 Импорт дизтоплива из РФ в августе сократился вдвое. Украина за один месяц стала независимой в этой сфере, - Герус

"В августе мы наблюдаем снижение поставок дизеля из Российской Федерации вдвое. То есть фактически Украина за один месяц стала независимой в этой сфере", – сказал он в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также заявил, что опасения относительно роста стоимости нефтепродуктов на фоне принятого в июле решения о введении спецпошлин на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на поставку сжиженного газа, не оправдались.
"Буквально на этой неделе мы наблюдаем снижение цен на бензин и дизельное топливо на 20-50 коп./литр. Сжиженный газ за последние две недели подешевел еще на 1 грн", – зконстатировал Герус.
Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года была введена спецпошлина в 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.
На сколько импорт дизтоплива уменьшился из рашки настолько он увеличился из .. Беларуси.
Просто поменялся маршрут поставок дизтоплива из рашки.
у нас что, своя нефть появилась?
если не из раши, значит из другого источника импортируем.
Деревья повырубали на дрова, газа нет, нефти нет, ничего нет...
Если бы собственное месторождение обнаружили, можно было бы о чем то говорить.