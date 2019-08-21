 Суд отказался заочно арестовать замглавы управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Такое решение сегодня, 21 августа приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Елена Курова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и Дело".
Как известно 8 августа НАБУ заочно сообщило Бутовскому о подозрении, а также другим фигурантам. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал. Поэтому детективы объявили чиновника НКРЭКУ в розыск, в том числе международный.
По словам прокурора САП Виталия Пономаренко, Бутовского объявили в национальный и международный розыски. По данным следствия, чиновник НКРЭКУ 13 июля покинул Украину и полетел в турецкий курортный город Бодрум и поэтому следует рассматривать ходатайство при отсутствии Бутовского. Как указывал прокурор, должностное лицо Нацкомиссии подозревают в пособничестве в принятии формулы "Роттердам+".
В свою очередь адвокат Бутовского Ирина Одинец возражала против ходатайства. По мнению защитника, ее клиент не получил статус подозреваемого и не был объявлен в международный розыск.
Изучив ходатайства, судья Курова отказала в его удовлетворении.
Напомним, вчера, 20 августа суд отказался заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка. В свою очередь САП решила обжаловать это решение.
Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.
8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".
Мндя.. в США колись зробили рейганоміку, а в Україні роблять клоуноміку
Ви хоч доганяєте, що формула "Р+", яку він запровадив - регулювала ціну електроенергії шляхом обмеження максимальних цін??? Ви знаєте, що на сьогодні оптово-ринкова ціна е/е в Україні - і саме завдяки формулі "Р+" -- приблизно 50 євро за МВт/годину з ПДВ, чи 0,05євро/квт/годину (1,4/1,7грн/квт/г при курсі гривні від 28 до 33грн за1євро; так мінявся курс на протязі року). Ви же платили і платите нині за спожиту е/е в своїх оселях від 0,90 до 1,68 грн/квт/г.!!! А підприємства України в першому півріччі ц.р. платили від 1,8 до 2,3 грн/квт/г.
Тим часом в Європі оптово-ринкова ціна електроенергії (в т.ч. для дом.господарств!!!, там нема різниці між населенням і промисловістю!) коливається від 10 євроцентів (Болгарія) до 28 євроцентів (Бельгія). У переважній більшості країн Європи ця ціна становить від 10 до 20 євроцентів за кВт/годину. Ви бачите різницю? Для дебілів: в два-чотири (і більше!) разів вище, ніж для українців! Порівняйте, прочитайте навіть матеріал з беніного ресурсу: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/skolko-platyat-v-es-za-gaz-i-***************---dannye-evrostata Або тут, оригінал: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180807-1
Ви хочете платити 2,8грн/квт/г при нинішньому курсі, як в Болгарії? Чи 3,5грн/квт/г, як в Польщі? Не хочете? А таки доведеться, від цього підвищення нікуди дітися!
А за те, що ви досі платите 1,68грн/квт/г - скажіть "спасибі" саме Дмитру Вовку та тим, хто винайшов і запровадив формулу "Ротердам+" в ціні (тарифі) спожитої електроенергії!!