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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (73652) Трамп (2327) Лубкивский Даниил (16) Макрон (294)

 Слова Макрона и Трампа о возвращении России в Группу Семи - это начало "нового порядка", - Лубкивский

Украинский дипломат, экс-заместитель главы МИД (2014 г) Данил Лубкивский считает, что сейчас формируется новый мировой порядок.

Об этом он написал в блоге на Цензор.НЕТ.

Лубкивский подчеркнул: "Слова Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона о возвращении России в "Группу 7" - это анонс нового переформатирования сил в международных отношениях. New normal. Где-то закладывается новый порядок.

Агрессора остановить сложно и обременительно. Между тем, он очень нужен, особенно для соревнования с еще большими силами. Итак, агрессора надо обнять. Этот простой и удобный подход может стать визитной карточкой нового строя. Он его и накроет. Дэвид Кэмерон тоже думал, что справится со стихией Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году, - CNN

Можно ли что-то сделать? "Прагматики" скажут, что нет. Приспособленцы скажут, что нет. А вот Израиль не раз доказывал, что да. Можно.

Нужна прежде всего реакция нашего государства. Надо осудить намерения вернуть Россию к Г7 без прекращения российской войны против Украины и не только против Украины. Это надо сделать не взирая на предстоящую встречу с Трампом. Потому что дело не в том, чтобы такая встреча состоялась. Дело в том, чтобы на такой встрече с нашей стороны была субъектность, позиция и ясный интерес.

Если протест не решатся на государственном уровне, надо действовать на уровне тех украинских политиков и общественных деятелей, чье мнение уважают и слышат в мире. Публично и непублично.

Если сильные мира сего хотят объединяться с "глубоко европейским" агрессором, то нам надо искать, находить и объединять в мире коалицию людей, несогласных с политикой прощения и умиротворения агрессора. И неизвестно, какое дело станет сильнее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7

