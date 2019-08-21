 Импорт дизтоплива из РФ в августе сократился вдвое. Украина за один месяц стала независимой в этой сфере, - Герус

"В августе мы наблюдаем снижение поставок дизеля из Российской Федерации вдвое. То есть фактически Украина за один месяц стала независимой в этой сфере", – сказал он в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также заявил, что опасения относительно роста стоимости нефтепродуктов на фоне принятого в июле решения о введении спецпошлин на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на поставку сжиженного газа, не оправдались.

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"Буквально на этой неделе мы наблюдаем снижение цен на бензин и дизельное топливо на 20-50 коп./литр. Сжиженный газ за последние две недели подешевел еще на 1 грн", – зконстатировал Герус.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года была введена спецпошлина в 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.