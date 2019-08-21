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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11086) Гройсман (4849) Тарифы на газ (149)

 Почти весь газ закачан по минимальным ценам. Надеюсь, следующий отопительный сезон не будет связан с повышением тарифов для населения, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на то, что цены на отопление для населения во время отопительного сезона повышаться не будут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме", - сказал Гройсман на заседании правительства Украины в среду.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144057
 
   
 Топ комментарии
 
Какой газ? Какие низкие цены?
ЗЕкоманда ничего не видела...
Усе украли ПАПЕРЕДНИКИ!
и вообще...изначально это был газ Игрь Валерича!))))
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😨
Снова ПЕПо виноват?
Он видать по ночам вам и в штаны подло гадит!?)))
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а кто ж тогда качал?неужто зелебеня с богданом?
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правельно грося забей им гвоздя пусть попробуют повысить
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Та да ))))

Таки кинул падлянку напоследок ))

Как теперь будут объяснять зебилам удорожание цены на газ, если он уже закуплен по минимальным ценам ?
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вот м...чудак. Ты же всё делал, чтоб закачка не произошла...
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а кто ж тогда качал?неужто зелебеня с богданом?
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он же и должен был, но у него огромные долги из-за того, что пан-гройсман почему-то слишком лояльно относится к облгазам фирташа. Но на деньги от прибыли Нафтогаза не давал закупиться газом на эту зиму, Нафтогазу пришлось брать 1млрд. в займ. И закачка теперь происходит планово. Отсюда всё это происходит вопреки, а не благодаря заслугам goGro.
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Заявления гройсмана сейчас похожи на заявления юли посли победы в суде над газпромом...
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Гройсман сильно изменился за последний год.
Я согласен, что его заявления похожи на заявления юли после суда,

но факт остаётся фактом - ЭТО ОЗВУЧЕНО ПУБЛИЧНО

и следующему премьеру будет трудно рассказывать, шо газ дорожает из-за изменений на мировом рынке.

Хотя...

Г+Г всё расскажет, как надо
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😨
Снова ПЕПо виноват?
Он видать по ночам вам и в штаны подло гадит!?)))
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при чем тут "пепо"? Последние 2 года гройсман скатился в популизм и подмахивал облгазам фирташа. С Порошенко они уже давненько "горщики побили"
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Какой газ? Какие низкие цены?
ЗЕкоманда ничего не видела...
Усе украли ПАПЕРЕДНИКИ!
и вообще...изначально это был газ Игрь Валерича!))))
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Если накормить горохом всех СЛУГ КОЛОМОЙШЫ и ЗЕбобов...газ вообще можна не покупать!))))))
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Коболев что-нибудь да придумает, премии сами себя не начислят
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А кто компенсирует скидки промисловцям? Почти весь газ закачан по минимальным ценам. Надеюсь, следующий отопительный сезон не будет связан с повышением тарифов для населения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7616
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Конфисковать у Рената, чтобы компенсировать скидки ему же на газ.
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Не знаю, обратитесь к другому врачу.
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Сначала подняли до невозможности, а потом рапортуют, что цены больше не повысятся. Почти весь газ закачан по минимальным ценам. Надеюсь, следующий отопительный сезон не будет связан с повышением тарифов для населения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5606
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Есть у меня товарищ в Голландии.У них в отопительный сезон газ по 600 еаро это норма,а при морозах в Европе цена скачет и до 1000 евро.Там тоже Коболев виноват?
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а какая ЗП у твоего товарища в Голандии?!
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Средняя заработная плата на территории Голландии равна 2900 евро. По уровню зарплат эта страна стоит на пятнадцатом месте. Минимальная зарплата в Голландии составляет 1480 евро. Её получают в основном низкоквалифицированные работники, не имеющие профильного образования.
Почти весь газ закачан по минимальным ценам. Надеюсь, следующий отопительный сезон не будет связан с повышением тарифов для населения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5646
https://visasam.ru/emigration/rabota/zarplaty-i-nalogi-v-gollandii.html
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3500.после выплыты налогов и страховок остается 1800.в среднем 600 евро за дом.итого на семью из 4 человек оставалось штука евро.в мак семьей пойти минимум 60-80 евро.пока жена не нашла работу жили практически впроголодь.даже при такой зарплате
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Там всё расписано. Подоходный налог в Нидерландах разделяется на три категории в зависимости от уровня заработной платы. Каждая из категорий, в свою очередь, также имеет классификацию доходов. Размер налоговой ставки напрямую зависит от площади недвижимости, её возраста, срока в эксплуатации, местоположения и назначения.

Я чужих денег не привыкла считать) Но Вы же знали, куда едете.