Источник: https://censor.net.ua/n3144060
 
   
 Топ комментарии
 
Тут потрібно зрозуміти основне - вся ця беліберда почалася після візиту Зєлєнского до Макрона. Тому потрібно просто дізнатися, що ж такого сталося під час того візиту?
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Умудриться за сто дней полностью вычистить субъектность на международном поле - да даже не подать, а самим поросто взять и отказаться от неё - и завести дело о превышении полномочий на Климкина, который эту субъектность пять лет строил...
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Совсем.
🤔
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Ростислав - ну тут же все зрозуміло ! Макрон а пізніше Меркель побачили СВОЇМА очима кого вибрали зебіли президентом ! І після цього ніхто не хоче впрягатись за країну ,
котра вибрала собі президентом недосвідченого клоуна , бо така країна НЕПЕРЕДБАЧУВАНА !! Европа втрачає на санкціяї мільярди - а в цей час зебіли вибирають не зрозуміло кого і
незрозуміло куди воно буде вести країну ! Нас просто м"яко послали , - дякуемо зебілам - свинопасам !!
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Тут потрібно зрозуміти основне - вся ця беліберда почалася після візиту Зєлєнского до Макрона. Тому потрібно просто дізнатися, що ж такого сталося під час того візиту?
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Макрон послушал зелепута на встрече и сделал вывод - Украину можно сдавать
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А можливий варіант, що Ще просто сказав Макрону : " Маріанна, я готова!", маючи на увазі Україну. Макрон же передав Трампу:"Баришня лєглі і просют!" Цікаво, що Зе отримав навзамін?
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Обіцянки запросити 95-й квартал на гастролі.
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да и кто осудит? шмаркля? тот, что стоя на коленях готов сойтись "интересами посередине" Украины.. и который звонит фуйлу и ПРОСИТ "повлиять на другую сторону"...
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Ростислав - ну тут же все зрозуміло ! Макрон а пізніше Меркель побачили СВОЇМА очима кого вибрали зебіли президентом ! І після цього ніхто не хоче впрягатись за країну ,
котра вибрала собі президентом недосвідченого клоуна , бо така країна НЕПЕРЕДБАЧУВАНА !! Европа втрачає на санкціяї мільярди - а в цей час зебіли вибирають не зрозуміло кого і
незрозуміло куди воно буде вести країну ! Нас просто м"яко послали , - дякуемо зебілам - свинопасам !!
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Но Порох же тоже с Макроном встречался. Слова Макрона і Трампа про повернення Росії у "Велику сімку" - це початок "нового ладу", - Лубківський - Цензор.НЕТ 8280
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А год назад Трамп тоже заявлял об этом ! Напомнишь кто тогда был президентом ?
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Да какой, к чёрту, новый порядок. У Макрона гузно пригорает, рейтинги около нуля. Трамп - просто дурак. Ша, никто никуда не идёт.
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дай вгадаю ти за зебіла голосував, нє?
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Cубъектность! Позиция! всё про Зеленского прям! Слова Макрона и Трампа о возвращении России в "Большую семерку" - это начало "нового порядка", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2189
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Им осталось только прокричать: " Хайль путлер!"
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Нюю, кака решат рептилоиды-так и будет..
🤣
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Зеленка сдает Украину, как и предпологалось
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Молчит до сих пор ЗЕбил,пускай вступает параша куда хочет ему все равно
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Умудриться за сто дней полностью вычистить субъектность на международном поле - да даже не подать, а самим поросто взять и отказаться от неё - и завести дело о превышении полномочий на Климкина, который эту субъектность пять лет строил...
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Совсем.
🤔
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Теперь нас двое, у кого не осталось комментариев. Интересно, чем все это закончится...
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неа.. скорее - "торжество зебилизма".. причем не только в Украине
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Украине надо занять место в большой семерке, тогда и голос ее будет весом.
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Об этом еще рано говорить,но свое привычное место,на этом сайте ты сейчас займешь.И не скули😂😂😂
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За Финляндию в войне с СССР Запад сильно впрягался? Тоже "глубоко обеспокаивались", что-то помогали, но совсем чуть-чуть. Все финны сами справлялись как могли. Наша страна не беспомощная, и больше Финляндии. И патриоты никуда не делись. Даже зеле политики, при всем их желании ориентироваться на рашку вынуждены идти в направлении заданном патриотами. Справимся.
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Я не против, если получится справиться. Я пока не вижу плана, как именно. Плана нет. Или я его не вижу.
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Чуть не выслали на помощь войска, но тов. Гитлер, подтанцовывая тов. Сралину, надавил на Швецию, чет такое, шоп не пропускала. Видать поспорил с кем-то - сколько финны намолотят красножопого скота. Жаль конечно что люди разосрались между собой и Сралин чуть не захватил Европу. Можно было задавить эту гадкую чуму еще тогда.
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Быстрый, чоткий, твой...
Знаете, вот я считаю, что если ругать то за плохое, азаза хорошее надо хвалить.

Естественная реакция президента Зеленского на заявления Трампа появившаяся почти мгновенно на сайте администрации Президента это показательно.

Личная и государственная позиция Зеленского (как гражданина и президента соотвественно), отраженная в послании двум президентам четко показала, что Зеленский имеет аргументы и для Макрона, с его заявлениями про Европу до Владивостока, и для Трампа с его предложениями по возврату России в Большую Семерку. И к этим аргументам вынуждены будут прислушиваться.
Я считаю что именно так резко и четко должен вести себя президент Украины, при защите национальных интересов. Последовательно, оперативно, открыто и прямо обрисовывая красные линии для союзников Украины, для агрессора и смело защищая позиции нашей страны.
Плюс в заявлении Зеленского еще содержались и превентивные шаги и аргументация в том числе и для европолитиков и конкретно для Ангелы Меркель. Ведь от ее позиции тоже будет зависеть разрешение ситуации на оккупированном Донбассе и в оккупированным Крыму.

И я считаю, что человека, который так себя ведет можно называть и Президентом, и Главнокомандующим. Те кто делает такое достойны. Заслужили.

Давно мы не видели от Зеленского столь жесткой позиции по защите суверенитета Украины.

