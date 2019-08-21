 Кабмин не смог принять решение о вхождении 4 крупнейших национальных больниц в медреформу: учреждения могут остаться без финансирования, - Минздрав

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство не смогло трансформировать четыре крупнейшие национальные больницы. 21 августа 2019 г. в повестку дня Кабинета Министров Украины в очередной раз не внесено на рассмотрение членами Правительства распоряжение об автономизации четырех национальных учреждений, принадлежащих Министерству здравоохранения Украины. А именно Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии, Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МОЗ Украины, Национального института рака и Института сердца МОЗ Украины", - говорится в заявлении.
В Минздраве опасаются, что "блокирование правительством решения во исполнение действующего законодательства Украины не только переносит начало позитивных изменений по новым прозрачным правилам в этих больницах, но и фактически перекладывает эту непростую задачу на следующий состав правительства. Менее трех месяцев до конца года может не хватить для завершения процесса автономизации таких крупных заведений".
Согласно сообщению, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии, Национальная детская специализированная больница "Охматдет", Национальный институт рака и Института сердца Минздрава могут не войти в единое медицинское пространство. Следовательно, пациенты этих медучреждений не смогут получать безоплатные услуги по программе медгарантий, а медучреждения не смогут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.
В Минздраве отметили, что половина специализированных медицинских учреждений уже автономизировалась, еще четверть находится в процессе реорганизации, а остальные медучреждения должны начать этот процесс в сентябре, чтобы успеть к началу объявления Национальной службой здоровья приема заявлений на контрактирование на 2020 год.
Как сообщил премьер-министр Владимира Гройсмана на заседании правительства в среду, этот вопрос не вошел в повестку дня "из-за неправильной юридической формы", пишет Интерфакс-Украина.
"Секретариат Кабмина, Минюст говорят, что премьер-министр в такой форме подписать это решение не может, поэтому оно и не попало в повестку дня (заседания в среду. - Ред.). Такое решение нужно утвердить протокольным решением правительства и передать новому правительству как рекомендованное. Этого будет достаточно для урегулирования вопроса в сентябре 2019 года. Автономизация должна состояться с 1 января 2020 года", - сказал он.
По словам и. о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, с 1 января 2020 года стартует новая модель финансирования, а автономизация указанных выше медучреждений должна состояться раньше.
"Мы требуем, чтобы региональные учреждения автономизировались и они это делают. Большинство уже сделало. И я думаю, что мы как владельцы госучреждений должны предоставить им разрешение автономизироваться так же, как и другие медицинские учреждения. Если они не начнут автономизироваться сейчас, пройдут два-три месяца и у них не будет возможности подписать договор с НСЗУ, у них не будет финансирования. Это - выполнение закона, проголосованного парламентом еще в 2017 году",- подчеркнула она.
Кроме того, Супрун отметила, что ранее все замечания от Министерства финансов и Министерства юстиции были обсуждены, они сняты.
Це круто. Вона має очолити напрямок централізованої закупівлі лікарських засобів. Кращого "спеціаліста" годі й шукати. Гідна кандидатура для продовження реформ Супрун.
когдла Риск также будет адекватно оценен тебье удалили аппендекс но ты стал инвалидом тебе 30 лет вот на 35 лет расчет сделать по 25 тысяч баксов в год на выживание и умножаем на 35 лет до возраста на пенсию... и так по каждой ерунде и прочее в страховкутогдаобязаны будут вписать все страховые конторы в том числе и Моторное бюро вносить часть средств все фарм компании работающие в Украине или поставляющие свои препараты во тогда сразу Украине разрешать производитьв 10-40 раз дешевле генеретики аналоги но свои..а не маде ин Британия США Швейцария ЕС... ПОСЛУШАЙТЕ А МОЖНО Я СТАНУ МИНИСТРОМ МОЗ НА ПОЛТОРА ГОДА Я ЮРИСТ НО ИНВАЛИД С РОЖДЕНИЯ ТАК ЧТО ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНОЦИДА КАЖДОЙ СВОЕЙ КЛЕТОЧКОЙ ТЕЛА ВСЕ 55 ЛЕТ ИСПЫТЫВАЮ....