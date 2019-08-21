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Все про:Бельгия (231) Госпогранслужба (3423) Интерпол (456) наркотики (1571) Россия (73652) Херсон (595)

 В аэропорту Херсона задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали в аэропорту Херсона гражданина России, которого за торговлю наркотиками разыскивают правоохранительные органы Бельгии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня в пункте пропуска для авиационного сообщения "Херсон" во время оформления авиарейса "Херсон-Стамбул" пограничники обнаружили гражданина Российской Федерации, который в соответствии с базой данных Интерпола находится в международном розыске", - сообщил начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

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Как выяснилось, россиянина разыскивают правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками.

Пограничники задержали преступника в установленным порядком порядке и передали представителям Национальной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3144049
 
 
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По ходу интерпол - ищет его по запросу мокшанского ФСБ?
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Так это же он по приглашению зебилов приехал за паспортом
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То твой ***** ему паспорт пообещал, а он повёлся? В аеропорту Херсона затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол - Цензор.НЕТ 529
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Теперь нужно отпустить и снова поймать - традиция такая.
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Не сольют как еврея в Киеве в аэропорту?
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