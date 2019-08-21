 НАБУ похоронило дело Гладковского. Мы довели его до конца, передали им, и где результат? - Луценко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Изначально я был настроен на конструктивную работу, и руководители САП и НАБУ подтвердят, что мы начинали с совместных совещаний. Потом - общался отдельно с САПом, отдельно с НАБУ. А теперь просто стараюсь вместе с ГБР и САПом делать то, что должно делать НАБУ", - пояснил Луценко.

В качестве примера бездействия НАБУ генпрокурор приводит дело Гладковского.

"Когда это дело "похоронило" НАБУ, мы вместе с ГБР ее завершили, пришли в проект подозрения - ее проект был передан руководителю САП Холодницкому. Он ее подписал. После этого дело отдали НАБУ. Прошло уже 4 месяца. Где результат?" - сказал Луценко.

"Дела там, а "виноват" почему-то я", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко

По словам Луценко, команда Зеленского размышляет о новом формате организации правоохранительной системы.

"На мой взгляд, в ней есть одна важная неправильная вещь: существование отдельно ГБР и отдельно НАБУ, которое ничем невозможно обосновать. С одной стороны, НАБУ не имеет всего массива дел. Никто из "конкурентов" делать за них не будет. Не будут СБУ, ГПУ, МВД бегать вместо детективов", - сказал генпрокурор.

Глава ГПУ считает, что НАБУ и ГБР существуют как 2 разных органа из-за интересов отдельных депутатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Терплю Горбатюка, чтобы он, провалив почти все, не стал в позу человека, которому не дали довести дело до конца, - Луценко

"Один депутат написал закон о НАБУ, второй - о ГБР. Сначала один провел через зал ВР свой закон, потом другой. Каждый хотел иметь и "звездочку", и хороших знакомых с хорошими полномочиями. Это глупо и непрактично. Это не действует. Поэтому я глубоко убежден, что для эффективности надо ГБР и НАБУ объединить, провести нормальный конкурс, выбрать профессионального проукраинского чиновника, который бы не согласовывал проекты подозрений с посольством дружественной нам страны, а работал в соответствии с законом и Конституцией Украины", - подытожил Луценко.

Полный текст второй части интервью с Юрием Луценко читайте здесь.