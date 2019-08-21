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 Кабмин утвердил порядок организации инклюзивного обучения во внешкольных учреждениях, - Минобразования

Кабинет министров Украины утвердил порядок зачисления детей с особыми образовательными потребностями во внешкольные учреждения и создания условий для их развития.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины.

"Принятое постановление впервые в Украине устанавливает четкие правила, как организовать инклюзивное обучение во внешкольном образовании. В документе мы прописали все необходимые шаги - от того, что делать родителям для зачисления ребенка, до действий администрации заведения и его учредителей. Это очень важно, ведь наша цель - развивать инклюзии в различных учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Так, чтобы ребенка с особыми образовательными потребностями зачислили во внешкольное учреждение, его родителям или законным представителям необходимо подать соответствующее заявление. К нему необходимо добавить документы, подтверждающие наличие ООП (особых образовательных потребностей. - Ред.)

Руководитель учреждения обязан создать инклюзивную группу. Он также должен сформировать команду психолого-педагогического сопровождения, в которую входят педагогические работники, администрация заведения и при необходимости другие специалисты. Эта команда работает над разработкой индивидуального учебного плана вместе с ребенком с особыми образовательными потребностями и его родителями.

Для старта работы инклюзивной группы заведение внешкольного образования должно соответствовать следующим требованиям: архитектурная доступность зданий, помещений и прилегающей территории; поддержка принципов универсального дизайна в сфере образования; соответствующая материально-техническая и учебно-методическая база. Их должны обеспечить администрация и основатели заведения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144033
 
 
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