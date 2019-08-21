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 Политика Украины
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Все про:Россия (73652) экспорт (571) Евросоюз (12558) Кубив (185)

 За 6 лет экспорт товаров в РФ сократился почти вчетверо, - Кубив

Доля рынка Российской Федерации в структуре экспорта в Украине сократилась с 23,7% в 2013 году до 6,4% в 2019 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В 2013 году на РФ приходилось 23,7% экспорта товаров. Мы переориентировали экспорт, сейчас доля ЕС в экспорте товаров составляет 42%, а Российской Федерации - 6,4%. Она уменьшается", - сказал Кубив.

По его словам, почти 30% экспорта составляет доля рынков Азии. Также открыт рынок Африки, есть планы расширить экспорт на рынок Латинской Америки.

"Были проведены встречи, есть четкие наработки, где можем развиваться", - отметил Кубив.

Параллельно с развитием экспорта улучшается бизнес-климат в стране.

"За три года провели 8 дерегуляционных заседаний правительства, на которых отменили почти 1300 устаревших, неэффективных или незаконных регуляторных актов", - добавил Кубив.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144018
 
   
 Топ комментарии
 
Кубив. ты тупейший идиот!!!! Смотрят на сальдо торговогобалланса!!!!
Так вот. Украина на сегодня даже не учитывая рос. газ и уголь доплачивает России в торговле ежегодно почти 6 млрд баксов!!!! Половину всего то, что заробляют остарбайтеры в Польшах-Чехиях!!!
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Зеб, более половины импортируемого из паРаши это сырьё и удобрения.
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Смотри Геруса :D

"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.

http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
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Кубив. ты тупейший идиот!!!! Смотрят на сальдо торговогобалланса!!!!
Так вот. Украина на сегодня даже не учитывая рос. газ и уголь доплачивает России в торговле ежегодно почти 6 млрд баксов!!!! Половину всего то, что заробляют остарбайтеры в Польшах-Чехиях!!!
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Зеб, более половины импортируемого из паРаши это сырьё и удобрения.
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Для чего нужны металлы и свинец, в том числе, а также минеральные удобрения и это всё больше половины импорта?
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Добрива ніби заборонили з першого Липня.
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ми маркетингова колонія рашки для міжнародних брендів
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Никакого экспорта в россию не должно быть. Когда Запад вводил против россии ссанкции, Украина во всю, все 5 лет торговала с Московией , в том числе военными составляющими, постовляли оружие для военных фрегатов россии. Мы из-за таких еврейских мансов потеряли поддержку Запада.
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Та да, только импорт из России Где вас столько проплаченых тупых гандонов берется??? Все , чо народ зарабатывает в Польше - тратить на товары из России
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А вот покупать ПОЖАЛУЙСТА. Так кто тупорылый?
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Товарооборот с врагом уменьшился в 4 раза !!
С чего -бы?

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Газ и уголь стал белорусским и чешским
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Зато из россии к нам прут всё, что нужно и не нужно.
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Во-во... Они свое дерьмо нам сплавляют. а нам нельзя свое Пбольше блокад, пусть рос. корпорации процветают еще больше. а наши работяги линяют в ольшу
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кубив всегда тупой был как он на майдане стал главой нбу не понятно
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За 6 лет экспорт товаров в РФ сократился почти вчетверо - а импорт оттуда? Или вы всех дураками считаете? Везде пишут что у нас отрицательный баланс в торговле с РФ. Почему импорт к нам не перекрыли, как они нам?
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Потому чо они умные. а мы - кондоны. Их заводы работают. а мы свои закрываем
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Кубив всё поезд ушёл, не надо оправдываться всё равно пойдёшь на пенсию со своим гросей у многих только за одни дороги и ремонт личного авто и за коммуналку да и не только, много ласковых слов в ваш адрес найдётся,не знаю что там будет дальше, но хуже уже не куда,бездари
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За годик-полтора...все восстановится до уровня 2013-го года....зебобики постараются....
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С 2015 года идет восстановление. Смотри таблицу
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Смотри Геруса :D

"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.

http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
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Вообще укр. экспорт уменьшился, так что при уменьшении доли РФ в 4 раза физически он должен стать еще меньше. Что это нам дало? Уменьшение зависимости РФ от Украины и потерю денег, особенно Донбассом, вот такое счастье. Теперь РФ перестанет еще и Украине платить за транзит и можно будет говорить о полной независимости стран друг от друга, когда в РФ вообще никто никак не будет заинтересован в самом существовании Украины, так что будет только один интерес - не допустить войска и вооружения НАТО в Украину любым способом, на всех и все здесь наплевавши.
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Не будь вторым Кубивом. Ни хера там не уменьшилось. Просто посто российский газ и уголь теперь по отчетности проходят как белорусский и чешский. А с этого ода импот упадет еще больше ибо теперь и соляра российская по бумагам стала белорусской
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Зазвичай не читають текст новини, а тут випадок що навіть заголовок не подужали За 6 років експорт товарів до РФ скоротився майже вчетверо, - Кубів - Цензор.НЕТ 5674
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Вмс база в очакові, джавеліни вже є.....нато в конституції. Ждун
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Кормим Азию, Африку и Латинскую Америку) А хлеб для своих людей только дорожает. Хороша экономика, ничего не скажешь... Мы ж богатые...
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Він не має бути дешевим, це зарплати мають бути високими.
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До речі чому плюси перестали рахувати борщовий набір? Там є про що поговорити.
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Очінь смішна шутка. Нехай сходить в найближчий маркет електроніки. П'ять років тому, розподіл був такий : 80% европа і китай і 20% раша. Тепер 80% раша, 20% китай. А европа для нас тепер дуже дорога.
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Торговля на крови: "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу(чью нашу?) экономику сильнее, рассказал Герус/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется /Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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