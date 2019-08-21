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 Украина 1363 дня живет без прямых поставок газа из России, - Гройсман

Украина 1363 дня живет без прямых поставок газа из России, используя преимущественно европейские источники поставки ресурса и постепенно увеличивая собственную добычу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный Портал, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 21 августа.

"Энергонезависимость - очень важная тема. Те возможности, которые создало наше правительство для добычи газа, нужно на 100% реализовать, - сказал Гройсман. - Мы создали Фонд энергоэффективности. Сейчас пилотируются определенные продукты Фонда. Это всеобъемлющий механизм. Там будут аккумулироваться миллиарды гривен. Это должен быть действенный механизм энергоэффективности".

Глава правительства также обратил внимание, что вопросы энергонезависимости учитывают и необходимость обеспечения устойчивой работы газотранспортной системы.

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В этом контексте Гройсман напомнил, что за время работы его правительства, в условиях отсутствия поставок газа в Украину, наше государство обеспечило стабильный транзит топлива европейским потребителям.

Источник: https://censor.net.ua/n3144021
 
   
 Топ комментарии
 
Пиши прямо, платим через Ж...... у, а не на прямую. Совсем за дураков держите?
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смешно то что прямые поставки газа из России дороже чем реверс из Европы. Братья, мать их
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Блин, как же можно так врать?
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Пиши прямо, платим через Ж...... у, а не на прямую. Совсем за дураков держите?
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Ты идиот. Покупать газ в Европе - пусть там он и смешан с российским - намного безопаснее, что напрямую у России. Это действительно большое достижение.
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А ты попробуй заваргань реверс воды в своей квартире от соседа выше этажом ? Разве с канализации самотеком к тебе в кран !
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Интересно, кто нибудь, покажите трубу по которой газ идет ИЗ Европы в Украину.
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Ты не пустые таблицы суй, ты трубу покажи, сами продавцы признают что газ они продают Украине российкий. "На самом деле, в Украину импортируется газ, который продают его собственники - разные европейские газовые трейдеры. Да, физически это может быть газ из Сибири, но его цены и доступные объемы определяются на торговых площадках (хабах) в Европе, а не в Москве", - объясняет Карел Хирман.
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Реверсный газ с наценкой это серьезное достижение правительства Гроси.))
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Словаки и прочие молодцы, рубят бабло просто возвращая обратно газ уже прошедший через Украину..
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В том то и дело что Славакия 400 млн из 12 млрд. дает. Остальное на бумагах через дюсельдоф + приходит.
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Реверсный газ, это действительно серьезное достижение правительства - сначала Яценюка, потом Гроси. Т.к. играться в крантик с Европой Путин боится. Покупать газ в Европе - откуда бы он там не взялся - намного выгоднее, чем напрямую у путина. Почему русня пыталась запретить реверсные продажи? О нас, бедных, думала? Нет, о себе.
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Реверсний імпорт газу розпочався при урядуванні азірова, роль яйценюха що повністю припинив оплачувати газ з ерефи за що ті "закрили кран".
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У альтернативно одарённых-альтернативное же мышление.
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Так он и не врёт. Учится таки.
Раньше врал, когда говорил "без российского газа". Теперь не врёт, а поворачивает нужной стороной.
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Если читать заявление Гройсмана дословно то он сказал правду! Но если взять во внимание что он покупает его реверсом то это становится смешно.
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смешно то что прямые поставки газа из России дороже чем реверс из Европы. Братья, мать их
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На реверсі Нафтогаз рубає повну ціну за транзит рсгазу, тому такий імпорт може обходитись сумарно дешевше, навіть якщо продажна ціна вища.
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Нет, живёшь это ты и ещё кучка ворья а 90% народа Украины просто погибают и вымирают ...
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нифига себе вы там погибаете в Киеве и Харькове
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Через Словацкую прокладку? Зарегистрированную на мошенников?
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Грося открой тайну каким реверсным маршрутом твой дюсельдорф+ попдает в Украину.
С швейцарских эмиратоав . Еще один сказачник. Свои сказки на суде будешь расказывать.
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А воно пише про "прописку" постачальників, а не країну походження газу. Краще б зосередило увагу не на імпорті газу, до якого особисто не має жодного стосунку, а про "постєпєнність" нарощування українського видобутку, який теж зріс, але так "як крокодил літає".
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Назло Гройсе станем на колени перед Рашкой и очередной раз позволим вытереть об себя ноги!
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Ну хоть начали уточнять, что без "прямых" поставок, а не поставок вообще. Как было при ************** Порохатом Хряке.
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Это уже ближе к реальности, и никакой трагедии в подобной констатации, даже порохоботы спорить не станут. Еще раз доказывает, что вся публичная риторика, как и история, пишется победителями и может принимать любую форму, независимо от истины.
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Украина 1363 дня живет без прямых поставок газа из России. Росії це вигідно?
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отбирают газ из трубы а на бумаге пишут что он из Европы, больше ничего не происходит
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Теперь с уточнением "без прямых"))) Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5111
При ***** такого не было. Раньше было вообще без поставок уже там ......надцать дней а теперь "без прямых"....
Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 35
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от Грося маладєц! для чого такого хорошого працівника міняти? )))
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