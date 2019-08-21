 Один человек умер, один отравился в результате употребления метилового спирта на танкере в Черном море

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Гордон" сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.



"В результате отравления один моряк умер, другому была оказана неотложная медицинская помощь, он был доставлен в больницу порта Тамань", – сообщили в ведомстве.



В МИД Украины 20 августа сообщали, что пострадавший находится в реанимации.



В Федеральном агентстве морского и речного транспорта России 20 августа заявили, что в результате отравления на судне Magus якобы умерли двое граждан Украины: один на танкере, а второй – во время транспортировки на берег на спасательном буксире.



Отравившиеся являлись членами экипажа судна – вторым помощником капитана и старшим матросом 1987-го и 1989 годов рождения.

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