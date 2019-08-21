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 Политика Украины
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Все про:пошлина (295) дизтопливо (40) Герус (59)

 Импорт дизтоплива из РФ в августе сократился вдвое. Украина за один месяц стала независимой в этой сфере, - Герус

Импорт Украиной дизельного топлива из Российской Федерации в августе сократился в два раза, сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

"В августе мы наблюдаем снижение поставок дизеля из Российской Федерации вдвое. То есть фактически Украина за один месяц стала независимой в этой сфере", – сказал он в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также заявил, что опасения относительно роста стоимости нефтепродуктов на фоне принятого в июле решения о введении спецпошлин на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на поставку сжиженного газа, не оправдались.

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"Буквально на этой неделе мы наблюдаем снижение цен на бензин и дизельное топливо на 20-50 коп./литр. Сжиженный газ за последние две недели подешевел еще на 1 грн", – зконстатировал Герус.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года была введена спецпошлина в 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3144017
 
   
 Топ комментарии
 
я хз как снижение поставок делает нас независимыми по дизтопливу?
у нас что, своя нефть появилась?
если не из раши, значит из другого источника импортируем.
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а петя 5 лет только на словах "енергетичну незалежність" делал
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а петя 5 лет только на словах "енергетичну незалежність" делал
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В статье такое же вранье как и все 5 лет до этого.
На сколько импорт дизтоплива уменьшился из рашки настолько он увеличился из .. Беларуси.
Просто поменялся маршрут поставок дизтоплива из рашки.
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Не "просто", а ще довелось виклянчити відкладення з вересня до жовтня початок ремонту на білоруських НПЗ, "незалежність" так і пре.
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не только это энергетик .вопрос в том кто поставляет ? раньше до 40% поставлял медведчук . поэтому следует разобраться что в итоге поменялось после введения пошлин? а то что цены не выросли лишь доказывает что кум путина блефовал.
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...еще один с дипломом из Трускавца... герпес, ты полный идиот...
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Торговля это еще один фронт борьбы с агрессором длинной в 5 лет и тамошние *генералы* похвастались успехами Импорт дизтоплива из РФ в августе сократился вдвое. Украина за один месяц стала независимой в этой сфере, - Герус - Цензор.НЕТ 420
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я хз как снижение поставок делает нас независимыми по дизтопливу?
у нас что, своя нефть появилась?
если не из раши, значит из другого источника импортируем.
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Дизпаливо це не сфера. Походу енергетику окучує новий перемагун, ще старі не встигли злитись.
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Ну вот и решен вопрос отопления населения Украины! Раз мы хоть в ЭТОМ независимы, то зачем вчера было пугать людей - "Мы все замерзнИИИИм!".
Деревья повырубали на дрова, газа нет, нефти нет, ничего нет...
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так это ж параша сама сократила поставки
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герус уже отвечает за это или он все еще эксперт?)))
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Герус - зедебил. Это параша снизила поставки в связи с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Да и цена на топливо снизилась за счет обваленного курса доллара, а не из-за твоих хотелок. Осенью начнут выплачивать долги международным фондам и получим и новый курс, и цены на топливо и все прочее...
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Откуда эти дятлы только берутся? К чему эти по бедные реляции и хвастовство про мнимую независимость?
Если бы собственное месторождение обнаружили, можно было бы о чем то говорить.
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Хотелось бы понять, как совпадают утверждения Геруса со статьей, в которой говорится, что одесская компания "Евростандарт" только вот закупила в мухосранске 2,6 тис. тонн дизеля и будет перевозить ж/д. И будет продолжать импортировать в дальнейшем.
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Ще один гвоздь в кришку свого гроба забили зебіли!! Перестали ідіоти купляти паливо у рассісі! Хіба так можна?! При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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