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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G7 (274) G8 (58) Германия (3388) Россия (73652) Зайберт (20)

 Ситуация, из-за которой Россию исключили из G8, сохраняется, - представитель правительства ФРГ Зайберт о возможном возвращении РФ

Представитель германского правительства напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за агрессии в Украине.

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой восьмерки". Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за оккупации Крыма в нарушение международного права и дестабилизации восточной Украины.

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"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать привлечение России.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию "Большой семерки" (G7) в следующем году. По данным телеканала, предложение пригласить Россию озвучил Макрон, Трамп согласился.

Источник: https://censor.net.ua/n3144043
 
 
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Ну,кацапы пишут что и Микрон возвращение кацапов в G-7 привязал с развитием ситуации в Украине,так что по-факту за козломордых один поехавший Дональд только и "топит".
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Так Трамп просто ждал своего президента в Украине чтобы вернуть Россию в G8 , Трамп ещё до президентства говорил что Крым это Россия , Зеленский тоже говорил что Крым сам захотел вернутся в Россию , а на Донбассе идет гражданская война которую начал Порох чтобы на ней зарабатывать
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Ситуация из-за которой Россию исключили из G8 сохраняется, - представитель правительства ФРГ Зайберт о возможном возвращении РФ - Цензор.НЕТ 4591Житель Неноксы читает сообщение В.Путина о нормализации радиационного фона в районе полигона(с)
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За Украину все будут болеть, пока она сама сопротивляется!
...как токо она сама ляжет -- все сразу выздоровеют...
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а от і сінхронноє блєяніє з-за порєбріка

Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin 4 часа назад

Агентство ТАСС в восторге. Только никакого "решения Трампа" нет, придурок, как обычно, "поразмышлял вслух". А Макрон только что еще раз подтвердил, что приглашение России в G7 произойдет только после того, как Россия уберется из Украины.
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Не очікувала від німців..
Думала, вони першими здадуться
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Это все от неверной трактовки диалога, подслушанного российской разведкой

Трамп: - Как скучно на этих саммитах!
Макрон: - Может, пригласим какую-то пи...ду?
Т: - Какую?
М: - Моржовую!

Доклад Путину: Владимир Владимирович, Макрон и Трамп за Ваше возвращение на саммит!
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Вітаю всіх нас з успіхами Зе на міжнародній арені. Тільки не кажіть, що він не доклався до цього. Потім Росія у складі 8 буде вирішувати "конфлікт" на Сході України.
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