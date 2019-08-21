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 Политика Украины
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Все про:Овсиенко (2) Высший совет правосудия (294) Вовк_Павел (61) Говоруха (2) Офис Президента (65)

 Члены Высшего совета правосудия объяснили, что посещали Офис президента перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка для "участия в экспертных встречах". ДОКУМЕНТ

Члены Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис Президента накануне рассмотрения ходатайства об отстранении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи Игоря Погрибниченко.

Эту информацию сообщили Слідству.Інфо в Высшем совете правосудия в ответе на запрос, передает Цензор.НЕТ.

Визит членов Высшего совета правосудия в Офис Президента состоялся накануне рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей Окружного административного суда Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченко. Именно Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко были докладчиками на рассмотрении. А 20 августа ВСП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.

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В ВСП сообщили, что ее члены посещали Офис Президента для "обсуждения вопросов судебно-правовой реформы".

"... 14 августа 2019 г. председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и 15 августа 2019 г. член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко приняли участие в экспертных встречах, организованных Офисом Президента Украины, относительно обсуждений вопросов судебно-правовой реформы", - говорится в ответе ВСП.

Члены Высшего совета правосудия объяснили, что посещали Офис президента перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка для участия в экспертных встречах 01

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам правовой реформы в начале августа. Комиссия, в частности, будет готовить изменения в украинские законы и помогать в реформировании системы судоустройства.

Журналисты поинтересовалось у членов Комиссии, действительно ли они 14 и 15 августа встречались в Офисе Президента с представителями ВСП и обсуждали "вопросы судебно-правовой реформы". Член Комиссии Андрей Козлов ответил, что не знает о таких встречах.

"Впервые слышу. Если встречи происходили, то меня на них явно не приглашали ... Если такое было, то это была чья-то странная переговорная площадка", - прокомментировал он.

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

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Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

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Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3144047
 
 
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"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей." © Гідрант
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Зе уже овоща по пиздежу переплюнул!
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Члены Высшего совета правосудия объяснили, что посещали Офис президента перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка для "участия в экспертных встречах" - Цензор.НЕТ 2126 ой я вас умоляю...еще скажите что они там полы мыли...
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"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей." © Гідрант
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Першими відвідувачами адміністрації Зеленського були Юзик, Ситник і гендиректор "1+1" - Bihus.info
14 червня, 2019 23.10 |коментарів: 1
За даними журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом", за тиждень після інавгурації президента України Володимира Зеленського на Банкову приходили директор НАБУ Артем Ситник, актори "Кварталу 95" Юрій Корявченков та Міка Фаталов і представники медіа, зокрема гендиректор телеканала "1+1" Олександр Ткаченко.→

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-- Ты, падла, зачем в бордель ходил?!
-- Я не ходил, я посещал!
-- Я спрашиваю: Зачем посещал?!
-- Что бы устранить одну *****!
-- Какую *****?
-- От которой у нас с тобой в прошлый раз триппер был!
-- А... ...ну и что, устранил?
-- Не... -- не успел -- вылечилась, ****!
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НАБУ прослуховувало суддів Окружного адміністративного суду Києва, який розглядає справи, пов'язані з НАБУ, нагадав віцепрезидент Світового конгресу українських юристів, старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прослуховували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), тоді як саме в цьому суді розглядають справи, пов'язані з НАБУ, заявив у своєму Facebook віцепрезидент Світового конгресу українських юристів
Під час обшуку в Окружному адмінсуді Києва було пошкоджено сервер суду і вилучено матеріали справ, у яких фігурують Горбатюк та Ситник - адвокат
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Під час обшуку чи перед обшуком? Це так складно зробити заздалегідь щоб потім мати додаткову можливість для відбілювання? Ні ТАКІ люди до ТАКОГО недокумкали б, тільки я.
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ой я вас умоляю...еще скажите что они там полы мыли...
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Мама просила Вове его любимые пирожки передать...
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Там все члены. Можно и по другому - там все х*и.
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Нет. Богдан, Разумков, Стефанчук. Продолжать?
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Як і очікувалось зезедент таки очолив корупцію!
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навіть при януковічє лохторату не впарювали таку ахінею
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Богдан, в результате этой коррупционной операции, несомненно выиграет несколько ходов, но Богдан-бурят, не понимает, что приобрел несколько тысяч сторонников повесить его (Богдана) на свитильниках Хрещатика..
Богдан! коррупционная мразь и должен быть повешен!!!
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а що робити з клованом?
А з бенею?
а з портновим?

Там же одна шайка-лейка!
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все члены Высшей Рады Правосудия должны пройти полиграф-проверку на предмет коррупции и преступных связей с Богданом..
ГенПрокуратура и СБУ должны проверить ВРП на коррупцию!
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не встигнуть... Луценка скоро знімуть... А баканов - ще той корупціонер.
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Отже новообраний покриває суддів , які виносили антиукраїнські рішення . А отже ,"русский мир, , руками мудрого нарідіота , переміг. І прикро що настав час , коли судді виносять рішення або відверто на користь Московії , або приховано . Інших рішень не виноситься.
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Следом за фашистами-антифашистами подтянулись коррупционеры-антикоррупционеры. Какой затейник этот румир.
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Вот и новоизбранный офис президента приручил этих так званных суддей самой высокой квалификации коррупции. Позор.
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Якби таке було за Порошенка то всі ЗМІ волали б зранку до ночі. А так - нормас.
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Нам светит диктатура непрофессионализма, тупости и всеобщего похеризма.
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