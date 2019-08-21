 Почти весь газ закачан по минимальным ценам. Надеюсь, следующий отопительный сезон не будет связан с повышением тарифов для населения, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме", - сказал Гройсман на заседании правительства Украины в среду.
Таки кинул падлянку напоследок ))
Как теперь будут объяснять зебилам удорожание цены на газ, если он уже закуплен по минимальным ценам ?
м...чудак. Ты же всё делал, чтоб закачка не произошла...
Я согласен, что его заявления похожи на заявления юли после суда,
но факт остаётся фактом - ЭТО ОЗВУЧЕНО ПУБЛИЧНО
и следующему премьеру будет трудно рассказывать, шо газ дорожает из-за изменений на мировом рынке.
Хотя...
Г+Г всё расскажет, как надо
Снова ПЕПо виноват?
Он видать по ночам вам и в штаны подло гадит!?)))
ЗЕкоманда ничего не видела...
Усе украли ПАПЕРЕДНИКИ!
и вообще...изначально это был газ Игрь Валерича!))))
🤣
🤣
🤣
ШаКАЛадотоксикоз??
🤑
https://visasam.ru/emigration/rabota/zarplaty-i-nalogi-v-gollandii.html
Я чужих денег не привыкла считать) Но Вы же знали, куда едете.
А нам, живущим здесь, тоже, знаете, несладко приходится. Особенно зимой и тем. у кого нет даже близко таких денег). Хотя есть на сайте и такие. кто хвалится баснословными заработками. Я скажу так. Не все могут жить в Киеве. И не все могут жить в городах-миллионниках. Не все имеют физическую возможность заработать больше, чем имеют. Да и фразу "все профессии важны, все профессии нужны" тоже не потеряла свою актуальность. Другое дело, что работодатели бывают очень жадные. Жлобы, я бы сказала.
А о тарифах я молчу. Давно молчу. Потому, как крик вопиющего в пустыне никому не слышен)). Никто не хочет их понижать. Люди украинские всем властям "до лампочки". И кто они после этого? Правильно....)
К тому же в Украине есть газ собственной добычи, в отличии от Голландии.
По уровню минимальной заработной платы Голландия в 2019 году опережает такие страны, как: Венгрия, Польша, Хорватия, Эстония, Португалия и даже Великобритания.Источник: https://visasam.ru/emigration/rabota/zarplaty-i-nalogi-v-gollandii.html
А в Норвегии у тебя нет друзей, чтобы рассказать это:
Доля доходов от экспорта нефти и газа в общих от экспорта доходов составляет 45 %.
На личный счет каждого норвежца поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных доходов. На сегодняшний день эти отчисления составляют более 100 000 долларов у каждого норвежца. На каждого ребенка, при рождении открывается счет в банке, куда поступает не менее 3 тыс. долларов доходов от налога на прибыль.
В итоге ворам воровать газ и перепродавать его уже не надо. Деньги сами теперь идут им по карманам.
"При новом курсе было бы 15 000."
Знов збрехав, в ЄС ціни обвалились навесні 2014-го (ще до початку обвалу нафти), мінімум правда був в 2016-му і зараз такі ж ціни там. Та й імпорт значно менше, адже хімзаводи зупинили та мінус промисловість Донбасу.
Смотри чучело:
https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=яценюк%20о%20газе%20украины&l10n=ru&lr=143#/videowiz?filmId=9259169051058392511