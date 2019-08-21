 Я напишу заявление об уходе, как только будет кому его рассматривать, - Луценко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что Президент Зеленский хочет другого генпрокурора. Конечно, команда президента не могла понять, почему все написали заявление, а я не написал. Писать заявление, потому что все пишут, - я не согласен. Я сказал: закон предусматривает моей отставке только в двух случаях: либо по решению парламента, или по собственному желанию", - сказал он.
Также Луценко заявил, что у него не было желания работать в ГПУ во время неопределенности между президентскими и парламентскими выборами. В то же время он подчеркнул, что именно тандем ГПУ-МВД обеспечил такие прозрачные и президентские, и парламентские выборы.
"По результатам выборов я, безусловно, напишу заявление, как только будет кому ее рассматривать. Но написать заявление после президентских выборов, зная, что тот парламент никого не снимет и три месяца держать и.о. Генпрокурора я считаю неправильным. Сейчас все будет как надо, и за кресло я не держусь. Мне есть чем отчитываться. В случае, если новая команда захочет моих советов, она их получит", - подытожил Луценко
Полный текст второй части интервью с Юрием Луценко читайте здесь.
Юрий жжет..!!
Больше твоих советов этим зе-малороссам Юрий...
Так они точно и года не протянут, который им дают.......
Учора з кумом гахнули по літрі,
під почеревину, з солоним помідором…
І виникла мислЯ в моїй макітрі -
чому б не стати генеральним прокурором?!
А чом би й ні?! Юрко іде в відставку.
І по Закону - можна буть не в темі…
Усе, що треба - голосніше гавкать
на всяких там гриценків, чи наємів!
Тож зранку «взяв на груди» стаканюру,
штани свої весільні відутюжив,
й попер на Київ!.. В генпрокуратуру!..
Державу рятувати від злодюжок!..
…………………………………………………………
- Ви хто, товариш?
- Я - Сашко Пічальний.
Приїхав влаштуватись на посаду
до вас в прокуратуру, Генеральним!
І на пів ставки може ще й у Раду!
Я думаю проблем нема ніяких
зарахувати в штат мою персону.
Бо стаж, освіта, честь - усе до сраки
посаді цій по новому закону!
А ще хотів би, для різноманіття,
просити Вас, шановний, ще про дещо -
щоб тещею цього тисячоліття
назвати офіційно мою тещу!
Можливо, що тоді вона не буде
усіх вас обкладати матюками!
Й казати, що лайно ви, та іуди,
і я також, до речі, разом з вами!..
Аж посіріла у службовця морда…
- Ви шо, мужчина, зОвсім знахабніли?!
Чи Ви Петрові кум?! Чи сват?! Чи ***** з ескорту?!
Щоб на цей пост нам ставити дебіла!
Геть, к ******!..
………………………………………………………..
Такі то, друзі, справи…
Зайшов в ганделик… Випив сам з собою…
Нема вакансій "генеральних" у держави…
Піду у СБУ, блін… Головою…
🤣
Было......
Скучный ты пьяный клоун луцик!
Карьера в 95 квартале тебе явно не светит!
***
Нельзя не отметить, что предложение нынешнего Генпрокурора помочь Зеленскому в борьбе с коррупцией выглядит просто хохмой.
Большой юморист, однако!
Поскольку, как всем прекрасно известно, Луценко сам является махровым коррупционером и, к тому же, был поставлен на эту должность с целью крышевать коррупцию Порошенко и его окружения…
🤑
(С)
@natohawks
🤔
Или хотя бы ссаной тряпкой по сусалам , по сусалам , чтобы уже ничего не слышать про этого надутого полу-алкаша !
Абсолютно ничего путного не сделал для Украины , прославился только тем , что с грандиозным успехом заваливал любое порученное ему дело и лизал все задницы у корыта , а самомнение как у настоящего государственника !
а того кто будет рассматривать - ты посадишь. Вечный двигатель.