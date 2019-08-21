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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2846) Луценко (7586) Укроборонпром (760) Гладковский (99) САП (1130) ГБР (509)

 НАБУ похоронило дело Гладковского. Мы довели его до конца, передали им, и где результат? - Луценко

Глава ГПУ утверждает, что у него нет личного негатива против Сытника, но ГПУ, САП и ГБР вынуждены вместе делать то, чем должно заниматься НАБУ.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Изначально я был настроен на конструктивную работу, и руководители САП и НАБУ подтвердят, что мы начинали с совместных совещаний. Потом - общался отдельно с САПом, отдельно с НАБУ. А теперь просто стараюсь вместе с ГБР и САПом делать то, что должно делать НАБУ", - пояснил Луценко.

В качестве примера бездействия НАБУ генпрокурор приводит дело Гладковского.

"Когда это дело "похоронило" НАБУ, мы вместе с ГБР ее завершили, пришли в проект подозрения - ее проект был передан руководителю САП Холодницкому. Он ее подписал. После этого дело отдали НАБУ. Прошло уже 4 месяца. Где результат?" - сказал Луценко.

"Дела там, а "виноват" почему-то я", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко

По словам Луценко, команда Зеленского размышляет о новом формате организации правоохранительной системы.

"На мой взгляд, в ней есть одна важная неправильная вещь: существование отдельно ГБР и отдельно НАБУ, которое ничем невозможно обосновать. С одной стороны, НАБУ не имеет всего массива дел. Никто из "конкурентов" делать за них не будет. Не будут СБУ, ГПУ, МВД бегать вместо детективов", - сказал генпрокурор.

Глава ГПУ считает, что НАБУ и ГБР существуют как 2 разных органа из-за интересов отдельных депутатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Терплю Горбатюка, чтобы он, провалив почти все, не стал в позу человека, которому не дали довести дело до конца, - Луценко

"Один депутат написал закон о НАБУ, второй - о ГБР. Сначала один провел через зал ВР свой закон, потом другой. Каждый хотел иметь и "звездочку", и хороших знакомых с хорошими полномочиями. Это глупо и непрактично. Это не действует. Поэтому я глубоко убежден, что для эффективности надо ГБР и НАБУ объединить, провести нормальный конкурс, выбрать профессионального проукраинского чиновника, который бы не согласовывал проекты подозрений с посольством дружественной нам страны, а работал в соответствии с законом и Конституцией Украины", - подытожил Луценко.

Полный текст второй части интервью с Юрием Луценко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3144035
 
 
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Кого то еще интересует пьяный бред этого клоуна?
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Блин, снова Порошенко виноват. Ну что же это такое! Зебилы ну вы в курсе что вы зебилы. К стати а никто не знает когда празднуется день зебила? Я б им по два желтеньких тюльпанчика каждому дарил.
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21 березня день хворих синдромом Дауна і опроміненних телевізором зебіласів
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Кто он такой этот Гладковский, куда он пошёл? Я его первый раз вижу...
НАБУ похоронило дело Гладковского. Мы довели его до конца, передали в НАБУ, и где результат? - Луценко - Цензор.НЕТ 4257
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То есть Луценко хотів розслідувати діло свинарчуків, в НАБУ не дало. Оце поворот.
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Это Юа. Он считать себя генплокулолом, я считать его трепачом. Нраицца.
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все веселее и веселее)
и с каждым разом все сложней зебобам связывать это все с "папередниками")
но они не сдаются)
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А шо там Гладковський зробив, а то я вже забув???
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"На мой взгляд, в ней есть одна важная неправильная вещь: существование отдельно ГБР и отдельно НАБУ, которое ничем невозможно обосновать"_____________________а хотелось бы спросить у очкастого "прокурора", КТО сотворил эти самые "неправильные вещи"????????????
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Следует понимать так .Договорняк, бабло и ещё какой то там ворон который бережёт глаз
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Лицо новой власти
Вор на воре сидит и вором погоняет
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