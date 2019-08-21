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Все про:отравление (1285) танкер (32)

 Один человек умер, один отравился в результате употребления метилового спирта на танкере в Черном море

В результате отравления метиловым спиртом на борту танкера Magus, который шел в Черном море под флагом Панамы, один гражданин Украины умер, а второму оказали неотложную медпомощь и госпитализировали.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Гордон" сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"В результате отравления один моряк умер, другому была оказана неотложная медицинская помощь, он был доставлен в больницу порта Тамань", – сообщили в ведомстве.

В МИД Украины  20 августа сообщали, что пострадавший находится в реанимации.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта России 20 августа заявили, что в результате отравления на судне Magus якобы умерли двое граждан Украины: один на танкере, а второй – во время транспортировки на берег на спасательном буксире.

Отравившиеся являлись членами экипажа судна – вторым помощником капитана и старшим матросом 1987-го и 1989 годов рождения. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3144051
 
 
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А х-н его знает!
Могли в забегаловке паленку купить!
Могли по идиотизму жидкость с запахом спирта выпить!
Боцман мог на закупке съекономить!
Инфы то нет!
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