А нам, живущим здесь, тоже, знаете, несладко приходится. Особенно зимой и тем. у кого нет даже близко таких денег). Хотя есть на сайте и такие. кто хвалится баснословными заработками. Я скажу так. Не все могут жить в Киеве. И не все могут жить в городах-миллионниках. Не все имеют физическую возможность заработать больше, чем имеют. Да и фразу "все профессии важны, все профессии нужны" тоже не потеряла свою актуальность. Другое дело, что работодатели бывают очень жадные. Жлобы, я бы сказала.
А о тарифах я молчу. Давно молчу. Потому, как крик вопиющего в пустыне никому не слышен)). Никто не хочет их понижать. Люди украинские всем властям "до лампочки". И кто они после этого? Правильно....)
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А что Вы хотели?Украина нищая страна с громадными проблемами в экономике.Для примера,производительность труда у нас в 2 раза меньше,чем в РФ.То есть и жить мы должны хуже чем в РФ.А учитывая еще их ресурсы.Еще и на каждого работника по пенсу,куча бюджетников,неэффкктивные госкомпании.В потом при такой работе удивляемся,почему газ дорогой
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Газ дорогий, бо монополька штучно завищила ціни
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Что-то твой "друг" забыл рассказать, какие зарплаты в Европе по сравнению с Украиной.
К тому же в Украине есть газ собственной добычи, в отличии от Голландии.
По уровню минимальной заработной платы Голландия в 2019 году опережает такие страны, как: Венгрия, Польша, Хорватия, Эстония, Португалия и даже Великобритания.Источник: https://visasam.ru/emigration/rabota/zarplaty-i-nalogi-v-gollandii.html

А в Норвегии у тебя нет друзей, чтобы рассказать это:
Доля доходов от экспорта нефти и газа в общих от экспорта доходов составляет 45 %.
На личный счет каждого норвежца поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных доходов. На сегодняшний день эти отчисления составляют более 100 000 долларов у каждого норвежца. На каждого ребенка, при рождении открывается счет в банке, куда поступает не менее 3 тыс. долларов доходов от налога на прибыль.



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Газ собственной добычи у нас типа бесплатный.Про месторождение газа Гронинген ничего не слышали?
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Чули що закриватимуть, тепер вони стали чистим імпортером.
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Доречі, а коли весь цей морський видобуток там з'явився, і чи не тому що від дорожчий за наземний і поки вистачало на суходолі то й не упорювались. В Україні майже все на суші добувають...
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А на Алясці товаришів немає? Там з доходів від видобутої нафти кожному жителю 1-3 тис. дол. щороку перераховують, а українцям за газ який добуває й барижить держкомпанія лише "ціни по паритету з ЄС" у винагороду банда мародерів придумала дати.
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Даже в Австралии есть.Везде свои проблемы
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Голландия обеспечивает себя газом.Это не мешает им барыжить в сезон по 1000 евро.Мы себя газом не обеспечиваем.Более того,все крупные состояния в стране сделаны на газе.Под видом дешевого газа воровались миллиарды,спускались ЗВР и транши МВФ.теперь лавочка с МВФ закрылась.
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Вместо того, чтобы посадить воров с конфискацией, населению подняли цену на газ.
В итоге ворам воровать газ и перепродавать его уже не надо. Деньги сами теперь идут им по карманам.
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Почнемо з того що якби Нідерланди почали внутрішній газовий ринок захищати, то це лише питання коли б їх з ЄС поперли. Ну і чого їм було упорюватись таким, якщо навіть дорогий газ там всім по кишені? Зараз вони взагалі штучно зрізали видобуток більше ніж весь український через землетруси і перестали бути нетто-експортером газу. В Україні платити ЄСівську ціну за енергію по кишені дуже вузькому прошарку громадян. І з якого біса ставити такі штучні умови, якщо собівартість місцевого видобутку в кілька раз менше за апетити держмонопольки та олігархів, які користуються цією деформацією економічного здорового глузду? А про зарплати в нафтогазі США чи Австралії "товариші" не доповідали, вже ж не українські?
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А про швидкість буріння на Перміані Ви чули?
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Їм анунаки підігнали з Нібіру чудодійні бурові Майже весь газ закачано за мінімальними цінами. Сподіваюся, наступний опалювальний сезон не буде пов'язаний з підвищенням тарифів для населення, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9785
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Краще поцікавтесь не як багато бурять, а які причини повільної розробки плеїв на початковому етапі і чи є такі ж фактори в Україні. Раз вже про різницю в цінах вам згадувати категорично заборонено. Мій висновок про Україну вже писав: штучно стримують в чиїхось інтересах, зате підвищення аргументують тим що "ща за кілька років виведем Україну на самозабезпечення газом" і брешуть же.
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Сначала ГРОСЯ с ЯЙЦЕНЮКОМ при поддержке ПЕТИ подымают цену в 7 раз а потом рассказывают как им героическими усилиями удалось понизить цену аж на цельных 20-30%
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При Януковиче газ покупался по 400 долларов,добавить НДС,расходы на доставку и распределение.При новом курсе было бы 15 000.Но садить все равно Петю
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І скільки імпортувалось "по 400", коли (недовго) були такі ціни значно більше імпортував фірташь по 260 з чимось.

"При новом курсе было бы 15 000."

Знов збрехав, в ЄС ціни обвалились навесні 2014-го (ще до початку обвалу нафти), мінімум правда був в 2016-му і зараз такі ж ціни там. Та й імпорт значно менше, адже хімзаводи зупинили та мінус промисловість Донбасу.
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Баран, кто тебе сказал, что газ собственной добычи бесплатный? Что ты все время врешь и перекручиваешь?
Смотри чучело:
https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=яценюк%20о%20газе%20украины&l10n=ru&lr=143#/videowiz?filmId=9259169051058392511
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Интересно почему этот боров не закачивал газ по минимальным ценам за все года своего премьерства?Или он стал только теперь таким праведником в надежде зацепится хоть на какой посто но в ВР Украины.Вроде там была криза из уборщицами так как после этих свиней никто не хотел убирать ни за какие деньги.
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