Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Гордон" сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"В результате отравления один моряк умер, другому была оказана неотложная медицинская помощь, он был доставлен в больницу порта Тамань", – сообщили в ведомстве.
В МИД Украины 20 августа сообщали, что пострадавший находится в реанимации.
В Федеральном агентстве морского и речного транспорта России 20 августа заявили, что в результате отравления на судне Magus якобы умерли двое граждан Украины: один на танкере, а второй – во время транспортировки на берег на спасательном буксире.
Отравившиеся являлись членами экипажа судна – вторым помощником капитана и старшим матросом 1987-го и 1989 годов рождения.
Один человек умер, один отравился в результате употребления метилового спирта на танкере в Черном море
В результате отравления метиловым спиртом на борту танкера Magus, который шел в Черном море под флагом Панамы, один гражданин Украины умер, а второму оказали неотложную медпомощь и госпитализировали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Гордон" сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
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