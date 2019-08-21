 Украина 1363 дня живет без прямых поставок газа из России, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный Портал, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 21 августа.

"Энергонезависимость - очень важная тема. Те возможности, которые создало наше правительство для добычи газа, нужно на 100% реализовать, - сказал Гройсман. - Мы создали Фонд энергоэффективности. Сейчас пилотируются определенные продукты Фонда. Это всеобъемлющий механизм. Там будут аккумулироваться миллиарды гривен. Это должен быть действенный механизм энергоэффективности".

Глава правительства также обратил внимание, что вопросы энергонезависимости учитывают и необходимость обеспечения устойчивой работы газотранспортной системы.

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В этом контексте Гройсман напомнил, что за время работы его правительства, в условиях отсутствия поставок газа в Украину, наше государство обеспечило стабильный транзит топлива европейским потребителям.