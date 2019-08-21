 К будущей фракции "ЕС" в парламенте присоединятся самовыдвиженцы Гончаренко и Лопушанский, - Ирина Геращенко

Эту информацию "Укринформу" подтвердила первый заместитель председателя Верховной Рады, избранный народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказала Геращенко.

Отметим, в предыдущем созыве ВР Гончаренко и Лопушанский входили в президентскую фракцию "Блок Петра Порошенко", при этом Гончаренко был одним из заместителей ее председателя.

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Во внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 апреля 2019, оба участвовали как самовыдвиженцы. Гончаренко одержал победу в одномандатном избирательном № 137 Одесской области, а Лопушанский - в округе №125 Львовской области.