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 Политика Украины
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Все про:ВР (23296) Стефанчук Руслан (55)

 Избранные депутаты могут не успеть определиться с составом комитетов, - Стефанчук

Избранный нардепом по списку партии "Слуга народа", представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук допускает, что в четверг руководимая им подгруппа Подготовительной группы не успеет рассмотреть вопрос персонального состава депутатов в парламентских комитетах.

"Я думаю, что мы не успеем (определиться с персональным составом профильных комитетов. - Ред.), потому что кроме этого у нас есть еще 15 других вопросов, и пройдемся по ним – это временная Счетная комиссия, президиум и так далее. Если же этот вопрос будет готов на завтра, то, возможно, мы определимся и с персоналиями. Потому что мы только направили эти вещи - успеет ли аппарат их собрать?" - сказал Стефанчук журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что до Дня государственного флага и Дня Независимости Украины - 23 и 24 августа - подготовительная депутатская группа должна проголосовать за уже принятые решения подгрупп.

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"Или завтра, или послезавтра, по крайней мере, до праздников, мы должны проголосовать по тем вопросам, которые уже прошли", - отметил Стефанчук.

По его словам, работа подготовительной депутатской группы и двух подгрупп идет по плану и укладывается в отведенные временные рамки. При этом он добавил: "Мы можем собраться и на праздники, нас никто не лимитирует".

Стефанчук напомнил, что его подгруппа, которая занимается формированием комитетов Верховной Рады, соберется в четверг, 22 августа.

Отвечая на вопрос о том, когда должен состоится общее заседание подготовительной депутатской группы, которая будет рассматривать все вопросы в целом по которым есть решения обеих профильный подгрупп, Стефанчук сказал: вероятно, оно состоится в четверг или в пятницу, пишет Укринформ.

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"По-моему, или завтра, или послезавтра. То есть к праздникам мы должны проголосовать те вопросы, которые уже прошли", - уточнил он.

Первое торжественное заседание Верховной Рады должно пройти 29 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3144030
 
 
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В позе "Эээээ....." с одновременным ковырянием в носу при поиске правильной мысли - точно НЕ успеют, но есть выход, надо спросить у главного ЗЕ!
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Неужели никого из песиков не возьмут в комитеты? Это будет ужасная зрада и реванш Избранные депутаты могут не успеть определиться с составом комитетов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4249
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Как же зебобики такую трагедию для них переживут то..?? Зеленки придется им по пол ведра выпить...не менее...
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Сами, теперь все сами. Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте.
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Что значит не успеете? Всех кто с красным дипломом окончил Трускавецкую аккадемию...всех в комитеты.... Обрані депутати можуть не встигнути визначитися зі складом комітетів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3329
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Не волнуйся, так оно и будет! Привет, шоколадный!
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Що, важко зібрати комітети, коли зедебилів без вищої освіти в Раду обрали?
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