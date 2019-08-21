 Почти весь газ закачан по минимальным ценам. Надеюсь, следующий отопительный сезон не будет связан с повышением тарифов для населения, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме", - сказал Гройсман на заседании правительства Украины в среду.

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