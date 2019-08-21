 "Часть записей еще не рассекречена": Горбатюк рассказал о расследовании дела Окружного админсуда Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк рассказал в интервью ТһеБабелю.

"Без сомнения работа продолжается. Но это не быстрый процесс, потому что их очень много. Часть записей еще не рассекречена, поэтому они не попали непосредственно в производство. Есть часть зарегистрированных дополнительных эпизодов, которые обнаружили во время обработки записей", - сказал Горбатюк.

Он рассказал, что среди прочего уже зарегистрированное производства о создании преступной организации. "Есть основания подозревать, что фактически люди дают указания судьям о том, какие решения выносить в большинстве производств. И это координируется и организуется руководством суда, но это еще не подозрение", - сказал он.

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"Прокуроры только фиксируют имеющиеся признаки, регистрируют производства для того, чтобы осуществлять их расследование", - пояснил Горбатюк.

Также глава следственного управления ГПУ объяснил, почему ранее в Генпрокуратуре собирались просить Высший совет правосудия отстранить подозреваемых судей и дать разрешение на арест, но в итоге подали только об отстранении.

Горбатюк отметил, что сейчас имеет меньше доступа к производствам. Впрочем, по его словам, должно быть отдельное ходатайство к ВПР о предоставлении разрешения на меру пресечения, например арест.

"Как на меня, стоит ставить вопрос о содержании под стражей, но что будет в ходатайствах, не знаю, возможно, домашний арест. Ходатайство точно готовилось. Этим занимается практически та же группа прокуроров и Грымчаком. Возможно, возникла накладка и они просто физически не смогли этого сделать", - сказал Горбатюк.

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Он также прокомментировал информацию журналистов, что на пленках может быть упоминание о главе ОП Андрее Богдане или запись разговора с ним. "Пока не знаю. Я записей не видел, мне наши следователи не докладывали", - сказал Горбатюк.

Также он рассказал, что во время Майдана были зафиксированы звонки в суды из Администрации тогдашнего президента Виктора Януковича. Согласно данным Национального антикоррупционного бюро, в деле фигурирует фамилия екззсатупника главы Администрации президента Андрея Портнова.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

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Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

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Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.