокурором?!

А чом би й ні?! Юрко іде в відставку.
І по Закону - можна буть не в темі…
Усе, що треба - голосніше гавкать
на всяких там гриценків, чи наємів!

Тож зранку «взяв на груди» стаканюру,
штани свої весільні відутюжив,
й попер на Київ!.. В генпрокуратуру!..
Державу рятувати від злодюжок!..
…………………………………………………………
- Ви хто, товариш?
- Я - Сашко Пічальний.
Приїхав влаштуватись на посаду
до вас в прокуратуру, Генеральним!
І на пів ставки може ще й у Раду!

Я думаю проблем нема ніяких
зарахувати в штат мою персону.
Бо стаж, освіта, честь - усе до сраки
посаді цій по новому закону!

А ще хотів би, для різноманіття,
просити Вас, шановний, ще про дещо -
щоб тещею цього тисячоліття
назвати офіційно мою тещу!

Можливо, що тоді вона не буде
усіх вас обкладати матюками!
Й казати, що лайно ви, та іуди,
і я також, до речі, разом з вами!..

Аж посіріла у службовця морда…
- Ви шо, мужчина, зОвсім знахабніли?!
Чи Ви Петрові кум?! Чи сват?! Чи ***** з ескорту?!
Щоб на цей пост нам ставити дебіла!

Геть, к ******!..
………………………………………………………..
Такі то, друзі, справи…
Зайшов в ганделик… Випив сам з собою…
Нема вакансій "генеральних" у держави…
Піду у СБУ, блін… Головою…
🤣
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Писал уже.......
Было......
Скучный ты пьяный клоун луцик!
Карьера в 95 квартале тебе явно не светит!
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Анекдот: Луценко готов помочь Зеленскому в борьбе с коррупцией
***

Нельзя не отметить, что предложение нынешнего Генпрокурора помочь Зеленскому в борьбе с коррупцией выглядит просто хохмой.

Большой юморист, однако!

Поскольку, как всем прекрасно известно, Луценко сам является махровым коррупционером и, к тому же, был поставлен на эту должность с целью крышевать коррупцию Порошенко и его окружения…
🤑
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Югга в тюрьму не лепи отмазки о спокойной жизни . надо отсидеть и вернуть все .
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Полиция провела обыск у автора видео "Зеленского сбил КамАЗ". У авторов видео "Зеленский расстрелял парламент" и "Зеленский на могиле президента" полиция обыск не проводит
(С)
@natohawks
🤔
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Петики, пора выходить к ОП с лозунгами за Луцика. Ведь он - последняя надежда.
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Господи , да пристрелите уже это ничтожество !
Или хотя бы ссаной тряпкой по сусалам , по сусалам , чтобы уже ничего не слышать про этого надутого полу-алкаша !
Абсолютно ничего путного не сделал для Украины , прославился только тем , что с грандиозным успехом заваливал любое порученное ему дело и лизал все задницы у корыта , а самомнение как у настоящего государственника !
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а "желание" у юрика напрочь отсутствует!
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Как кому? ПОРОШЕНКУ. Это ОН рассматривал его кандидатуру.
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.

а того кто будет рассматривать - ты посадишь. Вечный двигатель.
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Надеемся что новая прокуратура рассмотрит все его заваленные дела,как там,категории ,,А,, и примет правильное решение иначе новая прокуратура и гроша ломаного не будет стоить и все надежды народа на изменение в стране в лучшую сторону рухнут.
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Да расслабьтесь уже. Вашим влажным мечтам не сбыться. Никого новая власть не посадит. Дела в судах разваливаются быстрее чем при порохе. Никто ЗЕкомаду не боится. Неужели вы слепые.
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