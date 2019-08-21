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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9296) Луценко (7586)

 "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко

По словам Юрия Луценко, за время, которое он возглавляет Генпрокуратуру, суды вынесли коррупционерам 3000 приговоров, а в госбюджет было возвращено $4 млрд.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мой отчет в Верховной Раде будет очень простым. Я считаю себя эффективным генпрокурором. 4 миллиарда долларов США возвращено государству. Получено 3000 приговоров коррупционерам категории "Б"", - сказал он.

По словам Луценко, Генпрокуратура не может удовлетворить общество на приговоры за коррупцию высшим чиновникам, потому что это вне ее компетенции.

"Генеральная прокуратура не имеет права готовить подозрение и идти в суд по коррупции высших должностных лиц - мэра города, депутата, министра или руководителя какого-то государственного органа. Я сначала пробовал и все время натыкался на то , что нарушение подследственности станет основанием отмены подозрения", - пояснил глава ГПУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: На пост генпрокурора есть две основные кандидатуры, от двух лагерей в политической силе Зеленского. Две всегда лучше, чем одна, - Луценко

"В воображении нашего народа генеральный прокурор может все - потому что он генеральный. То есть, ответственный за все. Это самая большая проблема, которую я здесь получил", - сказал он.

Луценко пояснил, что на самом деле ГПУ занимается расследованием и обеспечением стороны гособвинения в таких делах, как убийства, грабежи, разбои, угоны авто, неуплата налогов. Также в ведении Генпрокуратуры - терроризм, государственная измена, военные преступления и коррупция категории "Б" (до заместителя главы ОГА).

"Из двух тысяч террористов уже 1200 получили наказание. И это - на фоне бесконечного противостояния общеуголовным преступлениям. За эти три года осужден 2300 убийц, 3200 разбойников, 13500 грабителей, 6000 автоугонщиков, 6100 мошенников, более 100 000 воров", - перечислил Генпрокурор.

Кроме того, за ГПУ оставили дела о преступлениях руководства государства во времена Януковича.

"Янукович - имеет приговор за государственную измену - 13 лет. Курченко, Клименко, Ставицкий, Лавринович, Добкин, Ефремов, бывшие руководители НБУ Ткаченко и Яковлев - в судах. Предоставлено разрешение на осуществление специального предварительного расследования по Азарову, Захарченко и Арбузову. Все руководители налоговых служб, которых свозили в один день в Киев на вертолетах - в суде", - сказал Луценко.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 будут в суд передавать различные эпизоды, - Луценко

"Но общество это интересует все меньше. Люди спрашивают - почему не отвечает министр или чиновник сегодняшней власти. И я устал говорить, что для них государство создало НАБУ. Создать - создала, а спрашивать общество за их работу еще не приучили", - подытожил генпрокурор.

Полный текст второй части интервью с Юрием Луценко можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3144023
 
   
 Топ комментарии
 
"Я считаю себя дефективным генпрокурором", - Луценко
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Гондон ты штопаный а не прокурор.. "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 4744
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давай фото с отпущенной рыбой и ценой за сколько отпустил
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"Я считаю себя дефективным генпрокурором", - Луценко
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ему понравилось быть эффективным генпрокурором


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НЕКОТОРЫЕ СЕБЯ НАПОЛЕОНОМ СЧИТАЮТ но врач считает по-другому
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ніхто не хвалить, - то хоч сам себе похвалить )))
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давай фото с отпущенной рыбой и ценой за сколько отпустил
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требую фото опустошённых бутылок из под крепкого алкоголя, как доказательства кропотливой работы
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юра енакиевский отпущенный генпгокугогом совершенно бесплатно

"Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 9928
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Вся его эффективность-в том, чтобы по примеру Гонтарева как можно скорее свалить.
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головне щоб наступний генпрокурор був з юридичною освітою )
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Всё Юра эффект кумовства прошёл, "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 7806 возраждай с морозиком соцпартию и заходи на второй круг
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А это при нем свозили всех коррупционеров на вертолетах за деньги налогоплательщиков?
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Но отпускали ведь их за их собственные деньги.... "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 3759
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Луценко на посту генпрокурора,скорее всего,будет оценивать ЛЕГАЛЬНЫЙ генпрокурор и ЛЕГАЛЬНЫЙ суд )
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Поплыл Луцик, будет косить под дурку, нормальный человек так не скажет. ГОТОВИТСЯ К ХУДШЕМУ.
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"""Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко"""
От скромности явно не умрет! "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 3792
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Ефективний прокурор румунка Лаура Ковесі. Вона посадила тисячу корупціонерів, в тому числі і брата президента. А ти, югко, посадив печінку
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4 миллиарда долларов США возвращено государству. Получено 3000 приговоров коррупционерам категории "Б"

А скоко ж будет с каждой заблудшей, коррупционной души -- 4 арбуза, разделить на 3 штуки приговоров?
-- не считая Е-деклараций, коньячно...
Но, чиста цифры интересуют -- скоко ж этих нещасных, ограбленных и погибших душ в Украине?
И! -- если есть категория "Б", то должны ж быть ещё буквы в Алфавите... ...и в Букваре тоже... -- оч. интересно про категорию "А" и "С" !
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С категории С нечего содрать а категория А - это каста неприкасаемых в т.ч. и сам генпрокурва.
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Белочкин может считать себя кем угодно но все знают барыга его поставил в ГПУ собственным крышывальщиком ... "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 2817
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03.03.2009 (no.pdf 2466) Однопартиец В.Волга об однопартийце Ю.Луценко....Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.


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в 2007-2008 у него во вмес виноват был генплокулатула, не давала ему министру мвд навести порядок и посадыты усых бандытыв до тюймы. бегал клоун по харькову кричал "кымынайный автоытет по кличке гэпа хайковскый..." мразь комсомольская ето диагноз, его не вывести. пусть покажет хоть одну платежку из етих 4 ярдов мифических
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генетику не пропьеш! 47й ген и вывел его в генпрокуроры.
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А як же по троьох друзів з категорії "а"?
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А в чем эффективность ? За прошлый год была статистика на цензоре - от общего количества пойманных на взятках было посажено 1.3 %. Я бы сказал, что Луценко не эффективный, а скорее "эффектный" - по его варняканью и поступкам.
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ЮГа великий оГатор,а точнее ,болтун,( не хочу выражаться,нецензуркой)
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В Мену не хочется больше,решил на дурочка закосить)))
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Всё! "Занавес"! Как в частушках когда-то: "Хочешь-стой,а хочешь-падай..."
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Юра уже не только бухает, но уже и курить начал
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Сумашедствие разыгрывает,что бы быть неподсудным. "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 3253
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Югік, а на якій зоні сидять брильянтові прокурори?
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