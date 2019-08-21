EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  477  13
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1273) военнопленные (513) моряки (877) Полозов (381)

 Московский суд оставил под стражей семерых захваченных украинских моряков, - Полозов

Московский городской суд оставил под стражей семерых захваченных ФСБ России украинских моряков: Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороку и Сергея Чулибу.

Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора", - написал Полозов.

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удерживать украинских моряков невыгодно и крайне токсично для России, - адвокат Полозов

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков

Источник: https://censor.net.ua/n3144027
 
 
 Топ комментарии
 
Они не помнят, им неудобно об этом помнить.
 показать весь комментарий
 
Что, браслетики не помогают?
 показать весь комментарий
 
Ха ха ха!!! Но интересно, почему, если написать слово "наркоман" в поиске, Goоgle выдает фото Зеленского?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
петя гнида,ответишь за моряков,вместе со своим куйлом
 показать весь комментарий
 
Кстати, зелепуп орал на стадионе- Порошенко верни ребят! А сейчас что? Не может он сам вернуть? Единсвенное что у него получилось то это обмануть 73% жителей Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Моряки попали в плен по договорняку порошенко и куйла,ты уверен что Зеленский за это несет ответственность?Не зря говорят что порохоботы подсажены на кокс,что бы было проще контролировать
 показать весь комментарий
 
Ты как сраный шакал брешеш. Кароче- пшел отсюда! И кокс у зелепупа забери, пригодится.
 показать весь комментарий
 
 
Ха ха ха!!! Но интересно, почему, если написать слово "наркоман" в поиске, Goоgle выдает фото Зеленского?
 показать весь комментарий
 
 
Скоро выпустят вот что пишут кацапские сми сейчас Зебил чтото сдал и выдаст за победу-Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, - в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам, пишет в среду, 21 августа, «Коммерсантъ».

По его словам, в настоящее время уточняются списки лиц для обмена - среди них, помимо моряков, также могут оказаться как задержанные, так и осужденные граждане. Предполагается, что обмен состоится до конца августа.

В то же время источник в окружении украинского лидера заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем их беседы.
 показать весь комментарий
 
Моряки должны быть выпущены по решению трибунала, а обмен это уже подигрывание ***** в его многоходовочках...
 показать весь комментарий
 
Согласен,но Зебила разведут и потребуют отдать,обменять на кацапских бандитов
 показать весь комментарий
 
Зебіли не забули, як відпустили російських моряків? Пам'ятаєте ваші слова, що у путіна з'явиться совість і він відпустить українців?
 показать весь комментарий
 
 
Они не помнят, им неудобно об этом помнить.
 показать весь комментарий
 
 
Так надо ж просто перестать стрелять ! (С)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх