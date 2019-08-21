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 Политика Украины
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Все про:ВР (23296) Арахамия (20) Стефанчук Руслан (55)

 Арахамия может возглавить фракцию "Слуга народа": ее руководство будет определено после формирования, - Стефанчук

Претендент на пост главы парламентской фракции "Слуга народа", член набсовета госконцерна "Укроборонпром" Давид Арахамия действительно может ее возглавить, однако сначала должна быть сформирована сама фракция, отмечает избранный нардепом по списку "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Такая возможность есть", - сказал Стефанчук журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, может ли Арахамия возглавить фракцию "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что руководство фракции будет определено после того, как фракция будет сформирована.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Идите все лесом", - Арахамия заявил, что другие партии отказываются предоставлять кандидатов в министры. ВИДЕО

"Фракция должна быть сформирована, тогда уже она выдвинет всех руководителей, заместителей. У нас, безусловно, наметки есть, мы их обсудили, но мы не говорим о них заранее для того, чтобы не сглазить", - сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что "никто не запрещает любому члену фракции предложить другие кандидатуры".

Сам Арахамия сообщил, что решение по поводу его назначения руководителем этой фракции будет принято, скорее всего, 28 августа.

"Рекомендация уже сделана. Это будет решено на нашем партийном собрании… 28-го, кажется, у нас будет предварительное собрание перед тем, как мы будем голосовать", - сказал он журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о его возможном назначении на должность главы фракции "Слуга народа".

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Арахамия также анонсировал "очень интересные" решения на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3144016
 
 
 Топ комментарии
 
Да пошли вы лесом,КалоАброхамия!🤡💩💩🤢🐸🤮
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Покращення давай уже, неси в студию.
Тарифы когда снижать будешь ? Кто теперь наживается на войне ?
И вообще, когда же вы перестанете стрелять ?
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Тарифи на воду піднімають на 6 відсотків, а на опалення восени планується підвищення на 25%. Чому так? Бо говорили зеботи, що підвищення погано, але не обіцяли зниження тарифів.
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Да пошли вы лесом,КалоАброхамия!🤡💩💩🤢🐸🤮
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Стефанчук із братом. Також Зе-депутатом)))

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надрачивал свинарчукам
теперь надрачивает зе
стабильный слуга
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Для меня эти говорящие выскочки = колисниченкам, царёвым, лукашам, тедеевым и пр.
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Арахамия также анонсировал "очень интересные" решения на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа. Источник: https://censor.net.ua/n3144016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наскільки цікаві будуть рішення? Боюся, що всі цікаві рішення будуть щодо підвищення цін для населення.
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Покращення давай уже, неси в студию.
Тарифы когда снижать будешь ? Кто теперь наживается на войне ?
И вообще, когда же вы перестанете стрелять ?
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Тарифи на воду піднімають на 6 відсотків, а на опалення восени планується підвищення на 25%. Чому так? Бо говорили зеботи, що підвищення погано, але не обіцяли зниження тарифів.
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підвищення тарифів компенсують підвищенням вартості гривні
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Вже пів року бла-бла-бла !!! " Возглавит не возглавит" , прокурор, премєр ,кличко ... Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1748 !!! Ще трохи попи...дять і не буде чого "возглавляти " !!! Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3840
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Я лично ЗА этого грузина. Есть народная примета: если хочешь развалить дело, доверь его грузину.
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ЗЕбилизм - это Зеленая власть плюс АраХамизация всей страны!
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