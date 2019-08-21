 Ситуация, из-за которой Россию исключили из G8, сохраняется, - представитель правительства ФРГ Зайберт о возможном возвращении РФ

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой восьмерки". Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за оккупации Крыма в нарушение международного права и дестабилизации восточной Украины.
"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.
По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать привлечение России.
Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию "Большой семерки" (G7) в следующем году. По данным телеканала, предложение пригласить Россию озвучил Макрон, Трамп согласился.
...как токо она сама ляжет -- все сразу выздоровеют...
Андрей Мальгин @andrey_malgin 4 часа назад
Агентство ТАСС в восторге. Только никакого "решения Трампа" нет, придурок, как обычно, "поразмышлял вслух". А Макрон только что еще раз подтвердил, что приглашение России в G7 произойдет только после того, как Россия уберется из Украины.
Думала, вони першими здадуться
Трамп: - Как скучно на этих саммитах!
Макрон: - Может, пригласим какую-то пи...ду?
Т: - Какую?
М: - Моржовую!
Доклад Путину: Владимир Владимирович, Макрон и Трамп за Ваше возвращение на саммит!