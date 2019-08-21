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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2721) Устенко (5)

 Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко, - "Нафтогаз" о предложении советника Зеленского Устенко

НАК "Нафтогаз Украины", комментируя предложение разделить на части и продавать большие госкомпании-монополисты, заявила, что это не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании относительно предложения советника Зеленского Устенко "убить и расчленить" "Укрзализныцю" и "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" генерирует 16% доходов государственного бюджета. Благодаря нашей работе ситуация с подготовкой к зиме в газе сейчас намного лучше, чем в угле. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем год назад. Мы не просим себе специальных тарифов, просим рыночные условия. А еще "Нафтогаз" взимает с Газпрома $ 2,84 млрд, судится с ним более чем на $11 млрд, требует у Российской Федерации $ 5,2 млрд за украденные активы в Крыму. Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко. Потом, правда, передумала. Убийство и расчленение - это кассовые сборы, но не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника", - говорится в заявлении.

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"Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении судьбы государственной собственности и госпредприятий. Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично. Будем рады обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов. Нам ближе философия: Трансформуйся или умри", - резюмировали в компании.

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Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко, - Нафтогаз о предложении советника Зеленского Устенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144028
 
   
 Топ комментарии
 
Важно понимать что кварталовцев ничто с Украиной не связывает. Бизнес у них - в России; собственность и банковские счета - в Европе и в оффшорах.
Они выгребут из страны всё что можно, и свалят при первой же возможности.
Доказательства ? Янук свалил в Ростов, Азиров - в Австрию.
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Жаль, что не удалось, спасибо Ющенку. Может на этот раз РАЗЧЛЕНЯТ с вами, ГОН донами. Яй...... ца точно надо поотрывать, что бы подобных себе не плодили.
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юлька хотела, а Зе эту хрень нафтогаз таки зашкварит
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Зеленский хорошо поработал с олигархом порошенко ему мало не показалось на стадионе Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко, - "Нафтогаз" о предложении советника Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 7058
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А тепрер нехай спробує з каломойським і ахмєткою так. Але не вийде - закопають миттю.
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Ахметов хорошо работал с Порошенко,спроси у него Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка - Цензор.НЕТ 6247
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Ти тупий чи прикидаєшся? Зітри "божу росу" ЗЄлі зі своїх очей і прочитай уважно ще раз:
нехай ЗЄля спробує так хамити і погрожувати та каломойському, ахмєткі і Пу...ну, перед яким він збирався ставати на коліна.

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Он хорошо работал с путиным, а с порошенком проводил дебаты. А новосоский девиз работаем братья, случайно уже не ваш зебильчики?
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Важно понимать что кварталовцев ничто с Украиной не связывает. Бизнес у них - в России; собственность и банковские счета - в Европе и в оффшорах.
Они выгребут из страны всё что можно, и свалят при первой же возможности.
Доказательства ? Янук свалил в Ростов, Азиров - в Австрию.
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Гонтарёва спасла гривну от гиперинфляции и коллапса.
Сейчас она работает преподавателем.
А кем работают Янук и Азиров ?
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Щито?Это как она спасала, когда в уггах припёрлась на международный саммит, а потом сотню баксов пыталась в обменнике на камеру купить?Скорее уж Яресько спасла, не зря её в Пуэрто-Рико пригласили.
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Хм... ... в 90хх. ...я, типа, тоже бандюком был. Так ты мня в Бундесе теперь достань сперва... ...если я ни в чём не виноват -- эт я точно знаю! Был бы я преступником -- меня б сюда никто не пустил бы!
...а ... ... шо лохов опускали? -- так они сами опускались -- доля у них такая, как щас у ботвы зелёной и у тебя лично.
Можешь на меня в суд подать, лох палёный -- хоть в Камеруне -- я ж непротив ...*)
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8-26 - сейчас работает ,а в недалеком будущем будет сидеть
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Вот чего хотят Коболева двинуть в премьеры и в дальнейшем кинуть. А Нафтогаз раздеребанить между своими.
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Зебилы , а что будете говорить когда ваши предложат убить и расчленить ВСУ ?
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лахта что с прокси,уже свалил из Германии в США всего за час,ты на гиперлупе омельяна попер? Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка - Цензор.НЕТ 2304
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А потім бабушку і корову росчлінили! Монтажной пєной! А мальчік в трусіках на це дивився і хіхікав! Ужос....
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Жаль, что не удалось, спасибо Ющенку. Может на этот раз РАЗЧЛЕНЯТ с вами, ГОН донами. Яй...... ца точно надо поотрывать, что бы подобных себе не плодили.
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одни чикатилы. и даже наша йуличка туда ж!
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юлька хотела, а Зе эту хрень нафтогаз таки зашкварит
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Опа соя уже активно Кобалева начала защищать, противно смотреть.
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Нічого святого у зебілів немає!! І це тільки цвіточки!! Скоро вони знизять ціни на комуналку і тоді вже не буде ніяких перепон для путіна!! Він відразу на нас нападе!!
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Правильно делают, этот монополист уже всех задолбал, где еще в мире госкомпания может подавать в суд на приказ правительства снизить тарифы.
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и надо было и убить и расчленить , начиная с кобелева
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...Я упало (на ростовський мороз), Ю пропала (до ліпшої кон'юнктури) - шо осталось на трубє..? А газмясу одні убиткі восьмой квартал подряд... зараз його борги удвічі перевищують прибуток
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Глядя на то как вы разворовываете страну назначив сами себе миллионые не заработанные зарплаты за счет нищего населения Украины я тоже хочу вас убить и расчленить
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Цього замало. Треба ще сіллю приспати і дивитися чи ще дихаєте
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Нова команда хочете сісти на трубу, а для цього потрібна прокладка, а що цьому заважає? Правильно - нафтогаз, який став прибутковим і поповнює державноку казну. На це без сльоз не можуть дивитись ні Йуля ні Бєня, та й слуг і служанок народу треба годувати, бо з\п 50к гривнями - це 2 рази в ресторані посидіти.
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Але велика маса Слуг прийшла в Раду з більших зарплат, невже вони пішли на таку жертву заради України? Просто я знаю декількох слуг особисто і не вірю в їхню доброчинність... від слова взагалі.
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Не хочется терять вкусные миллионные зарплаты и еще более заоблачные премии - а придется. Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка - Цензор.НЕТ 7464
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в представників вже минулої влади якийсь постійний передсмертний вій і скиглення . потерпить ще трохи вже недовго залишилось.
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"Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко!. Правильно хотела, но, видимо, пчеловод не дал свою кормилицу реформировать.
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""Нафтогаз" генерирует 16% доходов государственного бюджета."
Источник: https://censor.net.ua/n3144028

Эй, Зебобики, скажите, а чем вы будете возмещать бюджету эти 16% процентов дохода после "расчленёнки" и подажи Нафтогаза (деньги от продажи гос. имущества уходят быстро, и следов не найдешь, как показывает практика стран постсоветского пространства).
Неужто из ваших налогов, а, ЗЕбобики?
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Оптимизацией расходов будет компенсироваться.
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фредді крюгери те саме зроблять зі всією країною
це справжній девіз ЗЕ-команди.
"убить и расчленить"
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и расея это хочет.
зелЕная падаль выполняет хотелки расеи
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Вспомните историю создания этого монстра. Он был задуман только ради получения левых доходов презам. Все остальные были отлучены от трубы.
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