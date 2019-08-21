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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1845) Минздрав (1978) ОХМАТДЕТ (95) Гройсман (4849) Супрун Ульяна (562)

 Кабмин не смог принять решение о вхождении 4 крупнейших национальных больниц в медреформу: учреждения могут остаться без финансирования, - Минздрав

Четыре национальных медучреждения, которые предоставляют уникальные медицинские услуги, могут остаться вне трансформации и без финансирования в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство не смогло трансформировать четыре крупнейшие национальные больницы. 21 августа 2019 г. в повестку дня Кабинета Министров Украины в очередной раз не внесено на рассмотрение членами Правительства распоряжение об автономизации четырех национальных учреждений, принадлежащих Министерству здравоохранения Украины. А именно Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии, Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МОЗ Украины, Национального института рака и Института сердца МОЗ Украины", - говорится в заявлении.

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В Минздраве опасаются, что "блокирование правительством решения во исполнение действующего законодательства Украины не только переносит начало позитивных изменений по новым прозрачным правилам в этих больницах, но и фактически перекладывает эту непростую задачу на следующий состав правительства. Менее трех месяцев до конца года может не хватить для завершения процесса автономизации таких крупных заведений".

Согласно сообщению, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии, Национальная детская специализированная больница "Охматдет", Национальный институт рака и Института сердца Минздрава могут не войти в единое медицинское пространство. Следовательно, пациенты этих медучреждений не смогут получать безоплатные услуги по программе медгарантий, а медучреждения не смогут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.

В Минздраве отметили, что половина специализированных медицинских учреждений уже автономизировалась, еще четверть находится в процессе реорганизации, а остальные медучреждения должны начать этот процесс в сентябре, чтобы успеть к началу объявления Национальной службой здоровья приема заявлений на контрактирование на 2020 год.

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Как сообщил премьер-министр Владимира Гройсмана на заседании правительства в среду, этот вопрос не вошел в повестку дня "из-за неправильной юридической формы", пишет Интерфакс-Украина.

"Секретариат Кабмина, Минюст говорят, что премьер-министр в такой форме подписать это решение не может, поэтому оно и не попало в повестку дня (заседания в среду. - Ред.). Такое решение нужно утвердить протокольным решением правительства и передать новому правительству как рекомендованное. Этого будет достаточно для урегулирования вопроса в сентябре 2019 года. Автономизация должна состояться с 1 января 2020 года", - сказал он.

По словам и. о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, с 1 января 2020 года стартует новая модель финансирования, а автономизация указанных выше медучреждений должна состояться раньше.

"Мы требуем, чтобы региональные учреждения автономизировались и они это делают. Большинство уже сделало. И я думаю, что мы как владельцы госучреждений должны предоставить им разрешение автономизироваться так же, как и другие медицинские учреждения. Если они не начнут автономизироваться сейчас, пройдут два-три месяца и у них не будет возможности подписать договор с НСЗУ, у них не будет финансирования. Это - выполнение закона, проголосованного парламентом еще в 2017 году",- подчеркнула она.

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Кроме того, Супрун отметила, что ранее все замечания от Министерства финансов и Министерства юстиции были обсуждены, они сняты.

Источник: https://censor.net.ua/n3144040
 
 
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Не волнуйтесь, пани Супрун, новый кабмин с новым министром примет все как нужно в соответствии с бюджетом на 2020 г.
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ога, мадам Трамадол, спереду назад перетягнута, вже сидить на низькому старті до дерибану...
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 21 час назад

Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6876

Це круто. Вона має очолити напрямок централізованої закупівлі лікарських засобів. Кращого "спеціаліста" годі й шукати. Гідна кандидатура для продовження реформ Супрун.
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Задолбали вы своим охмадетом, красим и красим на него детальки, вы там аэропорт строите что ли...
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И.О. с двойным гражданством намутила хню противоречащую Конститутции, а Гройсман виноват, ну и Зеленский конечно.
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как можно воводить рыночные элементы в медицине- без страхования риска, страхования протокола или самого лечения. страхования от ущерба в следтстви вакцинизации вот когда в страховке будет написано сумма 3 млн. эквивалент доллар США Евро и корзина валют думаю Дохзтур смерть не6 надо будет проводить агитацию за вакцинацию тогда прийдется все АфрикнскоАзиатско Индийско Китайское уйшу медпрепараты и вакцины послать на и в...
когдла Риск также будет адекватно оценен тебье удалили аппендекс но ты стал инвалидом тебе 30 лет вот на 35 лет расчет сделать по 25 тысяч баксов в год на выживание и умножаем на 35 лет до возраста на пенсию... и так по каждой ерунде и прочее в страховкутогдаобязаны будут вписать все страховые конторы в том числе и Моторное бюро вносить часть средств все фарм компании работающие в Украине или поставляющие свои препараты во тогда сразу Украине разрешать производитьв 10-40 раз дешевле генеретики аналоги но свои..а не маде ин Британия США Швейцария ЕС... ПОСЛУШАЙТЕ А МОЖНО Я СТАНУ МИНИСТРОМ МОЗ НА ПОЛТОРА ГОДА Я ЮРИСТ НО ИНВАЛИД С РОЖДЕНИЯ ТАК ЧТО ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНОЦИДА КАЖДОЙ СВОЕЙ КЛЕТОЧКОЙ ТЕЛА ВСЕ 55 ЛЕТ ИСПЫТЫВАЮ.... Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3733
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А может проще разогнать НСЗУ? Люди ходят лечится в больницы а бабло деребанит НСЗУ! так что нужно оставить?!!
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