А текст заявления Зеленского вы можете увидеть на скриншоте.
Слова Макрона і Трампа про повернення Росії у "Велику сімку" - це початок "нового ладу", - Лубківський - Цензор.НЕТ 5466

Антон Швец
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а вы что думали, лошкодроны, когда срали на Пэтю, на Минск2, на "путиннападет", "пАчимУ не закончил за 3 дня".... кусайте себя за жопу! решили в белых костюмах, галстуках и накрахмаленных рубашках плеваться гамном и не выпачкаться! быдло по крови, как не наряди, оно и останется быдлом.
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Итак
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?

1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи, снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто-то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятий зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.

Искренне восхищаюсь темпом реформ.
Слова Макрона і Трампа про повернення Росії у "Велику сімку" - це початок "нового ладу", - Лубківський - Цензор.НЕТ 4494
Serg Marco
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Це як собаці - показали і сховали ковбасу !
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Короче,ЕС за Путина.И петро переименовал БПП в ЕС. Что то знал.
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Трамп обнимается с Кимом,готов встретиться с Роухани,встречается Пинем,теперь встретися с кремлёвским каудильо.Ну и что?Встречались и с Хрущёвым,Брежневым,Горбачёвым.Всё было.Никому это не помогло.Вся эта шваль накроется медным тазом.И Зе надо встречаться с покидьком,настойчиво встречаться,предварительно усилившись экономически и милитарно.
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)))
Россияне похитили в Турции яхту стоимостью $2 миллиона

Группа злоумышленников с России, которой руководил отставной полковник ВМФ, похитила в турецком Мармарисе яхту стоимостью 2 млн долларов. Одного из похитителей уже задержали в Москве, сообщает Deniz Gazete.

«В Мармарисе была украдена яхта Ghost 3, которая стоит 2 млн долларов. Группой, совершившей похищение, руководил отставной полковник Военно-морских сил РФ Олег Попилов. Одного участника группировки задержали в Москве», - пишет издание.

Отмечается, что 13 июля двое граждан РФ арендовали яхту на неделю. Но представители чартерной компании сообщили, что судно в порт не вернулось. Позже стало известно, что оно покинуло территориальные воды Турции, а устройство электронной системы слежения было снято и пристроено к игрушечной лодке. Пока она курсировала в заливах Мармариса, яхта уже отбыла в неизвестном направлении.

Полиции и представителям Интерпола, куда обратилась компания, сдававшая яхту в аренду, удалось установить, что похищение было осуществлено группой из восьми человек. Несколько злоумышленников прибыли в города Даламан, где остановились в гостиницах. Контракт аренды заключали двое мужчин и две женщины, которые 13 июля сели на яхту, переместились на ней в соседнюю бухту и сошли на берег, поселившись в гостинице.

16 июля яхта покинула территориальные воды Турции, а лица, которые брали ее напрокат, вылетели в Москву.

Как сообщило издание Milliyet, полиции удалось установить, что банду возглавлял бывший полковник Военно-морского флота РФ Олег Попилов. Группа действовала в Средиземном море в течение последних четырех лет. В прошлом году они украли 49 яхт, в этом году - 37, лишь шесть из них были найдены. Злоумышленники действовали одним и тем же методом, что и при похищении Ghost 3. Всего из Турции было похищено 16 яхт.

Отмечается, что в Москве был арестован участник этой группы Анатолий Шутов. Остальных преступников объявили в международный розыск.
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Пока 73% смотрят, пуская слюни, "Сваты" их президент сливает страну в унитаз.
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Не истери ! Ще є Порох в порохівницях ! Слова Макрона і Трампа про повернення Росії у Групу Семи - це початок "нового ладу", - Лубківський - Цензор.НЕТ 836
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ну, не будуть поважні люди рахуватись з дешевим тупуватим шутом. з Порошенко рахувались, а з арлекіном не хочуть
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Не помню, когда это сильных мира сего интересовали проблемы народов других госсударств?, когда есть проблемы поважнее-бизнес.Мировым элитам по барабану количество жертв принесённых золотому тельцу.Вспомните первую мировую, где три кузена,русский, немец и англичанин не щадили холопов ради имиджа.
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Какие же вы все,электорат Зеленского, МУДАКИ! Так страну слить!
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Так вот кто руководит мировыми лидерами и их решениями, самому не смешно? Это ты чудак на букву "М".
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