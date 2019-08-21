 Избранные депутаты могут не успеть определиться с составом комитетов, - Стефанчук

"Я думаю, что мы не успеем (определиться с персональным составом профильных комитетов. - Ред.), потому что кроме этого у нас есть еще 15 других вопросов, и пройдемся по ним – это временная Счетная комиссия, президиум и так далее. Если же этот вопрос будет готов на завтра, то, возможно, мы определимся и с персоналиями. Потому что мы только направили эти вещи - успеет ли аппарат их собрать?" - сказал Стефанчук журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что до Дня государственного флага и Дня Независимости Украины - 23 и 24 августа - подготовительная депутатская группа должна проголосовать за уже принятые решения подгрупп.
"Или завтра, или послезавтра, по крайней мере, до праздников, мы должны проголосовать по тем вопросам, которые уже прошли", - отметил Стефанчук.
По его словам, работа подготовительной депутатской группы и двух подгрупп идет по плану и укладывается в отведенные временные рамки. При этом он добавил: "Мы можем собраться и на праздники, нас никто не лимитирует".
Стефанчук напомнил, что его подгруппа, которая занимается формированием комитетов Верховной Рады, соберется в четверг, 22 августа.
Отвечая на вопрос о том, когда должен состоится общее заседание подготовительной депутатской группы, которая будет рассматривать все вопросы в целом по которым есть решения обеих профильный подгрупп, Стефанчук сказал: вероятно, оно состоится в четверг или в пятницу, пишет Укринформ.
"По-моему, или завтра, или послезавтра. То есть к праздникам мы должны проголосовать те вопросы, которые уже прошли", - уточнил он.
Первое торжественное заседание Верховной Рады должно пройти 29 августа.