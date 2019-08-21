 Киберполиция во второй раз задержала создателя детской порностудии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Нацполиции Украины.

"В начале августа 2019 года решением Октябрьского районного суда города Полтавы была изменена мера пресечения с ареста на залог в 153 680 гривен 51-летнему киевлянину, который организовал работу канала создания и продажи детской порнографии в сети", - сказано в сообщении.

После внесения залога мужчина покинул Полтаву и скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в Киеве.

"Сегодня, 21 августа, киберполиция задержала его во второй раз", - подытожили в ведомстве.

Также на Цензор.НЕТ: 42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция. ФОТО