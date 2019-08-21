 Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко, - "Нафтогаз" о предложении советника Зеленского Устенко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании относительно предложения советника Зеленского Устенко "убить и расчленить" "Укрзализныцю" и "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз" генерирует 16% доходов государственного бюджета. Благодаря нашей работе ситуация с подготовкой к зиме в газе сейчас намного лучше, чем в угле. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем год назад. Мы не просим себе специальных тарифов, просим рыночные условия. А еще "Нафтогаз" взимает с Газпрома $ 2,84 млрд, судится с ним более чем на $11 млрд, требует у Российской Федерации $ 5,2 млрд за украденные активы в Крыму. Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко. Потом, правда, передумала. Убийство и расчленение - это кассовые сборы, но не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника", - говорится в заявлении.
"Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении судьбы государственной собственности и госпредприятий. Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично. Будем рады обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов. Нам ближе философия: Трансформуйся или умри", - резюмировали в компании.
нехай ЗЄля спробує так хамити і погрожувати та каломойському, ахмєткі і Пу...ну, перед яким він збирався ставати на коліна.
Они выгребут из страны всё что можно, и свалят при первой же возможности.
Доказательства ? Янук свалил в Ростов, Азиров - в Австрию.
Сейчас она работает преподавателем.
А кем работают Янук и Азиров ?
...а ... ... шо лохов опускали? -- так они сами опускались -- доля у них такая, как щас у ботвы зелёной и у тебя лично.
Можешь на меня в суд подать, лох палёный -- хоть в Камеруне -- я ж непротив ...*)
Источник: https://censor.net.ua/n3144028
Эй, Зебобики, скажите, а чем вы будете возмещать бюджету эти 16% процентов дохода после "расчленёнки" и подажи Нафтогаза (деньги от продажи гос. имущества уходят быстро, и следов не найдешь, как показывает практика стран постсоветского пространства).
Неужто из ваших налогов, а, ЗЕбобики?
це справжній девіз ЗЕ-команди.
"убить и расчленить"
зелЕная падаль выполняет хотелки расеи